Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 августа в Харькове у одной из остановок установили укрытие для пассажиров общественного транспорта.

Отмечается, что в укрытии есть 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.

Также на остановке будет около 100 кг песка для тушения возгораний.

На стенах остановки будет мурал авторства Ярослава Ефремова с надписью "Харьков – город-герой".

"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый так называемый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", – рассказал художник.

Напомним, харьковский городской голова Игорь Терехов 25 июля сообщал, что в Харькове построят остановки из железобетона, в которых можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу в случае угрозы артиллерийских обстрелов.