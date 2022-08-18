РУС
Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО

В польской столице агрессивный гражданин РФ пытался напасть на медиков и прохожих, выкрикивая слова в поддержку Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дошло и до драки, но полякам удалось угомонить россиянина. Его забрала приехавшая на вызов полиция.

Видеозапись фрагмента конфликта и обуздания любителя Путина опубликована в соцсетях.

"Похоже, россияне скоро получат полный бан на посещение цивилизованных стран мира. И это не только из-за агрессии против Украины. Просто они ведут себя в чужих странах как агрессивные дикари. Вот например новое видео, как в польской столице агрессивный гражданин РФ пытался напасть на медиков и прохожих, восклицая что он за Путина и оскорбляя поляков. Поляки дали этому неадеквату тащил, повалили на землю, заломили и передали в полицию", - пишет автор публикации.

Читайте: Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве: "Одинаковые зверства"

дебош (40) Польша (8832) россия (97292) Варшава (187)
Топ комментарии
+86
Поляки-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік нехай там і ******* пукіна...
18.08.2022 13:16 Ответить
+68
А Шольц говорит что во всем виновато только *****. Все рашисты подлежат истреблению
18.08.2022 13:17 Ответить
+67
Зовите боевых ветеринаров на поимку одичалой свиньи!
18.08.2022 13:14 Ответить
Страница 2 из 2
Курва! Це тобі не расєйські єпєня.

Сподіваюсь, що депортують бабуіна нах.
19.08.2022 00:14 Ответить
"Абыр! Абыр! Абырвалг! Я люблю Путина!" - кричал свиночеловек в смирительной рубашке. Санитары курили в сторонке и понимающе кивали. Психиатр бормотал под нос, строча в истории болезни: - Так и запишем: "Геронтофилия, бред величия. Также налицо индуцированный бред, вызванный неограниченным просмотром российских телеканалов"

19.08.2022 03:13 Ответить
цього Дібила не треба в буцигарню,відайте родине в котрих тількі загінув хтось з рідних. Я меркую це буде гуманно.
19.08.2022 12:34 Ответить
19.08.2022 16:47 Ответить
Мало дали.
19.08.2022 20:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 