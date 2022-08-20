РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7253 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 064 40

Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов, - Зеленский - жителям городов, обстреливаемых россиянами. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 августа с традиционным обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам от российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупантв, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется. И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах. Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", - отмечается в сообщении.

Смотрите: "Раненый, уставший, но непокоренный": Зеленский показал обстрелянный Харьков. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (22072) обстрел (29722)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
не знаю как по всей стране , а на юге смелых было много, но вот почему-то ментов не было , сбу-шников не было , все отделения были закрыты, оружие почему-то ни кому не давали , на третий день тысячи хотели идти на фронт,но вот власти почему-то молчали , насравши в штаны , и ооооочень быстро спасали свое майно и семьи , они говорят что мы до конца не верили , но вот почему-то прокуроры, менты, сбушники, настроившие себе хоромы по милииону и более баксов, за 2 недели до 24 февраля резко кинулись их продавать , совпадение ? - не думаю, не нужно делать из людей дебилов , вы свои семьи вывезли, и все прекрасно знали .
показать весь комментарий
19.08.2022 23:05 Ответить
+19
показать весь комментарий
19.08.2022 23:09 Ответить
+18
показать весь комментарий
19.08.2022 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.08.2022 22:56 Ответить
не знаю как по всей стране , а на юге смелых было много, но вот почему-то ментов не было , сбу-шников не было , все отделения были закрыты, оружие почему-то ни кому не давали , на третий день тысячи хотели идти на фронт,но вот власти почему-то молчали , насравши в штаны , и ооооочень быстро спасали свое майно и семьи , они говорят что мы до конца не верили , но вот почему-то прокуроры, менты, сбушники, настроившие себе хоромы по милииону и более баксов, за 2 недели до 24 февраля резко кинулись их продавать , совпадение ? - не думаю, не нужно делать из людей дебилов , вы свои семьи вывезли, и все прекрасно знали .
показать весь комментарий
19.08.2022 23:05 Ответить
Я перепрошую, це вони два тижня сміливих в зеленому ОП шукали?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:16 Ответить
Арестович Лайно й не йому про сміливість казати. Чмо Люся себе ким там надумало ?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:22 Ответить
"Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів..."-- пане президенте, менше популізму, а більше справ. Особливо-- виконання вже обіцяного.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:24 Ответить
може не там "іскалі", га обдристович? у нас теробороні не привезли жодного автомата (і справді - нашо, нада ж Київ захищати), а потім і взагалі розпустили.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:41 Ответить
https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-v-okkupirovannoj-novoj-kahovke-progremeli-moshhnye-vzryvy?fbclid=IwAR1_l1qzWN1OogNKpyKOXYpfLH1j1Id6ytSCtKmuFmZFi_1yx6QyGGEAoPU https://ua.news/.../video-v-okkupirovannoj-novoj-kahovke...



