Пропагандист Соловьев распсиховался из-за песни об "Азове" в Крыму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущен событием в караоке-баре "Краб" города Щелкино в оккупированном Крыму, где диджей по просьбе посетителя поставил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK, посвященную "Азову".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя инцидент Соловьев раскричался в эфире: "Это как вообще понимать?! Диджей ее (песню "Дикое поле". - Ред.) поставил, а эта песня посвящена полку "Азов". Диджей получил 10 суток. Сидеть, сволочь, должен пять лет в тюрьме! Тот, кто попросил (поставить песню. – Ред.), – сидеть пять лет в тюрьме! Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар "Краб" - сжечь, по крайней мере - юридически. Уничтожить!".

