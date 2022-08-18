За деньги с "народных Байрактаров" купили спутник для ВСУ, "хлопка" будет много, - Притула. ВИДЕО

За средства, собранные украинцами на беспилотники Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник. Он поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.

Об этом он сообщил в видео, передает Цензор.НЕТ.

"25 июня закончился огромный проект под названием "Народный Байкрактар", во время которого мы с вами совместно смогли саккумулировать более 600 млн грн. Компания Baykar поступила благородно и обязалась передать Украине 3 ударных беспилотника на безвозмездной основе. За что я в очередной раз благодарю турецкую сторону и господина Халуку лично", - отметил он.

Так, после переговоров с Минобороны, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник.

"Мы купили спутник. Но это не просто один спутник, он дает доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Айсай (ICEYE). Доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопка" будет много", - рассказал Притула.

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в фонд Притулы 21 тысячу грн, которые она собрала, играя на донат для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж