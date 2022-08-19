РУС
Кадры попаданий разработанного Аэроразведкой октокоптера R18 в объекты противника. ВИДЕО

В сети показали подборку ярких кадров попаданий R18 в объекты противника за 8 лет российско-украинской войны.

Соответствующее видео опубликовала Аэроразведка, передает Цензор.НЕТ.

"R18, разработанный аэроразведкой, постоянно совершенствуется, чтобы его работа становилась еще более результативной. В настоящее время октокоптер имеет радиус действия 4 км, может находиться в воздухе около 40 мин и нести 5 кг полезной нагрузки. Он поражает цели противника на миллионы долларов с помощью обычных дешевых советских гранат", - рассказали в Аэроразведке.

Смотрите: Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный БПЛА "Элерон". ФОТО

армия РФ (20679) беспилотник (4320) ликвидация (4073) уничтожение (8001) дроны (4817)
+20
5кг взрывчатки это уже не хило, можно не слабо так врезать, что и видно на видео. Массовость бы.
19.08.2022 18:02 Ответить
+18
РКГ-3 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивна граната ударної дії. При влучанні в ціль відбувається миттєвий вибух і кумулятивний струмінь пробиває броню товщиною до 150 мм (при підльоті гранати до цілі під кутом 30° від нормалі.Вага: 1,07 кг
Так що він спокійно несе 4 такі гранати!
19.08.2022 18:12 Ответить
+15
Гарна робота-респект.Не зупиняйтесь...
19.08.2022 18:03 Ответить
Тут правильнее Антиоркокоптер
19.08.2022 18:16 Ответить
4км довольно мало, чуть ли не на дистанции пулеметной очереди в момент запуска с рук по оператору. Может аэростаты с антеннами и ретранслятором надо запускать в безопасной зоне? На них поставить средненаправленную антенну для видеокартинки даже аналоговой нешифрованной (5.8+-300 выбрать канал) и для управления, например, 900MHz, на дроне по 2Вт мощности передатчик с хорошими антеннами узкосекторальным, и полетный контроллер с командой на поиск сигнала при помощи вращения и покачиваний, пока не будет сигнал хороший. GPS же вообще по остаточному принципу, его нынче глушат в первую очередь. А еще есть спутниковая связь на 290MHz в начинке недорогих цифровых раций после перепрошивки, может кацапы этот диапазон вообще не глушат. Когда будем преодолевать РЭБ, то уже можно и винты расположить по схеме квадрика сверху и снизу, существенно снизив размер, покрыть каким-то материалом трубки с поглощением радаров и внаглую бомбить кацапов день и ночь.

К 24-ому числу надо иметь в распоряжении дроны, которые долетят до бульбашного НПЗ на юге и взорвут колонны ректификационные с максимальным ущербом и хорошим взрывом, когда оттуда полетят ракеты.
19.08.2022 18:21 Ответить
Як варіант. А взагалі до НПЗ з району Овруч-Народичі буде 70-75 км, HIMARS дістане без натуги, якщо що.
показать весь комментарий
Дешево то дешево, але коцапи дуже огорчаються...
показать весь комментарий
Юрій Бутусов

Вчера в 15:01

95% завдань розвідки та корегування на фронті на восьмому році війни йде з волонтерських дронів.

100% управління військами та вогнем йде з волонтерських планшетів.

90% транспорту на фронт постачають волонтери.

100% оптичних приладів спостереження постачають волонтери.

Тепер на народні кошти волонтери створили для ЗСУ супутникове угруповання для космічної розвідки, якого у ЗСУ ніколи не було.

Питання тільки одне - а чому волонтери на шостий місяць вторгнення досі не отримали під своє керівництво "Укроборонпром" та Міністерство оборони, адже саме волонтери вирішують основні логістичні завдання цієї війни?

Коли вже держава залучить волонтерів до створення системи оборонного планування, яке у нас досі відсутнє?
19.08.2022 18:49 Ответить
Это просто какой то позор, реально народная война и против тупорылой собственной власти и против кацапов
19.08.2022 19:32 Ответить
Де сцилка щоб не шукати?

Бездіяльність зєлі та ко повинне бути розслідуване ...Коли питання.

Посилання: Допоможіть на щось військове, або на лікування поранених... просто бісять..
А дєньгі гдє Зін? (С)
20.08.2022 07:26 Ответить
Наступний крок:
ПНБ, лазерна підсвітку та плануючи бомби з наведенням.
Ось тоді це буде вже "по серйозному!"
19.08.2022 18:52 Ответить
Добре, що в країні залишилися дешеві радянські гранати.
19.08.2022 19:27 Ответить
Ефективні та багато старих *********** для використання. Я починаю розуміти, що «армія безпілотників» масовий запуск таких безпілотників був би руйнівним для ворога, і якщо його знищити, наші хлопці не постраждають. Чи можна почати масове виробництво? Багато компонентів, в основному безщіточні двигуни, мікроконтролер і камера, доступні оптом на ринку. Здається, межа - лише гроші, навчені оператори та наявність засобів радіоелектронної боротьби противника.
19.08.2022 19:50 Ответить
Набагато легше просити американців дати ще зброї, а потім в телевізорі розказувати як ЗСУ знищує ворога. То вам будь який резніков скаже.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:19 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk .

4 ч.

Если честно, я не до конца понимаю суть волонтёрского сбора денег. Потому что для меня дико, когда в воюющей стране, где военный бюджет должен быть приоритетным, у государства якобы нет денег на нужные для фронта вещи.
19.08.2022 19:56 Ответить
нарешті для визначення несумісності використані прості очевидні речі руснявою мовою "воюющая страна & государство", тобто "країна & держава"...
показать весь комментарий
