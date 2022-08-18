РУС
Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 августа выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке президента.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на ЗАЭС. Мы видим, что произошло в Оленовке".

Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости...

Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет", - отмечается в сообщении.

Зеленский Владимир обращение
+29
Dana Lanskaya@LanskayaDana

Простими словами.
Зеленський розповів, що при попередженні про війну зеуряд здриснув би першим, а тоді опозиція сформувала би новий уряд і готувала би країну до оборони.
Не для цього він 3 роки все розвалював.
18.08.2022 21:15 Ответить
+18
всябеда зебила, что 27 % порохоботов взяли оружие в руки и дали ***** оркам. Если Порошенка он с помощью канала Г+Г смог слить, то патриотов Украины хер ему в зеленый рот, спросим с этого маланца после победы, пусть пока сидит, блеет, кусок зеленого говнища!!!
18.08.2022 21:21 Ответить
+17
как задолбали эти пафосные речи.... ссыкуна, побоявшегося заглянуть правде в глаза в октябре 2021 года, чтобы не потерять 7 млрд... и жлобящегося потратить 100 грн на благотворительность...
18.08.2022 21:27 Ответить
Dana Lanskaya@LanskayaDana

Простими словами.
Зеленський розповів, що при попередженні про війну зеуряд здриснув би першим, а тоді опозиція сформувала би новий уряд і готувала би країну до оборони.
Не для цього він 3 роки все розвалював.
18.08.2022 21:15 Ответить
Додам від себе. «Бо невтік». Не втік бо мусив чекати захоплення Ради. Передчасна втеча вже була продемонстрована Януковичем і це не влаштовувало кремлівських кураторів. Звісно ніяке ДРГ не планувало фізичного знищення буратіни. Це підтверджується небаченою шляхетністю рашистів, бне було жодної спроби ракетного обстрілу банкової.
18.08.2022 22:18 Ответить
Зеленский забыл рассказать как оркам было легко идти на Херсон Харьков Мариуполь Сумы Чернигов Киев и пр
18.08.2022 22:38 Ответить
А должны были маршем пройти по Украине, по договоренностям с https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i433i512j46i512j0i512l3j46i512j0i512l3.1756j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 патрубком в Омане, да зебил?
18.08.2022 21:18 Ответить
всябеда зебила, что 27 % порохоботов взяли оружие в руки и дали ***** оркам. Если Порошенка он с помощью канала Г+Г смог слить, то патриотов Украины хер ему в зеленый рот, спросим с этого маланца после победы, пусть пока сидит, блеет, кусок зеленого говнища!!!
18.08.2022 21:21 Ответить
И у меня складывается стойкое впечатление, что зеля думает, что сможет пропетлять, что мол во всем виноват Андрей Елдак, но подписей Андрея Елдака нет ни под одним документиом, он просто точил карандаши, так что, зебил, отвечать за все будешь именно ты, а ленка будет тебе тоаскать перадчи в в тюрьму, если не найдет молодого мужика с большим огромным оргАном
18.08.2022 21:27 Ответить
Які ви наївні,його боготворять бо невтік,бо нелох,а як ще перемога цьому ушльопку впаде мезимочи тоді це буде не Порошенко барига.А напольйон аможе кутозов.😢
18.08.2022 21:38 Ответить
В том то і біда. Що коли ми переможемо - вся скотина повернеться в Україну і "наша пестня хараша - начній сночала". І нарід это поддержит. И не будет новой Украины как трыздят на марафоне, это все фикция. не будет такого что быдла не будет хамить палицейскаму, будут давать взятки и решать и тихо уходить в лес. Терпилы все стерпят. Даже портнов вернется, и будет верховным судьей., ну или где-то там рядом. И баба беня с ахметом будут рулить. И суркис Динамо Киев будет дальше опускать ниже пидлоги щатхьора...
18.08.2022 21:42 Ответить
Щоб такого не було потрібно вимикати мізки,всім казали думай те!
18.08.2022 21:55 Ответить
Значит, логично припустить что, война это панацея. Это логический исход. И в этом нет ничего плохого. Смерти детей, еще какихто челов, это логическая цепочка голосов в бюлетене. Каждый опыт, пусть и негативный это опыт. А опыт это благо, каким бы он собственно ни был. Ибо он учит. А если не учит - то место твое могила Можно сколько угодно хаить *****, но кому от этого станет легче. Выбрать вместо государственника Порошенка клоуна зеленского это нужно быть умником, который хочет пройти по минному полю с завязаными глазами. Собственно мы заслужили. Реально заслужили. И я бы не стал винить только *****. Власть не меньше виновата в полномасшабном вторжении. Ибо если бы был нормальный руководитель всей этой ***** сейчас бы не было и ***** бы даже пукнуть бы не сунулось
18.08.2022 22:03 Ответить
Более того: человечество на протяжение всего своего существования воевало и думать, что не будет войны в 21, 22 или 23м веке это нужно быть полной лошарой у которой только квартал и скоты в голове.

