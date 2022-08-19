"В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Оккупант рассказывает маме о зверствах рашистов. АУДИО
Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает об отказе командования в их ротации из-за того, что военные на замену изнасиловали трех девочек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.
Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас, которые должны были приехать и сменить нас... Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек. Одной 14, 15 и 17 лет. Поэтому сюда больше не отправляют никого, потому что они людей насилуют", - сказал рашист.
Мама оккупанта рассказывает, что людей силой заставляют подписывать контракт в армии РФ.
При наймі у здоровому суспільстві.
Але у данному випадку, це кармічно-іронічне відношення до саморуч-створеного московитьским фауно-планктоном "винятку".
Будь у цих гівноголових хочаб краплина місків, вониб не знімали тік-токи, капкуючи з Ірпіня, Бучі, Гостомелю і т.д. Не бігалиб на концерти до 3,14дараса-сабурова, пореготати над згвалтованими українками...
І не верещалиб на весь білий світ "Буча-етафейк", аргументуючи це єдиним - "Нашімальчікінімаглітакова"...
Так що не дивуйтесь, що тепер ми дивимось на ці їхні "проблеми", як на щось "аутоімунне" і само собою зрозуміле...
""
Бумеранг або закон Карми.
Людина у військовій формі та зі зброєю, якій дають право вбивати, грабувати, ґвалтувати, своїх "хороших" звичок вже не може залишити навіть тоді, коли форму зняла та зброю здала.
Бандитизм після першої світової-революції-громадянської викорінювали до 30-х.
Бандитизм після Другої світової викорінювали до середини 50-х
Бандитизм після Афганської тривав усі 90-ті.
Зустрічай, росія, нову хвилю бандитів-"героїв"...!!!
Лише питання виникає. Бандитів 90-х називали "афганці".
А бандитів 20-х як називатимуть? Не дай Боже - "українці"
не вижу чему тут злорадствовать.
Это ужасно.
...а матерів - власні сини. Як ось тут наприкінці другого чотиривірша:
Простая русская душа -
Тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
В сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
И кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
По пьянке матери минет.
Видон на свалку из окна
И вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман.
Муж лег на зассаный диван...
Подъезды с запахом мочи,
Без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
Секс с друга пьяного женой.
Паленка, семки, маргарин -
Закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка...
О, да, паРаша - велика!
И кстати, ещё в совковые времена в рядах "непобедимой и легендарной" в ходу были письма своим "возлюбленным дивам", в которых с гордостью излагалось: - "Цени советского солдата, если бы не он, ипали бы тебя солдаты НАТО".
Из вышеприведённого напрашивается только один вывод - совковый солдат ипёт, читай насилует, на порядок "лучше" и "качественнее" своего НАТОвского оппонента.
Так что ничего нового. С тех времён ничего не поменялось, кроме риторики.
Взагалі в Росії пішла деградація нації -вони спиваються гвалтують вживають психотропні речовини грабують. Росія схожа з країна третього світу там де панує злочинність.
Це все від образи за СРСР. І коли зникне в головах СРСР ось тоді зникне рашизм повинно зникнути хоча б одне покоління яке має ностальгію по СРСР.
*****,це дуже добре,що кацапи сваіх расєйскіх дєвочєк почали гвалтувати.Батьки і цих гвалтівників і згвалтованих дівчат підтримують ***** і війну в Україні.Непогано було б якщо б вони після згвалтування ще й вбивали дівчат.Хай би кацапські матері скуштували хоч трохи горя,яке несуть еті мальчікі на землі України.
Хоча...У кацапів нема емпатії навіть до власних дітей.
і можете мене теперь абнити - яй яй, я ж "свого" образила.
нелюдь і є нелюдь, він нації не має.
Більша половина цих "дєвочек" самі створюють привід для того щоб з ними сталося подібне - маю купу інформації з цього приводу
Нам впарюють про бідних, нещасних і обманутих рашистів, яких змусили воювати, показують відосики з їх "зізнаннями", а це все брехня. Покидьки прицільно їхали за гроші, просто реальність виявилась трохи іншою. Це вони власноруч убивають, катують, гвалтують, грабують, а не Ху*ло. Вони заслуговують тільки на смерть! Ху*ло і його шобла - на Гаагу!
Он не магет таво сатаварить, аденако!