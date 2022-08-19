Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили два танка российских оккупантов. ВИДЕО
Операторы ПТРК "Стугна-П" из 30-й отдельной механизированной бригады уничтожили два танка российских оккупантов вместе с экипажами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 30-й ОМБр.
Теплачки дорогое удовольствие.
КБ Луч - потомок советских КБ. Там по инерции конструкторского мышления вкупе с недостатком финансирования, стремились удешевить ракету и не пичкать дорогой электроникой весь комплекс. Получилось неплохо, дешево и сердито. Учитывая родовые изъяны, пока неплохо было бы чтоб допилили разрешение почетче и зум покрупнее. А то на дальние и максимальные дистанции стрелять - почти лотерея. Попадать может и попадают, но попасть в танк это еще не гарантия выведения его из строя.