Ребята, у нас на планете, если вы не в курсе куча воен и военных конфликтов, каждый день и думать, что вашу жопу не тронут, ну тогда вы голоборотька или Иван Будько
18.08.2022 22:11 Ответить
Не думаю то есть разница для ***** кто был бы президентом !!! Писать про 27 процентов порохоботов боевых нужно быть или идиотом или сознательно вводить людей в заблуждение .... Сам наверное в числе 27 диванных остановил свинособак
19.08.2022 04:59 Ответить
Порохобот детектед. Пля, це ж ні на яку голову не налізе, ліпити бздуру про те, що країну захищають тільки пеціни прихильники. Проспись, дурнику.
18.08.2022 21:28 Ответить
Огласите весь списк пжалуста, сколько слуг урода щас на фронте или здабол?
18.08.2022 21:31 Ответить
А ти їх асфальтом, асфальтом!
18.08.2022 21:20 Ответить
...що риги не доробили, то цей накоїв

2005 рік, ПіСуАр

18.08.2022 21:21 Ответить
Будьонний і даже кручє.
18.08.2022 21:21 Ответить
Круче тільки Ворошилов😁
18.08.2022 21:27 Ответить
А всю Херсонскую область захватили за12 часов..как так ?Зелёный ?
18.08.2022 21:21 Ответить
То Порошенко винен,ні ми.
18.08.2022 21:28 Ответить
В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.18.08.2022, 20:55
18.08.2022 21:24 Ответить
За підрахунками європейських експертів - витрати Росії на війну - $1 млрд. на день. І це в країні, де половина шкіл має "туалет типу сортир", водопровід та газове опалення у селах недосяжна мрія, а на операцію хворим дітям збирають СМС-ками з добрих людей
18.08.2022 21:26 Ответить
Та це зрозуміло вже всім ,росія пішла вабанк тобто її керівництво поставило все на цю війну,я переконаний як тільки ЗСУ звільнять Херсон і це вже буде початок кінця самої рашафедерашен.
18.08.2022 23:39 Ответить
как задолбали эти пафосные речи.... ссыкуна, побоявшегося заглянуть правде в глаза в октябре 2021 года, чтобы не потерять 7 млрд... и жлобящегося потратить 100 грн на благотворительность...
18.08.2022 21:27 Ответить
со сцыкуном все ясно уже много лет
куда смотрели глаза 73% дебилов в 2019 году ?
19.08.2022 07:47 Ответить
особливо колосальні ресурси вони витратили при захопленні херсонської та частини запоріжської областей
18.08.2022 21:28 Ответить
А наших скільки там поклали? он марк солонін розказує, що батальон наших поліг під Пісками
https://youtu.be/g-oxpO4fTRg
18.08.2022 21:28 Ответить
Зеля там роззброював власноруч ЗСУ у 2020 р.
19.08.2022 08:11 Ответить
18.08.2022 21:32 Ответить
не могу сслушать этого дурня. раздражает приблизитльно так же как и *********
18.08.2022 21:33 Ответить
продолжаем !!!
///
Нова Каховка. Повідомляють, що було чути понад 10 вибухів

https://t.me/apostrophe_ua/52651

У Керчі (район) (Крим) було чутно вибухи. (інформація перевіряється))))

