"В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Оккупант рассказывает маме о зверствах рашистов. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает об отказе командования в их ротации из-за того, что военные на замену изнасиловали трех девочек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, которые должны были приехать и сменить нас... Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек. Одной 14, 15 и 17 лет. Поэтому сюда больше не отправляют никого, потому что они людей насилуют", - сказал рашист.

Мама оккупанта рассказывает, что людей силой заставляют подписывать контракт в армии РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего случаев сексуального насилия со стороны российских военных зафиксировано в Киевской, Сумской и Черниговской областях, - Нацполиция

армия РФ (20679) изнасилование (931) разведка (4229) перехват (356) Белгород (466)
Топ комментарии
+48
Насолоджуйтесь, сучі вибл*дки...
19.08.2022 10:44 Ответить
+46
19.08.2022 10:43 Ответить
+35
от кого такі нарожають-касабских дебілів- яблуня не родить ********
19.08.2022 10:40 Ответить
от кого такі нарожають-касабских дебілів- яблуня не родить ********
19.08.2022 10:40 Ответить
якщо вони в тюрьмах набирають собі золдатен, то що дивного в тому, що туди потрапляють гвалтівники?!
19.08.2022 11:07 Ответить
19.08.2022 10:43 Ответить
19.08.2022 10:44 Ответить
КТО - то сказал !!! ( одна баба сказала ) Какая ДОСТОВЕРНОСТЬ ???
19.08.2022 14:39 Ответить
Примите и мои искренние надсмехательства
19.08.2022 11:11 Ответить
изнасилование - это смешно? и давно вы стали уподобляться оркам?
19.08.2022 11:21 Ответить
Ні, згвалтування це ніколи не смішно...
При наймі у здоровому суспільстві.
Але у данному випадку, це кармічно-іронічне відношення до саморуч-створеного московитьским фауно-планктоном "винятку".
Будь у цих гівноголових хочаб краплина місків, вониб не знімали тік-токи, капкуючи з Ірпіня, Бучі, Гостомелю і т.д. Не бігалиб на концерти до 3,14дараса-сабурова, пореготати над згвалтованими українками...
І не верещалиб на весь білий світ "Буча-етафейк", аргументуючи це єдиним - "Нашімальчікінімаглітакова"...
Так що не дивуйтесь, що тепер ми дивимось на ці їхні "проблеми", як на щось "аутоімунне" і само собою зрозуміле...
19.08.2022 11:41 Ответить
Все вірно, дератизаторе. Плюсую.
19.08.2022 12:48 Ответить
Ольга, а те що вони гвалтувати українок вас не засмучує?
19.08.2022 12:54 Ответить
Заздриш, кацапко, чи палишся?
19.08.2022 16:06 Ответить
Истенное лицо этой армии.
19.08.2022 10:44 Ответить
Насолоджуйтесь, сучі вибл*дки...
""
19.08.2022 10:44 Ответить
Справді, так.
Бумеранг або закон Карми.
Людина у військовій формі та зі зброєю, якій дають право вбивати, грабувати, ґвалтувати, своїх "хороших" звичок вже не може залишити навіть тоді, коли форму зняла та зброю здала.
Бандитизм після першої світової-революції-громадянської викорінювали до 30-х.
Бандитизм після Другої світової викорінювали до середини 50-х
Бандитизм після Афганської тривав усі 90-ті.
Зустрічай, росія, нову хвилю бандитів-"героїв"...!!!
Лише питання виникає. Бандитів 90-х називали "афганці".
А бандитів 20-х як називатимуть? Не дай Боже - "українці"
19.08.2022 11:05 Ответить
Цих будуть називати як і зараз - ПІДАРАСИ!
19.08.2022 11:23 Ответить
Ні! Їх називатимуть "хахлами"!
19.08.2022 12:08 Ответить
Беспилотник для копростана, из дружественных стран Африки
19.08.2022 11:43 Ответить
Взагалі-то цю штуку придумали і застосовували австралійські аборигени, а не африканські...
19.08.2022 16:09 Ответить
Для росіїї це норма. У 10 років стати мамою, у 20 років вже бабусею.
19.08.2022 10:45 Ответить
Таким чиному у 28 вже можна отримати свої перші жигулі
19.08.2022 10:56 Ответить
а ничего что их ИЗНАСИЛОВАЛИ?
не вижу чему тут злорадствовать.
Это ужасно.
19.08.2022 11:22 Ответить
нічого страшного для кацапок в тім немає. якби їх не згвалтували їхні засчітнікі то їх би згвалтували власний папа або брат. том просто такі звичаї
19.08.2022 11:35 Ответить
...якби їх не згвалтували їхні засчітнікі то їх би згвалтували власний папа або брат. ©
...а матерів - власні сини. Як ось тут наприкінці другого чотиривірша:

Простая русская душа -
Тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
В сенях помойное ведро.

Гулянка в будни до утра
И кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
По пьянке матери минет.

Видон на свалку из окна
И вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман.
Муж лег на зассаный диван...

Подъезды с запахом мочи,
Без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
Секс с друга пьяного женой.

