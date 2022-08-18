Премьеру Финляндии пришлось оправдываться после слива видео, где она "отдыхает": "Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами". ВИДЕО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за распространившегося интернетом видео с частной вечеринки. На записи видно, как глава правительства танцует вместе с другими общественными деятелями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает финское издание Yle.

"Я не употребляла наркотики. Видео были сняты несколько недель назад, я не думала, что они попадут в сеть. Это приватные видео и не предназначены для публики", - заявила Марин.

Премьер-министр отметила, что ей нечего скрывать.

"Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами… Я не употребляла наркотики, кроме алкоголя ничего не употребляла", - сказала Марин, добавив, что пила легкий алкоголь.

Она также сказала, что это частные видео, и она не думала, что они попадут в открытый доступ.

Премьер подтвердила достоверность видео и подчеркнула, что на вечеринке не было запрещенных веществ. По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхали около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также неизвестные ей люди.

Депутаты призывают Марин сдать тест на наркотики.