Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО
В польской столице агрессивный гражданин РФ пытался напасть на медиков и прохожих, выкрикивая слова в поддержку Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дошло и до драки, но полякам удалось угомонить россиянина. Его забрала приехавшая на вызов полиция.
Видеозапись фрагмента конфликта и обуздания любителя Путина опубликована в соцсетях.
"Похоже, россияне скоро получат полный бан на посещение цивилизованных стран мира. И это не только из-за агрессии против Украины. Просто они ведут себя в чужих странах как агрессивные дикари. Вот например новое видео, как в польской столице агрессивный гражданин РФ пытался напасть на медиков и прохожих, восклицая что он за Путина и оскорбляя поляков. Поляки дали этому неадеквату тащил, повалили на землю, заломили и передали в полицию", - пишет автор публикации.