Паленка, семки, маргарин -
Закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка...
О, да, паРаша - велика!
19.08.2022 13:26 Ответить
"Это ужасно" для человека! А для кацапа, обыденность...
19.08.2022 11:49 Ответить
Ничего, для мокшестана это скрепно и в порядке вещей. Страна непуганных идиотов, которую цивилизация обошла стороной.
И кстати, ещё в совковые времена в рядах "непобедимой и легендарной" в ходу были письма своим "возлюбленным дивам", в которых с гордостью излагалось: - "Цени советского солдата, если бы не он, ипали бы тебя солдаты НАТО".
Из вышеприведённого напрашивается только один вывод - совковый солдат ипёт, читай насилует, на порядок "лучше" и "качественнее" своего НАТОвского оппонента.
Так что ничего нового. С тех времён ничего не поменялось, кроме риторики.
19.08.2022 13:44 Ответить
Та й риторика не дуже помінялсь. Хіба що перестали дрочити на чЛєніна.
19.08.2022 16:01 Ответить
Все читаю і дивуюсь з плакальниці Беланової...Нік відповідний.А ви,шановна пані, кому стаєте подібна? Військовий кацапської армії зовсім не переймається долею і станом згвалтованих.Його дратує,що хтось згвалтував,а він не може піти з фронту.А його свиноматка,що його висрала,дивується,що це кацапські "солдати",а не українці.І ми всі на форумі повинні співчувати кацапам і їхнім самкам чи дітям?Та хай вони всі там здохнуть і перегвалтують один одного...
19.08.2022 20:57 Ответить
Изнасилование это абсолютно нормальный способ спаривания на россии
показать весь комментарий
20.08.2022 00:14 Ответить
20.08.2022 00:40 Ответить
Палишся, ватне бабіщє, заздрістю своєю. Пачіму іх, а нє тібя?.. Бо ти застрашна навіть для орків!
20.08.2022 05:55 Ответить
Яка країна така й армія.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:46 Ответить
Це недонація . Коли розвалився СРСР для України було свято але не для Росії у них в головах СРСР і розвал призвів їх до поразки що те що будувалося роками зникло в одну мить . А зараз ось ця війна -це помста Росії за те що вона встратила СРСР свою колишню велич намагаються зараз повернути минуле.
Взагалі в Росії пішла деградація нації -вони спиваються гвалтують вживають психотропні речовини грабують. Росія схожа з країна третього світу там де панує злочинність.
Це все від образи за СРСР. І коли зникне в головах СРСР ось тоді зникне рашизм повинно зникнути хоча б одне покоління яке має ностальгію по СРСР.
19.08.2022 10:56 Ответить
При СРСР спивалися також. Сухий закон від Горбачова, можливо, став одним з цвяхів у рядянський гроб.
19.08.2022 10:59 Ответить
Там нації немає. Є "вінегрет" з різноманітних племен. рф як явище повинна бути знищена. А Тува, Кабардино-Балкарія,Татарстан, Чувашія, Якутія...ну і так далі-це буде зовсім інша історія.
19.08.2022 11:02 Ответить
Якби ж то так! Після розпаду СРСР у них виросло нове покоління з рашизмом в головах та підросло ще одне, тобто вже два покоління після розпаду совдепії безповоротньо заражені рашизмом, так що нічого це не змінитить. Нажаль, все це на тій теріторії, як круговорот води в природі.
19.08.2022 11:20 Ответить
це не нація, це популяція людиноподібних тварин
19.08.2022 14:32 Ответить
Кацапская нечисть поедала друг друга всегда. И поедать будет. ***** просто пытается отсрочить этот процесс указывая быдлу объект для ненависти. Будь то Чечня,Грузия,Украина, США, НАТО...Да весь мир. Но процесс не остановить.
19.08.2022 10:56 Ответить
Этофсёвраньё.Ну не могут солдаты второй армии мира насиловать своих сограждан.Ведь правильно?
*****,це дуже добре,що кацапи сваіх расєйскіх дєвочєк почали гвалтувати.Батьки і цих гвалтівників і згвалтованих дівчат підтримують ***** і війну в Україні.Непогано було б якщо б вони після згвалтування ще й вбивали дівчат.Хай би кацапські матері скуштували хоч трохи горя,яке несуть еті мальчікі на землі України.
Хоча...У кацапів нема емпатії навіть до власних дітей.
19.08.2022 10:57 Ответить
кого б їх рідні не підтримували - але радіти що дівчат згвалтували і жаліти шо не вбили можуть только такі ж нелюди як орки.
і можете мене теперь абнити - яй яй, я ж "свого" образила.
нелюдь і є нелюдь, він нації не має.
19.08.2022 11:24 Ответить
Вірите у харошіх рускіх?
19.08.2022 12:00 Ответить
Наскільки я "обізнаний" (і професія наклала відбиток і коло знайомих відповідне) - там основна маса ТАКИХ "дівчаток" - клеймо ставить ніде! Читав колись заяву до міліції : "Гражданин такой-то обманным путём заманил меня около полуночи на чердак дома № ** по ул ************ где напоил спиртным и изнасиловал!"
Більша половина цих "дєвочек" самі створюють привід для того щоб з ними сталося подібне - маю купу інформації з цього приводу
19.08.2022 12:19 Ответить
тількі ненавість до врага ДОПОМАГАЕ ПЕРЕМОГТИ .



