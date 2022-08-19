Кадры попаданий разработанного Аэроразведкой октокоптера R18 в объекты противника. ВИДЕО

В сети показали подборку ярких кадров попаданий R18 в объекты противника за 8 лет российско-украинской войны.

Соответствующее видео опубликовала Аэроразведка, передает Цензор.НЕТ.

"R18, разработанный аэроразведкой, постоянно совершенствуется, чтобы его работа становилась еще более результативной. В настоящее время октокоптер имеет радиус действия 4 км, может находиться в воздухе около 40 мин и нести 5 кг полезной нагрузки. Он поражает цели противника на миллионы долларов с помощью обычных дешевых советских гранат", - рассказали в Аэроразведке.

