"Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука": Путиниста Киркорова встретили на одной из улиц Монако. ВИДЕО

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший оккупацию Крыма и войну в Украине, был встречен в Монако.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока вы, россияне, поддерживаете войну и считаете санкции чем-то хорошим, ваш любимый Киркоров гуляет по Монако", - подписал видео мужчина.

В ролике Киркоров медленно ковыляет по улице. Его также спросили чей Крым, на что тот промолчал.

"Вот езжай в свой засранск и там отдыхай. Нехрен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука. Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", - говорит в видео мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского, - Эрдоган

Киркоров Филипп (67) Монако (25)
Топ комментарии
+67
Мразь кацапська звикла поливати брудом краіни Заходу , але відпочивати їдуть саме туди , а не в Зімбабве😠
19.08.2022 13:53 Ответить
+60
Так это же дружбан нелоха нашего, хехе
19.08.2022 13:53 Ответить
+54
Це ж корефан клоуна. Буратіна образиться.
19.08.2022 13:53 Ответить
"Их в дверь, они в окно!"(с)

Как эти мляди умудряются путешествовать в ЕС после санкций......
19.08.2022 13:52 Ответить
А ЄС прям біжить, забороняє їм шенгенскьі візи. За винятком стран Балтії. От і їздить усякий зброд рашистський.
показать весь комментарий
Більш страшної і огідної потвори ніж цей Кіркоров важко знайти.
показать весь комментарий
вроде ж все аэропорты с россии закрыты??как они туда попадают? через турцию?
показать весь комментарий
Так это же дружбан нелоха нашего, хехе
показать весь комментарий
Більше того - вони 2 чоботи-пара !
показать весь комментарий
Як так? янелох боневтікович тоже собі ноги витягувати буде? І ковилятиме потім так само, як та потороча на відео?
показать весь комментарий
Падла путинская
показать весь комментарий
Це ж корефан клоуна. Буратіна образиться.
показать весь комментарий
Ещё и украинский паспорт даст.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Найдите на этой картинке альфонса и гандона.
показать весь комментарий
А по-моєму, тут жодного альфонса...
показать весь комментарий
"мы с первого класса вместе"
Странно что этого чмыря тоже не притянули, как абрамовича, для переговоров
показать весь комментарий
Кіркоров на 12 років старше Зеленського. Що він цим хотів сказати?
показать весь комментарий
Я бачу двух пі@ орасів
показать весь комментарий
Мразь кацапська звикла поливати брудом краіни Заходу , але відпочивати їдуть саме туди , а не в Зімбабве😠
показать весь комментарий
"нинадаа заприщать срассиянам визу в европу, они не смогут убежать от режимааааа!" ко-ко-ко-ко
показать весь комментарий
Баришня назвала его га@доном і це правильно
показать весь комментарий
А ще б було краще їбанути по яйцях. І чому мене немає там де весело.
показать весь комментарий
його таким не здивувати, він вже звик що його так називають
показать весь комментарий
Підросовичу до цього не звикати. Це не в перше.
показать весь комментарий
Судя по походке этого слащавого "румына", как его обзывали в "Брате", его так всю ночь долбили, что он "кыш" сказать не может....
показать весь комментарий
Жирный питор.
показать весь комментарий
**** він, був, є і буде... краще і не скажеш, просто - ****
показать весь комментарий
На бомжа больше Филя похож. И ноги тащит как будто его десять негров в жопу пялили всю ночь. Наверное 3а этим в *гейропу* и е3дит
показать весь комментарий
Ногами булки сжимает боится чтоб говно не выпало из разбитого очка
показать весь комментарий
филя должен радоваться, что не *********.
показать весь комментарий
А жаль.
показать весь комментарий
шкода що Валери Ананьева там нема
показать весь комментарий
ruzka kurwa
показать весь комментарий
oi harasho otdahnul v Manake navernoe ide i dumae - tolko po zadnice nebeite
показать весь комментарий
Ноги , физического рахитизма , походка , рожденного ****** Резюме , раша -Киркорова..
показать весь комментарий
Паскудять Європу останніми словами в своїх лаптєстанських болотах,тим не менш лізуть до тієї ж Європи різними шляхами,не зважаючи на санкції ,тощо...як щурі проникають ,вишукуючи найменші шпарини,отаке воно створіння під назвою "гоморашистікус недорозвинений"...
показать весь комментарий
бубачка в шокє: його дружбана з карпаратівів кацапських олігархів, привселюдно обісрали. Тепер мабуть він точно дасть філі українське громадянство
показать весь комментарий
а ведь был неплохой артист, и так замазаться в путинском дерьме, что не отмыться теперь... всё испортил
показать весь комментарий
А был ли артист?
показать весь комментарий
shooo ?!
показать весь комментарий
да уж, филя-плагиатчик, прирожденный **********, умеющий только воровать чужое и который тупо выехал на удачной женитьбе оказывается то "неплохой артист". Отакэ.
показать весь комментарий
kacap - artist , ce oksimoron
показать весь комментарий
А что за ланцюг на этом шелудивом вонючем псё с кличкой "Филлип"?
Ну то таке. А вот то, что скоро их начнут бить, и возможно даже ногами, и по голове, это неизбежно.
показать весь комментарий
po golove - ce nestrashno. im glavny organ eto Zad
показать весь комментарий
Старий зольдат - який Филлип? Цей пес - філя просто-філя! 😉
показать весь комментарий
Ну, по собачьему паспорту всё таки "Филипп".
показать весь комментарий
Мерзкий ублюдок... Еще и тоненькие ножки иксом...🤬
показать весь комментарий
100% гомік, зозпетушований ********, поглянте на того кіркорова в різних носках... чмо, їй Богу. приївав в Монако дупую приторгувати?
показать весь комментарий
Что вообще етот кремлевский петух забыл в Европе? Он же так пел и рекламировал холопам крым вместе с Газмановым. А сами кто в Израиль кто в Европу сибались. Вот и все ихние скрепы.
показать весь комментарий
Чучело скрепное!.
показать весь комментарий
ему *****, какой стыдно?
показать весь комментарий
Так зашпатлювався шо й не взнать. А таки взнали брата пині. Жалко не дали в харю.
показать весь комментарий
У него же очество *********** свинособачий!И как только АБП жила с таким *******.............................
показать весь комментарий
чего ******* дегенераты, это друг вашего президента зеленского! украинцы бы как минимум избили это чучело.
показать весь комментарий
а только я одна заметила что он реально хромает?
левая нога хреново выглядит, вроде как после перелома восстановление выглядит - когда икра атрофирована и голеностоп малоподвижен.
показать весь комментарий
Це ж спина. Хде Філя???
показать весь комментарий
Та то ж друг нашего президента, Зеленский столько усилий приложил, что бы отменить запред на везд в Украину для Киркорова. А теперь зеля и филя типа больше не друзья
показать весь комментарий
MpaZь.
показать весь комментарий
Ну навіщо так жорстоко чмирити?

