"Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука": Путиниста Киркорова встретили на одной из улиц Монако. ВИДЕО

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший оккупацию Крыма и войну в Украине, был встречен в Монако.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока вы, россияне, поддерживаете войну и считаете санкции чем-то хорошим, ваш любимый Киркоров гуляет по Монако", - подписал видео мужчина.

В ролике Киркоров медленно ковыляет по улице. Его также спросили чей Крым, на что тот промолчал.

"Вот езжай в свой засранск и там отдыхай. Нехрен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука. Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", - говорит в видео мужчина.