https://t.me/apostrophe_ua/52650
18.08.2022 21:36 Ответить
Коли він встиг відосік захерачить? Вроді зустріч з Ердоганом. В туалеті, вийшов тіпа посцяти?
18.08.2022 21:36 Ответить
Поки цей покидьок корчить з себе патріота, його хазяїн - бєня каломойше грабує країну. На днях у державного ПриватБанку, каломой забрав готель у центрі Києва. А ви кажете не на часі критикувати владу.
18.08.2022 21:37 Ответить
Беня та Гетьманців час не втрачають. Коли закінчиться війна ми цю країну не дізнаємося. А Путлер із Лукашенком заздритимуть Зелі.
19.08.2022 08:14 Ответить
Зате південь ти здав за просто так.
18.08.2022 21:38 Ответить
Запросто тільки кицьки
18.08.2022 21:40 Ответить
18.08.2022 21:45 Ответить
Зеля не втратив надії отримати від Путлера ярлик на князювання. Все-таки ще 25 років безтурботного князювання. І жодні США йому не будуть страшні.
19.08.2022 08:18 Ответить
Ну ти не гоні, не за просто так, а за чімодан валізищу американських грошів
18.08.2022 21:46 Ответить
Маю шокуючу новину для тих, кого війна заскочила зненацька

Виявляється, наша країна безперервно воює вже восьмий рік

Слухайте, а знаєте, що найбільше бісить в цьому срачі з приводу "влада не попередила"?

Не те, що ніби війна вже закінчилася й можна сратися. Навіть не зміщення акцентів з відповідальності рф за звірства й стирання міст. Не недолуге надування щік владою, хоча війна ще дуже далека від завершення.

А допікає те, з якою святістю частина людей волає, що їх треба було попереджати. Бо на восьмому році непреривної війни, вони не думали, що географія боїв може змінитися. Що РФ виявляється хоче нас знищити, що виявляється ВПО можуть стати не тільки мешканці Криму та сходу. Що війна в Україні, а не сході. Що це Російсько-Українська війна, а не щось там на Донбасі.

Попереджати про війну у вже воюючій країні, де воювали, гинули, катували в окупації більше семи років до ряду.
А тепер частина невдоволених свою безучастність й ігнорування війни намагаються видати за святу наївність.

P.S. Це не знімає відповідальності ні з нинішньої, ні з минулої влади, за те, що за вісім років ми опинилися перед повноштабною агресією, як з кашею у голові частини суспільства. Так, й навіть, без патронного заводу.

https://www.facebook.com/olegarm.ua?hc_ref=ARRJ7FXvkNyRqUU2gDdlhCBJofDwRBFBeHWGw-XnqmxF74-nK-hYJr8AWV4-_UbtIP4&fref=nf Oleh Saakian
18.08.2022 21:42 Ответить
А хто приймає рішення? Я? Ти для того вибрало головнокомандувача в кварталі95.
Він і повинен виконувати свої обовязки., не пуем на піаніні а по конституції.
18.08.2022 21:50 Ответить
Тривожні валізи у всіх були зібранні ще з осені. Попередження союзників не раз озвучувались в новинах. На місцях підприємства масово згортали дороговартісне обладнання на вивозили за кордон. За місяць до вторгнення посольства повтікали з Києва. Яке тобі ще потрібно рішення?Президента, за якого ти навіть не голосував? Звідки з'явилась така раптова до нього довіра? **********.
18.08.2022 22:00 Ответить
ну відверто кажучи, якщо покласти руку на серце, той вссаний домбас, каторий дамбілі восємь лєт, і нахєр нікому не упав. Там або треба було його повертать військовим шляхом ще тоді, або признавать ту ****** днр і лнр, в таком би випадку саме ***** б ******, бо це б був шах і мат і їх пришлось би кормити вже по дорослому. Ну вот тобі особисто, де ти там живеш, потрібна ця ватна ******? Так, земля нам потрібна, але нарід, шо там жив і нахер нам не треба, шоб вони всі здохли від раку. Рішення треба було приймати і діяти раніше, а зараз шашкой махать нема сенсу. ТІльки ХАЙМАРСАМИ І луганск і даунецк как карфаген должни буть унічтожини к собачім хєрам!!!
18.08.2022 21:55 Ответить
А сколько мы будем тратить ресурсов и жизней , что бы вернуть то , что ты сдал без боя!?Сколько уже потратили из-за того ,что ты не готовился к войне!
18.08.2022 21:47 Ответить
Як вже набрид цей неголений бомжара.
18.08.2022 21:48 Ответить
і не кажи
18.08.2022 21:57 Ответить
"Російська армія витрачає колосальні ресурси..."
лохи, а ми ж так старались
18.08.2022 21:50 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
18.08.2022 21:54 Ответить
22 августа 1941 г Постановления №562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии»!!!
Согласно которому бойцам ежедневно полагалось выдавать по полстакана.
Пора Фуйпу к громадным ресурсам добавить по пузырьку
боярки
18.08.2022 22:09 Ответить
Місяць тому шойгу віддав наказ "наступати по всіх напрямках". Порівняємо.

