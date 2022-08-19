Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
19 августа в Харькове у одной из остановок установили укрытие для пассажиров общественного транспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Суспільне".
Отмечается, что в укрытии есть 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.
Также на остановке будет около 100 кг песка для тушения возгораний.
На стенах остановки будет мурал авторства Ярослава Ефремова с надписью "Харьков – город-герой".
"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый так называемый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", – рассказал художник.
Напомним, харьковский городской голова Игорь Терехов 25 июля сообщал, что в Харькове построят остановки из железобетона, в которых можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу в случае угрозы артиллерийских обстрелов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне щоб він не став "першим і останім"...
бо як кажуть, "россия никуда не денется"
PS: Кацапстан, гарний полігон для випробування нової зброї!
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%86%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-215861242.jpg 2 марта 2021 : украшенное мобильное ракетное убежище в кибуце на юге израиля. знак "безопасная зона
С надписью: "Питун! Я твой рот мурал!"
)))
Ещё, вопрос , почему так поздно занялись? И почему не приводят в порядок бомбоубежища времён СССР. В моем доме такое есть. Причем капитальное. Только .... Дверь бронированная закрыта на замок.
Городу уже давно коммунальную службу по нагляду за бомбосховищами треба було зробити. А не квіточки саджати.
Хоть бы уж в траншее или котловане. Или защищённой хоть бы мешками с песком