"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Оккупант рассказывает о планах контрнаступления ВСУ. АУДИО
Российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.
Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Оккупант сказал маме, что такую информацию предоставила разведка РФ. Также он жалуется на своего командира бригады, оставляющего их на позициях уже на "третий срок".
«Военнослужащие Кольской флотилии не хотят ехать на специальную военную операцию на территорию Украины. Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в «специальной военной операции» на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта - ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну», - написал Цымбалюк. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/18/511811/
Так вже набридли ті таргану сруняві.
вирішила поміняти сина на машину
и действительно, у ***** так всего много, что ему при этом приходится оголять свои северные и восточные (дальневосточные))) кордоны, выгребая со складов и арсеналов весь металл хранимый еще с афганской войны... и впихивая курсантов и военных пенсионеров на крыло...
но мысль Ваша правильная,, ее уже озвучили - армия русни не самая сильная но самая длинная...
Ну ничего, через пару-тройку дней снова вынырнет с новыми кацапскими нарративами типа "сами ушли" и прочие "жесты доброй воли".
Мрази мавзолейные...вы после Харькова Мариуполя Бучи и т.д. ,,,стали Никем ...от слова СОВСЕМ...
Слава ВСУ💙💛👍💯💪
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid02deSovFzJnVjf6o2drxjq82Zqx1yaNd8XFReoDoVh7GDy574rCrLMhKjC43BkEWMjl?__cft__[0]=AZUpdTbD0WlW9ZOqRrTv4J-6kLSOwvNKpF998Locr34E51KTWnbRTNh4KMsAv-s7-Vk3MbdcY2VPd3aMrOR83FdeMkuPF2i9R8L6TWG8jcHqkDdP_Eas260RHFxfqQtKda_gC9_RGktHXxsott6YocKq2UEn9x_8FK2DNHXUhyxrQw&__tn__=%2CO%2CP-R 18 мин.
Путін у лютому
Я захоплю Київ за 3 дні, Україну за 3 тижні, на коліна всі, потім будемо розмовляти
Путін у березні
Я ніколи не хотів захоплювати Україну, але можу вести перемовини, якщо ви мене переконаєте і капітулюєте, назвавши центральну вулицю Києва іменем Кабаєвої
Путін у квітні
Я чекаю, коли ви прийдете і запропонуєте мені щось важливе, поки що нема про що розмовляти
…травень…червень…липень….
Путін у серпні
Єрдоганчік, будь-ласочка, злітай у цій клятий Львів, скажі їм, що я готовий на перемовини, будь другом. Дуже треба, а я тобі за це Сірію віддам і ще 20 млрд доларів на АЕС подарую
Далі буде…..