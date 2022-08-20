Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов, - Зеленский - жителям городов, обстреливаемых россиянами. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 августа с традиционным обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам от российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупантв, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется. И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах. Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", - отмечается в сообщении.

Смотрите: "Раненый, уставший, но непокоренный": Зеленский показал обстрелянный Харьков. ФОТОрепортаж