С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста, – глава ГВА. ВИДЕО

С 1 сентября больница из города Авдеевка Донецкой области будет полностью эвакуирована в более безопасный регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Барабаш.

"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста в городе", – отметил он.

Также Барабаш подчеркнул, что, несмотря на интенсивные обстрелы оккупанта, ситуация под контролем украинских защитников.

Кроме этого, глава Авдеевской ГВА отметил эвакуацию. В настоящее время гражданских из Авдеевки эвакуируют в Умань, где переселенцам помогают с размещением и оформлением соответствующих выплат.

