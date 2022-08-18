Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 августа выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке президента.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на ЗАЭС. Мы видим, что произошло в Оленовке".

Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости...

Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет", - отмечается в сообщении.