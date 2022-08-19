РУС
Оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на ней - кадры с российской базой в Николаевской области. ВИДЕО

Военные РФ потеряли дрон с картой памяти, на ней была зафиксирована одна из их баз на Николаевщине.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на кадрах с карты памяти можно увидеть базу россиян в Николаевской области.

Также на видео зафиксированы два оккупанта, которые, вероятно, пытались разобраться, как работает БПЛА.

В Страткоме ВСУ добавили, что координаты уже выяснены и переданы куда следует.

+40
Вони-то "спалили" свою базу. А ви вже спалили їх базу перед тим, як публіковати таке відео?
19.08.2022 12:35 Ответить
+34
Надеемся, что база уже приказала долго жить.....
19.08.2022 12:35 Ответить
+12
19.08.2022 12:40 Ответить
Селфі тік-токери знімали, мабуть
19.08.2022 12:33 Ответить
19.08.2022 12:35 Ответить
(c) Ярослав Хашек, Приключения бравого солдата Швейка
19.08.2022 12:57 Ответить
19.08.2022 12:35 Ответить
О 9:21 виложили відео,може уже інфа не актуальна по причині уже відсутності бази? Хоча ніхто нічого не писав
19.08.2022 12:38 Ответить
Краще хто слід уже б попрацював,а потім і відео і інфа. Усе попереду локомотиву.
19.08.2022 12:35 Ответить
Я думаю це не Безвугла відео виклала? І не слуги урода.
19.08.2022 12:38 Ответить
Та ні,реально ЗСУ. Може інфа уже відпрацьована
19.08.2022 12:46 Ответить
Верещучка випередила.
19.08.2022 13:28 Ответить
Я думаю, що Центр стратегічних комунікацій ЗСУ якось додумався спочатку в'@бати по цих позиціях, а потім викладувати інфу у загальний доступ...
19.08.2022 12:47 Ответить
Уже запитала,чекаємо на відповідь
19.08.2022 12:55 Ответить
Чєм? Баґабаном?
19.08.2022 13:34 Ответить
Імбецили **** ...
19.08.2022 12:38 Ответить
кацап + чурбан = сруццкій мір
19.08.2022 12:39 Ответить
19.08.2022 12:40 Ответить
Я так розумію - це новенький дрон, щойно отриманий, раз тільки вчились ним управляти?

Гарно... шліть нові дрони!
19.08.2022 12:46 Ответить
Может быть и отжатый.
19.08.2022 12:58 Ответить
Як так і не зрозумів - спалили їхню базу чи ні?
19.08.2022 12:49 Ответить
вчорашня статистика +400. може таки да?)))
19.08.2022 13:00 Ответить
Те два чуда в перьях похоже летели до пустой батареи, не обращая на это внимание.
19.08.2022 13:00 Ответить
Вот с таких дебилов и писал свои сценарии Тарантино
19.08.2022 13:01 Ответить
То вже щось і у Миколаївській області захопили і навіть базу втулили? Генерал Марченко їх відкидав до меж Херсонської.
19.08.2022 13:10 Ответить
О фигеть база-3 машины и 5 придурков с лопатами.
19.08.2022 13:14 Ответить
эти лопаты для блинов
19.08.2022 13:30 Ответить
Наступний крок, пряме включання камери під час розмови орків по телефону с gps позіцююванням.
19.08.2022 13:31 Ответить
А наші Д О В Б О Й О Б И одразу цим похвалилися, щоб кацапи встигли вжити необхідних заходів.
19.08.2022 13:40 Ответить
а инфу что этим "тут же похвалились" ты конечно же с потолка взял?
19.08.2022 13:41 Ответить
Що Ви шумите може цій події пару місяців,той рудий орк ще не загорів,а може вже й згорів.
19.08.2022 15:24 Ответить
And this is a MILITARY BASE? Holy fucking shit! In civilized country, normal people call it a dump.
19.08.2022 15:35 Ответить
Биба и Боба - два долбойоба
19.08.2022 19:49 Ответить
Взагалі то за таку інфу нагороджують. Цих дебілів краще посмертно.
19.08.2022 20:26 Ответить
Не треба їх учити *****.

Думайте чим підіймаєте свою самооцінку.
20.08.2022 00:23 Ответить
 
 