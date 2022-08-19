Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили два танка российских оккупантов. ВИДЕО

Операторы ПТРК "Стугна-П" из 30-й отдельной механизированной бригады уничтожили два танка российских оккупантов вместе с экипажами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 30-й ОМБр.

