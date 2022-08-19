"В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Оккупант рассказывает маме о зверствах рашистов. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает об отказе командования в их ротации из-за того, что военные на замену изнасиловали трех девочек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, которые должны были приехать и сменить нас... Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек. Одной 14, 15 и 17 лет. Поэтому сюда больше не отправляют никого, потому что они людей насилуют", - сказал рашист.

Мама оккупанта рассказывает, что людей силой заставляют подписывать контракт в армии РФ.

