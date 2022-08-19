Вместо мемориала украинским военным оккупанты в Мариуполе планируют установить новый тотем. ВИДЕО

Российские захватчики готовятся к установлению нового тотема вместо разрушенного ими мемориала памяти украинским военнослужащим, погибшим во время российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне уже начали подготовку к установлению нового тотема на месте, где раньше находился мемориал памяти погибшим украинским военным.

"Ужасное сочетание "духовных скрепов" о "Великой отечественной" и нынешней оккупации Украины. На фоне разрушенного российскими бомбами города, где не хватает ничего - настоящий апофеоз цинизма. Гнев. Просто Гнев", - написал Андрющенко.

Напомним, в начале августа в Мариуполе оккупанты уничтожили мемориал памяти украинским военным, погибшим во время войны России против Украины.