18.08.2022 22:36 Ответить
Майор Чернобаев С.А.

@Rambo_hikka

·

https://twitter.com/Rambo_hikka/status/1560099811273097218 16 ч

Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?
Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї.
18.08.2022 22:36 Ответить
Все робилося Зелей із глибоким задумом.
19.08.2022 08:01 Ответить
Велика подяка вам пане Президент за все!!!!!!
18.08.2022 23:14 Ответить
Вся надія Путлера на Зелю. Він може не закінчувати війну ще 2 роки.
19.08.2022 08:00 Ответить
Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя Источник:
Та невже не ясно, вам розжували і в рот поклали, ковтайте. "Дивись на мене, Роби як я, роби краще мене". Отримав повістку, Роби як герой нації, Зелебоба.
19.08.2022 08:41 Ответить
Цікаво скільки км пройшли танки Росії від Чонгара за 3 з половиною години? Вони розпочали рух о 01.30. Про початок повномасштабного наступу в Україні оголосили о 05.00
19.08.2022 08:52 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZV450uUh_RWqOAQrKpy0x6yo5efquG2BjV8rqImVGmgH0RLmMKD9ycVVVqcef_0aXtP-aUNZXAMcHjkU8JmoP4Cx30LxHvpKCHvt7iDsiJfJQHvgMSVG-8_W2G63TVggvSmFvyT58BPCz1nOgkXw4mX&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 9 hrs · За результатами зустрічі Зе та Ердоґана.

Цитати:

Olena Vereshchinska. «Кажу як людина, яка була присутня. Коли через непрацююче обладнання замість 30 хвилин все перетворюється на 1.5 години в кімнаті без повітря з сотнею людей, і коли з президентів піт тече, то хтось 100 % буде граний.."

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Галина Терещук. "Такого брифінґу за організацією, як нині зробили Зеленському, Ердоґану і Ґутеррішу, не пам'ятаю. Це коли завал повний по звуку, коли спікери готові були відповідати, а прессекретар просто сказав, що не мож мучити людей .."

Костянтин Чавага. "Навіть не спромоглися забеспечити водою півтори сотні журналістів, які в очікуванні парилися в задушливій залі. Очевидно, що за синхрон було заплачено, бо були розкладені на стільцях навушники. На всіх перекладачів один мікрофон."

З коментарів:

- То не Трускавець.

- А какая разніца

Зі сторінки Миколи Савельєва.
19.08.2022 12:21 Ответить
-- Згадаймо : перед здачою Маріуполя він видав:---А знаєте скільки тисяч треба покласти. щоб звільнити...А сьогодні.напередодні очікуваною здибанкою із кремлівським ліліпузіком/яку йому обіцяє влаштувати Ердоган за вдалий зерновий гешефт/ми чуємо.які колосальні ресурси треба за звільнення кілометра ДОНЕЧЧИНИ ... Тобто ЗЕ-хрипло вже . завчасно . нас зомбує . що нічого страшного .якщо на перемовинах здасть і Донбас...Головне : перед черговими виборами подарує нам такий бажаний. та обіцяяний МИР !?
19.08.2022 17:35 Ответить
 
 