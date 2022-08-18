РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6383 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 445 106

За деньги с "народных Байрактаров" купили спутник для ВСУ, "хлопка" будет много, - Притула. ВИДЕО

За средства, собранные украинцами на беспилотники Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник. Он поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.

Об этом он сообщил в видео, передает Цензор.НЕТ.

"25 июня закончился огромный проект под названием "Народный Байкрактар", во время которого мы с вами совместно смогли саккумулировать более 600 млн грн. Компания Baykar поступила благородно и обязалась передать Украине 3 ударных беспилотника на безвозмездной основе. За что я в очередной раз благодарю турецкую сторону и господина Халуку лично", - отметил он.

Так, после переговоров с Минобороны, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник.

"Мы купили спутник. Но это не просто один спутник, он дает доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Айсай (ICEYE). Доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопка" будет много", - рассказал Притула.

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в фонд Притулы 21 тысячу грн, которые она собрала, играя на донат для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

помощь (8119) спутник (237) Притула Сергей (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
Притула ти молодець.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:50 Ответить
+49
Зелень так сильно готувалась до війни, що потратила всі кошти на гуляння і асфальт.
Тепер супутники купуємо за зібрані кошти...
Дяка тим, хто долучився.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:50 Ответить
+33
показать весь комментарий
18.08.2022 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пілять! А так можна було? Орендувати супутник для отримання даних з високою роздільною здатністю практично в режимі реального часу В ЧАС ВІЙНИ! Так можна? Так? А в нас уряд є, МО є? А чого ж то волонтери тим займаються, а не вони, пілять! Вже пів року війна, Притула зібрав гроші, купив ту оренду, військові отримали доступ... А та **** зеленська тоді для чого? Щоб відосіки, і все?
І що найгидкіше, як зелена ботоферма то обсирати почала, гадити. От і вся ваша суть, зелена мерзота...
показать весь комментарий
19.08.2022 09:35 Ответить
купили безстроковий доступ до одного супутника - читай купили, не треба свій ЦУП, не треба навчати персонал керуванню супутником...
Плюс річна підписка на базу фото всього унруповування.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:57 Ответить
Піз₴еж досягає космічних масштабів

після ключового слова "супутник".
Січ-2-30, ау!??
показать весь комментарий
18.08.2022 22:24 Ответить
роздільну здатність у Січ-2-30 знаєш?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:58 Ответить
1. спутник они купили, млять. Кто им летающий спутник из сети продаст?
2. они похоже купили ДАННЫЕ сети спутников (на год вперёд):

"Только спутники SAR (Synthetic Aperture Radar) способны отображать местоположение ночью и сквозь облака, туман и дым. И только созвездие спутников SAR ICEYE способно получать когерентные изображения повторения наземного отслеживания (GTR) одного и того же местоположения каждые 24 часа, что обеспечивает беспрецедентное обнаружение изменений и реагирование на них. Выберите получение ежедневных данных об интересующей вас области (AOI) или запустите пользовательскую миссию."

3. Дело хорошее!
показать весь комментарий
19.08.2022 11:27 Ответить
1. Компанія яка володіє цим угруповуванням супутників звісно. Доречі американці свого часу теж один з цих супутників придбали.
2. Бестрокове користування одним супутником + підписка на рік на всі фото всього угруповування.
3. Це дуже класно!
показать весь комментарий
19.08.2022 12:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 