Пропагандист Соловьев распсиховался из-за песни об "Азове" в Крыму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущен событием в караоке-баре "Краб" города Щелкино в оккупированном Крыму, где диджей по просьбе посетителя поставил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK, посвященную "Азову".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Комментируя инцидент Соловьев раскричался в эфире: "Это как вообще понимать?! Диджей ее (песню "Дикое поле". - Ред.) поставил, а эта песня посвящена полку "Азов". Диджей получил 10 суток. Сидеть, сволочь, должен пять лет в тюрьме! Тот, кто попросил (поставить песню. – Ред.), – сидеть пять лет в тюрьме! Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар "Краб" - сжечь, по крайней мере - юридически. Уничтожить!".
Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
Тому не дивна реакція мешканців Криму на події 2014 року. Не можу сказати за весь Крим, але севастопольці поділились на латентну вату - дійсно місцевих, ностальгуючих за СРСР і активно-кочову вату з "понаєхів". Першим ***** яка влада, а у других є імператив: "Росія там, де ми!"
Так що, ніхто з російськомовних мешканців Криму навіть не пікне після звільнення, бо вони не той народ, з яким можна в вогонь і воду.
А , що ця істота доречі скаже про дітей, школярів, що співають українські пісні в Криму, їх теж потрібно "унєчтожить" ?
і це всього лише через одну пісню отак ковбасить сердешного!
https://youtu.be/WHsMp-JJwmw
А поки вони будуть перетрублювати тебе, суку парашну, на щурячий послід, тебе буде якись кнур-переросток їб*ть в сраку!
І якеб блювотне й огидне не булоб це видовище - ЙОГО, *****, НАВІТЬ ЮТУБ НЕ ЗАБЛОКУЄ!!!
https://stihi.ru/avtor/sergiydubenko Сергий Дубенко
БРАТАТИСЬ З НИМИ Я НЕ СТАНУ -
Я НЕ ПОВЕРНУСЬ ВЖЕ НАЗАД!
В ЯКОМУ Я НЕ БУВ БИ СТАНІ -
МОСКАЛЬ МЕНІ НЕ СТАНЕ БРАТ!
ЯКЩО ХТОСЬ МРІЄ ЖИТИ "ВІЛЬНО"
В ТЮРМІ НАРОДІВ СЕРЕД ҐРАТ,
ТОМУ У ПАСПОРТ СВІЙ ДОЦІЛЬНО
ВПИСАТИ З ГОРДІСТЮ - "БУРЯТ"!
ІДІТЬ ДО БІСА З ВАШИМ "БРАТСТВОМ"
З БРАТВОЮ П'ЯНОЇ ОРДИ,
З КРЕМЛЕМ КРИВАВИМ, РУСО-ХАМСТВОМ -
НІ! НЕ ПОВЕРНУСЬ Я ТУДИ!
03.08.2016 р.
м. Київ
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі і зазнали рашистських переслідувань.
Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
Слюни плескались.
Крим таки Україна.
Оруэлл, когда писал про них, и то наверное не такую жесть представлял... Интересно, а сколько Помету лет дадут? Уж наверное блльше чем 5
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Для кацапів одне - Смерть, Смерть, Смерть!
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу,
хропе у дворі
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,
бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив,
ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода,
Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню
узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину,
ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня,
з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата,
засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака,
то є кому ходить в атаку,
Ну а коли наоборот,
то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде,
у кого мама й тато люди".
Зачем россиянам образование, если у них нет мозгов?
Зачем россиянам суд, если у них нет совести?
И самое главное! - зачем россиянам жизнь, если у них есть путин?