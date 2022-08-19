РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7267 посетителей онлайн
Новости Видео
11 199 26

Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 августа в Харькове у одной из остановок установили укрытие для пассажиров общественного транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Суспільне".

Отмечается, что в укрытии есть 12 сидячих мест и экран с камерами видеонаблюдения.

Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове 01

Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове 02

Также на остановке будет около 100 кг песка для тушения возгораний.

Смотрите: Обломки российской ракеты "Искандер" изъяли из-под завалов общежития в Харькове. ФОТОрепортаж

Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове 03

На стенах остановки будет мурал авторства Ярослава Ефремова с надписью "Харьков – город-герой".

Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове 04

"Мы делаем уникальный мурал на остановке бомбоубежища. Это первый так называемый экземпляр в рамках проекта безопасных остановок для жителей Харькова и других городов Украины. Выбрали концепцию с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова для того, чтобы подчеркнуть ценности самого города", – рассказал художник.

Напомним, харьковский городской голова Игорь Терехов 25 июля сообщал, что в Харькове построят остановки из железобетона, в которых можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу в случае угрозы артиллерийских обстрелов.

транспорт (1768) Харьков (7752) укрытие (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Гарна ініціатива. Але їх потрібно дуже багато.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:35 Ответить
+8
Респект!!!
Головне щоб він не став "першим і останім"...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:34 Ответить
+4
Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища

С надписью: "Питун! Я твой рот мурал!"
)))
показать весь комментарий
19.08.2022 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!!!
Головне щоб він не став "першим і останім"...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:34 Ответить
Гарна ініціатива. Але їх потрібно дуже багато.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:35 Ответить
... і на наближчі 100 років

бо як кажуть, "россия никуда не денется"
показать весь комментарий
19.08.2022 16:41 Ответить
денется
показать весь комментарий
19.08.2022 17:08 Ответить
Расісяне, нехай пішки їздять, щоб ми їм укриття передавали! А ***** по пу#іну, як свинопси до роботи їздити будуть!
PS: Кацапстан, гарний полігон для випробування нової зброї!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:28 Ответить
ну, здравствуй, православный ХАМАС !
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%86%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-215861242.jpg 2 марта 2021 : украшенное мобильное ракетное убежище в кибуце на юге израиля. знак "безопасная зона
показать весь комментарий
19.08.2022 16:40 Ответить
В Ізраілі, в часи спокою, там облаштовуються безхатьки
показать весь комментарий
19.08.2022 17:25 Ответить
Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища

С надписью: "Питун! Я твой рот мурал!"
)))
показать весь комментарий
19.08.2022 16:55 Ответить
Гепа тоже лавочки ставил
показать весь комментарий
19.08.2022 17:22 Ответить
Деребан бабла. НЕ більше. Це могильник братський, а не сховище. 1 точно попадання і гайки.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
Дерибан - согласен. Остальное чушь. Точное попадание в станцию метро - это тоже гайки. а когда при обстреле нужно срочно направить истеричных дам хотя-бы подальше от толпы - самое то
показать весь комментарий
19.08.2022 17:58 Ответить
Чуш пишеш ти. Йди поцікався скільки ньютонів прикладає ударна хвиля. Від ручної гранати захистить, не більше. І треба мені тут виписувати на руснявій. Безтолоч буде мені тут ьез аргументів затуляти. Образи, от і всі аргументи.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:11 Ответить
Ты харьковский?
показать весь комментарий
19.08.2022 18:21 Ответить
Он балаболовский.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:56 Ответить
Это УБЕЖИЩЕ не от прямого попадания (хотя есть вероятность, что и в этом случае есть вероятность выжить больше, чем на открытой местности), а от ОСКОЛКОВ (95% - всех смертей и ранений на ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ). Там нужно украваться, если нет времени добраться до нормального бомбоубежища (особенно при внезапном обстреле)!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:39 Ответить
Приезжай в Харьков.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:11 Ответить
У меня как раз комната есть. Дивчину отправил, будет с кем побухать.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:13 Ответить
Харькову нужно на много больше.
Ещё, вопрос , почему так поздно занялись? И почему не приводят в порядок бомбоубежища времён СССР. В моем доме такое есть. Причем капитальное. Только .... Дверь бронированная закрыта на замок.

Городу уже давно коммунальную службу по нагляду за бомбосховищами треба було зробити. А не квіточки саджати.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:05 Ответить
С Ізраіля треба приклад брати. А нє ***** різну молоти.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:07 Ответить
Пускай нам расскажут сколько это стоит ? И мы все как всегда приакуеем.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:37 Ответить
головне, щоб укриття не перетворилися на вбиральні
показать весь комментарий
19.08.2022 19:09 Ответить
Идея правильная, а реализация имеет все признаки коррупционного преступления (для удорожания объекта) Монитор и камеры - первое, что "открутят", песок там не нужен (без лопат и ведер, которые тоже сопрут), помещение для песка имеет явную тенденцию превратиться в "бесплатный сортир". Место с лево у входа небезопасное (неверная констукция), естественного света должно хватать (требование при проектировании, поэтому электичество излишне, в темное время суток при необходимости можно использовать телефоны), это ВРЕМЕННОЕ убежище на 15-45, поэтому излищества ему не нужны - в Израиле правльная реализация идеи)
показать весь комментарий
19.08.2022 19:30 Ответить
гарні ініціатива, не то що "укриття в підвалі"
показать весь комментарий
19.08.2022 19:47 Ответить
"Укрытие" в палатке, поставленной на площадке, покрытой плиткой? Для "галочки"?

Хоть бы уж в траншее или котловане. Или защищённой хоть бы мешками с песком
показать весь комментарий
19.08.2022 21:55 Ответить
 
 