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.08.2022
19.08.2022 12:48 Ответить
Кацапа, тобі ж уже було сказано: забирай нахій свої лапті з какошніком, щоб ними тут-во не смерділо, і 3,14здуй на будь-яку ватну помойку. Тупенька?
20.08.2022 05:52 Ответить
важко навіть уявити що рашиські звірі витворяють на нашій землі якщо вони таке коять на власній : (
19.08.2022 10:58 Ответить
Як мені сказала одна руска що їх земля славиться педофілією та насиллям ((((
19.08.2022 11:06 Ответить
Так оце і є - рашапараша... Скрєпа !!!
19.08.2022 11:02 Ответить
Тренировка перед асвабаждением народа данбаса и демилитаризации и денацификации Украины
19.08.2022 11:05 Ответить
кацапня...
19.08.2022 11:11 Ответить
Синок: "... да не могут насильно заставить подписать контракт, они могут деньги пообещать, а те дебилы согласятся, как мы согласились за деньги ехать".

Нам впарюють про бідних, нещасних і обманутих рашистів, яких змусили воювати, показують відосики з їх "зізнаннями", а це все брехня. Покидьки прицільно їхали за гроші, просто реальність виявилась трохи іншою. Це вони власноруч убивають, катують, гвалтують, грабують, а не Ху*ло. Вони заслуговують тільки на смерть! Ху*ло і його шобла - на Гаагу!
19.08.2022 11:12 Ответить
Гарний кацап - дохлий кацап! Яке б призвище він не мав, якої б національності не був, де б, курва, не народився!
19.08.2022 11:20 Ответить
а в чому проблема? славетні воєни другої армії не змогли задовільнити ***** і вони пожалілися?
19.08.2022 11:21 Ответить
оу ну треба так перебільшувати с пропагандой .чп було в белгороді але там фігурааала одна дівчіна ...
19.08.2022 11:23 Ответить
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?Я прослушал весь перехват и речь шла об именно ТРЁХ девочках...Ты чьих будешь,шлимазл?
19.08.2022 11:36 Ответить
та да, судя по грамотному построению предложений и правильной речи - это точно профессиональный пропагандист. Может ГУР МО даже какого-нибудь ведущего с белгородского "Радио 7" наняли, а "мама" - актриса-пенсионерка с Белгородского драмтеатра имени Щепкина.
19.08.2022 11:41 Ответить
Карма-она девочка правильная....
19.08.2022 11:31 Ответить
от так ***** шо аж невдобно. єдине що погано що мало і треба було вбити
19.08.2022 11:38 Ответить
це не може бути це ФЕЙК не може руснявий зольдат це зробити. ВЫВСЁВРЁТЕ..Це Фейк, і все.
19.08.2022 12:16 Ответить
МРАЗІ!!! МРАЗІ!!!МРАЗІ!!!
19.08.2022 12:23 Ответить
19.08.2022 12:32 Ответить
як тупікова гілка еволюції коментувала Бучу? це фейк, а тіла згвалтованих їм підкинули англосакси
19.08.2022 12:34 Ответить
так вони і білорусок в Білорусі гвалтують.. якось була інформація про це. росіянці це даже не нація просто популяція якихось тварин.. тварини та й годі
19.08.2022 12:39 Ответить
Такі хлопці і самого Путлера згвалтують. В особливо збоченій формі. А чего там...
19.08.2022 13:00 Ответить
Новости из дурдома.
19.08.2022 13:43 Ответить
"Ты давай там, украинских баб насилуй", говорила кацапская самка пару месяцев назад. Ну вот...
19.08.2022 14:13 Ответить
Ві все фрете. Рускай зольтат асвабадитель..

Он не магет таво сатаварить, аденако!
19.08.2022 14:17 Ответить
19.08.2022 14:18 Ответить
коли параша програє війну і аморальні з народження, тотально використані та викинуті з смітника парашного життя на його помийку "внуки-асвабадители" повернуться в свої периферійні, абсолютно дрімучі, та центрові, гламурно напівдрімучі, тіпо мацкви, бєбєня, то там мало всим не покажеться. "бойцы" будуть різать та рвати своїх зємляков на куски, денно та нощно. а це так, тільки вершки. наївні наслідки перших ротацій. ще з часів совка парашна глибинка була завжди ще тим мордором, особливою зоною, яку мандруючи, потрібно було не просто обходити подалі, а обходити подалі по правилах вироблених на власному досвіді попередниками, туристами-бродягами.
19.08.2022 19:30 Ответить
Вони ж, суки, просили доказів наших! Ось, тримайте!
19.08.2022 20:30 Ответить
растворить в кислоте
20.08.2022 18:53 Ответить
 
 