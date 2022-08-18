РУС
Премьеру Финляндии пришлось оправдываться после слива видео, где она "отдыхает": "Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами". ВИДЕО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за распространившегося интернетом видео с частной вечеринки. На записи видно, как глава правительства танцует вместе с другими общественными деятелями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает финское издание Yle.

"Я не употребляла наркотики. Видео были сняты несколько недель назад, я не думала, что они попадут в сеть. Это приватные видео и не предназначены для публики", - заявила Марин.

Премьер-министр отметила, что ей нечего скрывать.

"Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами… Я не употребляла наркотики, кроме алкоголя ничего не употребляла", - сказала Марин, добавив, что пила легкий алкоголь.

Она также сказала, что это частные видео, и она не думала, что они попадут в открытый доступ.

Премьер подтвердила достоверность видео и подчеркнула, что на вечеринке не было запрещенных веществ. По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхали около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также неизвестные ей люди.

Депутаты призывают Марин сдать тест на наркотики.

Топ комментарии
+76
Ну и правильно делала, обычный человек.
18.08.2022 15:08 Ответить
+48
Тоже не понимаю , в чем проблема + прикольная женщина
18.08.2022 15:16 Ответить
+45
я бы даже и не пытался оправдываться. чушь какая-то. танцующие люди уже вызывают неправильную реакцию. куда мир катится.
18.08.2022 15:10 Ответить
Тут совсем по идиотски. Ибо тусовка у Бориса была зимой во время локдоуна. А тут лето и масок носить не надо.
18.08.2022 19:28 Ответить
Яка весела та щаслива молодь. В них є любов до життя до позитивного спілкування. Хай їм щастить!
18.08.2022 17:00 Ответить
Видео норм. Симпатяшка.

Лайкаю.
18.08.2022 17:01 Ответить
В конце фразу обрезали: "Шо тут...."
18.08.2022 17:02 Ответить
шикарный премьер.
18.08.2022 17:06 Ответить
Не їбі..ть мізгки захисники,пішла в держ.керівництво відповідай! Нам зектанти своїм почитанієм голов государєвих, в бочку меда сцуть а потім собі цим булку мастять кривлячись.
18.08.2022 17:07 Ответить
наші зебобіки можуть обдовбані фігачити ментів, здійснювати дтп, навіть людей вбивати - і максиум це - виженуть з якогось сраного комітету вр.... а тут потанцювала після коктелю і такий шухер. лошари...
18.08.2022 17:13 Ответить
Гаряча Премєрка)
18.08.2022 17:23 Ответить
С одной стороны ее личная жизнь, ничего противозаконного она не делала. С другой стороны если занимаешь солидную гос должность головой немного думать тоже никто не отменял. Нахера снимать себя лишний раз. Недругов у всех хватает как внутри так и во вне. Одна раха чего стоит. Глупо предполагать что твои фотки или видео не сольют.
18.08.2022 17:38 Ответить
Так именно ради слива все эти видео и записывают.
19.08.2022 08:23 Ответить
#Ябывдул#
18.08.2022 17:38 Ответить
18.08.2022 18:01 Ответить
Мурлин Мурло!
18.08.2022 21:52 Ответить
ДУЙ!!!!!!
18.08.2022 18:02 Ответить
a ce šo? - jaderna voina?
20.08.2022 00:37 Ответить
Хороший тренд - веселый, радуешься жизни - значит наркоман
Где-то я это ужи слышал... А! Конечно! На президентских выборах в Украине
18.08.2022 18:45 Ответить
Или сидишь на какой-нибудь встрече и корчишь рожи, на протяжении часа, на сторону, потому, что тебя плющит. При чем тут могут быть наркотики?
18.08.2022 19:05 Ответить
Гадаю послуги клініки Пальчевського їй не ************.
18.08.2022 21:06 Ответить
Можеш - відпочивай, не можеш - йди зароби собі. НЕ можеш заробити? Заткнись і мовчки заздри.
18.08.2022 19:58 Ответить
а в чем криминал?
18.08.2022 22:50 Ответить
Да это не криминал, а обвинение со стороны конкурирующей партии. Посмотрев это видео, руководительница партии "Perus Suomalaiset" Риикка Пурра пришла "в ужос" и потребовала от Санны Марин пройти тестирование на употребление наркотиков. Дело в том, что в этом веселье участвовали известные в округе наркоманы (пыльная банда). На что Санна Марин отвечает - никаких наркотиков я не видела, никого не знаю, при мне никто не "ширялся", я только алкоголь пила и то не много. При необходимости я могу пройти тестирование, мне нечего скрывать - "не винаватая я". Некоторое время назад она заявляла о желании встряхнуть замшелый институт премьер-министра и обновить его в соответствии с новыми вызовами времени.

Полное видео (1:54 мин) выше по ссылке Yle (второе на странице)
19.08.2022 09:32 Ответить
а дрес-код ?
19.08.2022 00:20 Ответить
І нахрін вона це робила? (Маю на увазі: почала виправдовуватися)
19.08.2022 01:41 Ответить
москалі вже зробили скандали з нічого в Британії та Італії, тому що прем'єр-міністри дуже підтримують Україну, та сама схема
19.08.2022 02:49 Ответить
Не бачу нічого за що треба було виправдовуватись!
То ви не бачили мене на кожному корпоративі
19.08.2022 09:50 Ответить
Скажем так, нужно соответствовать статусу... Стала премьером, угомонись, по крайней мере не светись на видео, это не сложно. Хочешь отрываться, веселиться, пить, гулять - не лезь на высшие государственные должности. 36 лет девке, не нагулялась еще.
Запарила, если честно, эта клоунада людей, которые рвутся управлять странами. Серьезнее надо быть клоуны хреновы.
19.08.2022 09:51 Ответить
знайшли до чого причіпитись. В порівнянні з нашими зеленими виродками вона ангел.
Один "слуга" бувший гвалтівник, другий шукає повій на засіданні ВР, перша леді розставляє ноги на фото та пропонує пересічним жерти скумбрію по 8 грн...
19.08.2022 09:57 Ответить
Весь скандал піднявся не через танці, а через те, що якась дурепа кричала "Кокаін!". Звідси підозри, що прем'єрка танцює обдовбана.
19.08.2022 10:40 Ответить
в таком разі разгоняйте всю нашу Раду вони на треніннгах ще не це робили. Арах... ну цей що шимпанзе на ударной установке стучал,коля Котлета в машине дупой трусіл другой біля Ради пропанував відсосать,ну а главний ваще на роялє піструном грав.Ось така в нас весела влада,и не чего.
19.08.2022 12:53 Ответить
Класно віддихапть люди і без бухла, можна тільки поважати. Як що порівняти з педофільними і іншими скандалами наших депутатів от ця премєрка це ангел. Про паРашу вже мовчу - в цій країні і досі є звшифровані заклади для "еліти" де подають людське мясо, це шик і статус і ще https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html підтримання традицій андрофагів.
19.08.2022 13:08 Ответить
До Безумної їй далеко)
19.08.2022 22:53 Ответить
Це шедевр. Шабаш відьм чт бал у стані
20.08.2022 13:45 Ответить
Відірвалась дівка!Хай гуляє,аби чоловік не ревнував)
04.12.2022 11:35 Ответить
