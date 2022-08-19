РУС
С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста, – глава ГВА. ВИДЕО

С 1 сентября больница из города Авдеевка Донецкой области будет полностью эвакуирована в более безопасный регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник  ГВА Виталий Барабаш.

"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста в городе", – отметил он.

Также Барабаш подчеркнул, что, несмотря на интенсивные обстрелы оккупанта, ситуация под контролем украинских защитников.

Кроме этого, глава Авдеевской ГВА отметил эвакуацию. В настоящее время гражданских из Авдеевки эвакуируют в Умань, где переселенцам помогают с размещением и оформлением соответствующих выплат.

Читайте также: Россияне пытаются обойти Авдеевку и взять город в полуокружение, - Барабаш

Крысы путлера брали Авдеевку 8 лет...пора отдать это разрушенное говно мавзолейнвм Мудакам..пусть строят светло советское вчерашнее будушее для Шариковых... энд Швондеров
19.08.2022 14:42 Ответить
если для тебя украинские земли - это говно, то ты кто?
и как - ничего что разрушено, возвращать не будем? Ни Мариуполь, ни Северодонецк - ничего?
19.08.2022 14:55 Ответить
жесть...
19.08.2022 14:49 Ответить
А Корбан був правий, ніякого наступу не планується, Вова і його квартал, наступати не вміють
19.08.2022 16:17 Ответить
Ти на фронті вже, щоб ділом показати, як треба?
19.08.2022 17:01 Ответить
збираються здати Авдіївку?
19.08.2022 19:20 Ответить
 
 