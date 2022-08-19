Оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на ней - кадры с российской базой в Николаевской области. ВИДЕО

Военные РФ потеряли дрон с картой памяти, на ней была зафиксирована одна из их баз на Николаевщине.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на кадрах с карты памяти можно увидеть базу россиян в Николаевской области.

Также на видео зафиксированы два оккупанта, которые, вероятно, пытались разобраться, как работает БПЛА.

В Страткоме ВСУ добавили, что координаты уже выяснены и переданы куда следует.








