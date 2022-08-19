"Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука": Путиниста Киркорова встретили на одной из улиц Монако. ВИДЕО
Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший оккупацию Крыма и войну в Украине, был встречен в Монако.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Пока вы, россияне, поддерживаете войну и считаете санкции чем-то хорошим, ваш любимый Киркоров гуляет по Монако", - подписал видео мужчина.
В ролике Киркоров медленно ковыляет по улице. Его также спросили чей Крым, на что тот промолчал.
"Вот езжай в свой засранск и там отдыхай. Нехрен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука. Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", - говорит в видео мужчина.
Как эти мляди умудряются путешествовать в ЕС после санкций......
Странно что этого чмыря тоже не притянули, как абрамовича, для переговоров
Ну то таке. А вот то, что скоро их начнут бить, и возможно даже ногами, и по голове, это неизбежно.
левая нога хреново выглядит, вроде как после перелома восстановление выглядит - когда икра атрофирована и голеностоп малоподвижен.
Зламати носа і досить з нього
На відкритті фестивалю, 15 серпня, на екрані транслювали відеозвернення правителя країни-агресорки РФ <********. Він у пропагандистському стилі заявив про "звільнені ЛДНР" і що учасники фестивалю підтримують солдат і офіцерів російської окупаційної армії.Крім Басти участь у фестивалі окупантів взяли Лоліта, українофоб Антон Красовський, який у січні погрожував українцям.
На сайті фестивалю "гостем та експертом" значиться заступник керівника адміністрації Путіна Кіндер-сюрприз, який минулого тижня приїжджав на окуповану Луганщину разом заступником голови ради безпеки РФ Дімоном.
кацапи ракова пухлина планети