UA.NEWS


В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. Вечір та ніч сього
показать весь комментарий
19.08.2022 22:58 Ответить
грозный бык колхозный. будет как с дальнобойщиками
показать весь комментарий
19.08.2022 22:58 Ответить
они зерном прикрыли убийство АЗОВА , заметь , про них уже забыли , зерно это бабки частных компаний , а АЗОВ это всего лишь люди , *** с ними , с людьми, главное бабки спасти.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:08 Ответить
Ага, а те що летить з бульбашії чому залишається без відподей?!!!
Чи "ето другоє"?!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 22:59 Ответить
сиплый нюхач вышел в эфир
показать весь комментарий
19.08.2022 22:59 Ответить
это злобное бесполезное имало в сочетании со специфичным голосом дает мегакомичный эффект
показать весь комментарий
19.08.2022 23:01 Ответить
мегакомичный эффект - это рвотный рефлекс, другими словами )))
показать весь комментарий
19.08.2022 23:08 Ответить
в отместку закажу 2 фотосессии vogue с раздвинутыми ногами, а футболку и менять не надо...
показать весь комментарий
19.08.2022 23:03 Ответить
нюхнул, и в эфир...
показать весь комментарий
19.08.2022 23:04 Ответить
ты с ним нюхал ? вот когда не в тему , так не в тему , прочитай сначала , а потом языком ляпай , важна суть , а она есть , и это важно.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:11 Ответить
Там нюхать - не перенюхать.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:17 Ответить
а он с порохом пил что вызывал его на анализы
показать весь комментарий
19.08.2022 23:19 Ответить
Я знаю людей которые выпьют и начинают звонить своим знакомым а Зеля нюхнет и думает,что кто то ждет от него новый видосик🤡
показать весь комментарий
20.08.2022 11:20 Ответить
а кто теперь наживается на войне?
показать весь комментарий
19.08.2022 23:05 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 23:08 Ответить
Ми не залишимо без відповіді, заведем ещё одно дело на Порошенко
показать весь комментарий
19.08.2022 23:08 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 23:09 Ответить
с таким же голосом и в той же футболке будет вещать - чтобы спасти наших мальчиков, подписываем заморозку того что оккупировано, чтобы не терять 7 миллиардов
показать весь комментарий
19.08.2022 23:14 Ответить
"Я устретила тетку Секлету, так она просила передать вам, Проня Прокоповна что вы - подлюка." (с)
показать весь комментарий
19.08.2022 23:17 Ответить
сеанс аутотренинга
показать весь комментарий
19.08.2022 23:26 Ответить
Нехай він досі не пристрелений при спробі втечі, бо маємо що маємо... Але чому ця Зелупа так вільно себе почуває після відвертої розкритої на весь світ диверсії? Прихологія переконаного афериста і впевненість що мас. медіа керують світом.

Я не здивуюсь, коли колись при будівництві піраміди в його честь загине 10000 зетірпіл і ще тисячі нормальних людей.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:29 Ответить
Доля нахабних аферістів ЗНИКАТИ ТАК САМО РАПТОВО ЯК ВОНИ І З ЯВИЛИСЬ.
Не здивуюсь як що Зе здохне де небудь під парканом в інщій країні, він вже багатьма проклятий.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:55 Ответить
Бла-бла-бла....
показать весь комментарий
20.08.2022 00:23 Ответить
Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів, - Зеленський - до мешканців міст, які обстрілюються росіянами. Джерело:
показать весь комментарий
20.08.2022 01:51 Ответить
Зеленский Киев закрыл ПРО и ему насрать что каждый день обстреливают и Николаев и Харьков. И каждый день там гибнут люди. Требуй Зеленский от Запада чтобы над всей Украиной было закрыто небо!
показать весь комментарий
20.08.2022 03:01 Ответить
Твій висер - цілковите лайно. Місяць тому рашисти серед білого дня роз'єпашили ДВРЗ, ще раніше - танковий завод. І де було те ППО? Просто по Києву зараз не бють калібрами чи ін ракетами, а смерчі і урагани, навідміну від Харкова чи Миколаєва просто не достають від кордону. Ну і скільки раз пояснювати, що закрити небо над усією країною неможливо фізично. До речі, маленький ісраїль, збиває куполом тільки ті ракети, які летять у житлові квартали.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:22 Ответить
Не залишимо без відповіді Відкриемо кордони для хор росіян дамо їм громадянство дозволимо працювати рос бізнесу відведем військо домовимося посиредині нагодкємо африканців подивимось в очі пуй-лу і просто перестанем стрелять Відповідь зе буде жорстка воно навіть не знає значення слова відповідальність
показать весь комментарий
20.08.2022 07:04 Ответить
После шашлыков не верю.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:50 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть,
Іначє путєн нападьоть
показать весь комментарий
20.08.2022 08:44 Ответить
Цену жизней украинцев Зеленский точно определил и озвучил - 7 миллиардов долларов в месяц. Самое поразительно, он до сих пор рассказывает, что правильно ради миллиардов не готовился к войне и не предупредил мирных жителей.
показать весь комментарий
20.08.2022 08:54 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 21:19 Ответить
 
 