Зламати носа і досить з нього
показать весь комментарий
ГАН/ДОН - почему обрезали на самом точном описании крысы неболгарской?!
показать весь комментарий
https://gazeta.ua/articles/politics/_basta-yakomu-torik-dozvolili-koncert-u-kiyevi-vistupiv-iz-putinim-v-okupovanomu-krimu/1106927 Російський репер Василь Вакуленко, відомий на прізвисько Баста, якому торік ЄрZе/мінкульт/СБУдозволили концерт у Києві, позавчора виступив в тимчасово окупованому Криму . Це сталось на фестивалі "Таврида. АРТ", який проходив в Капсельській бухті біля Судака.

На відкритті фестивалю, 15 серпня, на екрані транслювали відеозвернення правителя країни-агресорки РФ <********. Він у пропагандистському стилі заявив про "звільнені ЛДНР" і що учасники фестивалю підтримують солдат і офіцерів російської окупаційної армії.Крім Басти участь у фестивалі окупантів взяли Лоліта, українофоб Антон Красовський, який у січні погрожував українцям.

На сайті фестивалю "гостем та експертом" значиться заступник керівника адміністрації Путіна Кіндер-сюрприз, який минулого тижня приїжджав на окуповану Луганщину разом заступником голови ради безпеки РФ Дімоном.
показать весь комментарий
Не кричіть на нього. Він друг презедента. Готується закон, який дозволить кацапській №издоті крутити кліпи в нашому медіапросторі, приїжджати з гастролями, крутити кацапські фільми, не дублювати кацапський язик, зменшити квоти на українське. Яра ДЕКу Офісному!
показать весь комментарий
Ткаченко на Гиляку
показать весь комментарий
Чмо кацапское!!!
показать весь комментарий
Сто баллов !!! Гнать всех этих кацапских извращенцев из ЕС , и Турции и ОАЭ .
показать весь комментарий
Расія - це країна лецимірів і сволот, яких треба, вибачте за мій французький, *******!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Филип ***********.
показать весь комментарий
Вообще не понимаю, почему таких как Киркоров пускают в США и Европу до сих пор...
показать весь комментарий
Цей напів-покер - кіркоров - давно проситься на пляшкування.
показать весь комментарий
І знову ж таки не в сонячному мурманську !

кацапи ракова пухлина планети
показать весь комментарий
КАРАУЛ!!!кращого дружаню жабеньского ображають!!!!
показать весь комментарий
"00" на футболці, це такий прозорий натяк
показать весь комментарий
Хе,параша(туалет)!
показать весь комментарий
я б вылил стакан кофе на голову этому придурку как минимум, еще лучше - стакан мочи в ипало
показать весь комментарий
он болгарин
показать весь комментарий
Типичная двуличная совковая погань, фу гидота!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
Як кажуть в Болгарії це самий великий (не головний)Циган який кинув болгар і став руське
показать весь комментарий
Болгари усі такі: були споконвіків, і залишаються продажними сикунами. Точ-у-точ як мадяри.
показать весь комментарий
Киркоров ******* как артист, и как человек тоже *******!
показать весь комментарий
