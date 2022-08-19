РУС
Вместо мемориала украинским военным оккупанты в Мариуполе планируют установить новый тотем. ВИДЕО

Российские захватчики готовятся к установлению нового тотема вместо разрушенного ими мемориала памяти украинским военнослужащим, погибшим во время российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне уже начали подготовку к установлению нового тотема на месте, где раньше находился мемориал памяти погибшим украинским военным.

"Ужасное сочетание "духовных скрепов" о "Великой отечественной" и нынешней оккупации Украины. На фоне разрушенного российскими бомбами города, где не хватает ничего - настоящий апофеоз цинизма. Гнев. Просто Гнев", - написал Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе открыли второй в городе пункт фильтрации, в очереди более 1300 горожан, - Андрющенко

Напомним, в начале августа в Мариуполе оккупанты уничтожили мемориал памяти украинским военным, погибшим во время войны России против Украины.

Мариуполь (5748) мемориал (159) Андрющенко Петр (596)
Топ комментарии
+9
та пофіг. шо б вони там не наліпили, коли Маріуполь звільнять - те все знесуть к хєрам..
19.08.2022 12:12 Ответить
+5
...треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
19.08.2022 12:06 Ответить
+5
Тотем? Такий, як у смажених бурятів? Срепненько.
19.08.2022 12:11 Ответить
Они понимают реальную значимость символов, вопрос "какая разница" даже не стоит, общественных дискуссий никто не проводит, нулевая толерантность ко всему украинскому.
19.08.2022 12:06 Ответить
А руки цим страітєлям не покрутить?
19.08.2022 12:08 Ответить
чЛенина или сралина?
19.08.2022 12:10 Ответить
19.08.2022 12:12 Ответить
та пофіг. шо б вони там не наліпили, коли Маріуполь звільнять - те все знесуть к хєрам..
19.08.2022 12:12 Ответить
памятник денееровскому зоофилу еще можно скопировать

19.08.2022 12:21 Ответить
мариупольцы поддержат
19.08.2022 12:30 Ответить
ну шо, і досі немає різниці під яким пам'ятником стояти?
19.08.2022 12:35 Ответить
 
 