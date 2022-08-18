"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Оккупант рассказывает о планах контрнаступления ВСУ. АУДИО

Российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант сказал маме, что такую информацию предоставила разведка РФ. Также он жалуется на своего командира бригады, оставляющего их на позициях уже на "третий срок".

