С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста, – глава ГВА. ВИДЕО
С 1 сентября больница из города Авдеевка Донецкой области будет полностью эвакуирована в более безопасный регион.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Барабаш.
"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста в городе", – отметил он.
Также Барабаш подчеркнул, что, несмотря на интенсивные обстрелы оккупанта, ситуация под контролем украинских защитников.
Кроме этого, глава Авдеевской ГВА отметил эвакуацию. В настоящее время гражданских из Авдеевки эвакуируют в Умань, где переселенцам помогают с размещением и оформлением соответствующих выплат.
и как - ничего что разрушено, возвращать не будем? Ни Мариуполь, ни Северодонецк - ничего?