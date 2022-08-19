РУС
Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили два танка российских оккупантов. ВИДЕО

Операторы ПТРК "Стугна-П" из 30-й отдельной механизированной бригады уничтожили два танка российских оккупантов вместе с экипажами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 30-й ОМБр.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов и ее экипаж. ВИДЕО

30 отдельная механизированная бригада (155) Стугна (79) ПТРК (92)
+23
Хлопці , Ви молодці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
19.08.2022 01:23 Ответить
+15
Перший танк втомився і приліг на бік. Другий танк просто на атоми розпалися разом із екіпажем - ні.уя собі оце я *******
19.08.2022 03:35 Ответить
+14
шість нових лад
19.08.2022 03:47 Ответить
Стугне еще б теплачок...
19.08.2022 01:13 Ответить
Теплачок - цена сразу раза в полтора-два возрастет.
Теплачки дорогое удовольствие.
КБ Луч - потомок советских КБ. Там по инерции конструкторского мышления вкупе с недостатком финансирования, стремились удешевить ракету и не пичкать дорогой электроникой весь комплекс. Получилось неплохо, дешево и сердито. Учитывая родовые изъяны, пока неплохо было бы чтоб допилили разрешение почетче и зум покрупнее. А то на дальние и максимальные дистанции стрелять - почти лотерея. Попадать может и попадают, но попасть в танк это еще не гарантия выведения его из строя.
19.08.2022 14:36 Ответить
все уже дорабатоно. вон в севасе уже знают
02.11.2022 09:23 Ответить
Для лад - тушки пред'явити потрібно, а там навряд чи що лишилося. Майонезної баночки на трьох вистачить.
19.08.2022 10:21 Ответить
Це чудово, але здається такий відос вже був...
19.08.2022 06:44 Ответить
це свіже м'ясо та добряче підгорівше!
20.08.2022 17:14 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
19.08.2022 09:45 Ответить
 
 