Кадры попаданий разработанного Аэроразведкой октокоптера R18 в объекты противника. ВИДЕО
В сети показали подборку ярких кадров попаданий R18 в объекты противника за 8 лет российско-украинской войны.
Соответствующее видео опубликовала Аэроразведка, передает Цензор.НЕТ.
"R18, разработанный аэроразведкой, постоянно совершенствуется, чтобы его работа становилась еще более результативной. В настоящее время октокоптер имеет радиус действия 4 км, может находиться в воздухе около 40 мин и нести 5 кг полезной нагрузки. Он поражает цели противника на миллионы долларов с помощью обычных дешевых советских гранат", - рассказали в Аэроразведке.
Aleksey NotBad
19.08.2022 18:02
Яр Холодний
19.08.2022 18:12
Александр Чуднивец #474549
19.08.2022 18:03
кумулятивний заряд такою вагою гарантовано відправить танк орків в пекло !
Так що він спокійно несе 4 такі гранати!
К 24-ому числу надо иметь в распоряжении дроны, которые долетят до бульбашного НПЗ на юге и взорвут колонны ректификационные с максимальным ущербом и хорошим взрывом, когда оттуда полетят ракеты.
Юрій Бутусов
Вчера в 15:01
95% завдань розвідки та корегування на фронті на восьмому році війни йде з волонтерських дронів.
100% управління військами та вогнем йде з волонтерських планшетів.
90% транспорту на фронт постачають волонтери.
100% оптичних приладів спостереження постачають волонтери.
Тепер на народні кошти волонтери створили для ЗСУ супутникове угруповання для космічної розвідки, якого у ЗСУ ніколи не було.
Питання тільки одне - а чому волонтери на шостий місяць вторгнення досі не отримали під своє керівництво "Укроборонпром" та Міністерство оборони, адже саме волонтери вирішують основні логістичні завдання цієї війни?
Коли вже держава залучить волонтерів до створення системи оборонного планування, яке у нас досі відсутнє?
Бездіяльність зєлі та ко повинне бути розслідуване ...Коли питання.
Посилання: Допоможіть на щось військове, або на лікування поранених... просто бісять..
А дєньгі гдє Зін? (С)
ПНБ, лазерна підсвітку та плануючи бомби з наведенням.
Ось тоді це буде вже "по серйозному!"
4 ч.
Если честно, я не до конца понимаю суть волонтёрского сбора денег. Потому что для меня дико, когда в воюющей стране, где военный бюджет должен быть приоритетным, у государства якобы нет денег на нужные для фронта вещи.