РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7253 посетителя онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
27 534 90

Пропагандист Соловьев распсиховался из-за песни об "Азове" в Крыму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущен событием в караоке-баре "Краб" города Щелкино в оккупированном Крыму, где диджей по просьбе посетителя поставил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK, посвященную "Азову".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя инцидент Соловьев раскричался в эфире: "Это как вообще понимать?! Диджей ее (песню "Дикое поле". - Ред.) поставил, а эта песня посвящена полку "Азов". Диджей получил 10 суток. Сидеть, сволочь, должен пять лет в тюрьме! Тот, кто попросил (поставить песню. – Ред.), – сидеть пять лет в тюрьме! Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар "Краб" - сжечь, по крайней мере - юридически. Уничтожить!".

Читайте: Российский сенатор Исаков отрекся от дочери, выступившей против войны

Крым (26485) музыка (806) пропаганда (3741) тоталитаризм (48) Соловьев Владимир (143) рашизм (101) Азов (836)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+135
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:32 Ответить
+47
спеціально для соловьиного помьота ставимо "Дике поле"

показать весь комментарий
20.08.2022 00:37 Ответить
+47
ишь как накрило! аж дым из ушей! так и копыта можно отбросить
і це всього лише через одну пісню отак ковбасить сердешного!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:32 Ответить
+ 100 !
показать весь комментарий
20.08.2022 00:40 Ответить
💥💥💥👍👍👍🙏🙏🙏🆗🆗🆗
показать весь комментарий
20.08.2022 00:45 Ответить
в Україні путін та раZZія пишуться з малої літери....
показать весь комментарий
20.08.2022 00:50 Ответить
людина намагалася писати українською, але видно ще поки що іншу челюсть. Але явно не машинний переклад. Але такі наші співгромадяни дуже корисні для Криму, бо вони знають - хто чим дихав. І у зрадників не вийде мімікрувати. паспорт негромадянина принаймні таким. заборона працювати вчителем чи вихователем.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:41 Ответить
"челюсть" - щелепа
показать весь комментарий
20.08.2022 08:47 Ответить
Правильно .А солов'їному гамну треба зробити лоботомію
показать весь комментарий
20.08.2022 08:21 Ответить
Тримайся, все буде Україна!
показать весь комментарий
20.08.2022 01:57 Ответить
я тебе підтримую, дай Боже доживу до цього часу) напишу хоку на це свято)
показать весь комментарий
20.08.2022 02:29 Ответить
Щодо аморфності більшості кримчан згоден на всі сто.
показать весь комментарий
20.08.2022 04:13 Ответить
кримчани амфорні
показать весь комментарий
20.08.2022 06:54 Ответить
Кінчені. Їм пенсії рюські потрібні були. Це з їх уст. Подавились би.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:02 Ответить
Як я тебе розумію! Бо ми самі пройшли через подібне - правда, набагато раніше У 1994-му - коли була "мешковська "ліваруція" Тоді теж ті вояки, хто присягав не Україні, а квартирі в Криму і дачі з виноградником, шипіли про "фонари для "хахлов"! І дочку мою в школі за українську мову "шпиняли" (хоча вона і російською мабуть краще вчительки говорила) Особливо за те, що татарчат-однокласників, у класі, вчила розмовної української! А те, що "не будуть захищать" - ВІРНО Народ там здебільшого "ніякий" Усе міряють "гаманцем" Особливо жителі прибережних "курортних" районів Ті з-за грошви і китайську вивчать! А як вони будуть "тарабанить" на сусідів! "Стучатимуть" - "аж гай шумітиме!"
показать весь комментарий
20.08.2022 04:17 Ответить
Згоден з Вами. 20 років в Севастополі навчили, м'яко кажучи, зневажати цих "коренных крымчан в третьем поколении", яких до чорта понаїхало з россійських ******, особливо після відкриття міста. Навіть справжні місцеві були шоковані цією сараною - безкультур'я, наглість і тотальне свинство в місцх проживання. А радості після виборів президента Криму (+2 години вперед ) і його указу про надання переселенцям з РФ пільг і преференцій не було меж.
Тому не дивна реакція мешканців Криму на події 2014 року. Не можу сказати за весь Крим, але севастопольці поділились на латентну вату - дійсно місцевих, ностальгуючих за СРСР і активно-кочову вату з "понаєхів". Першим ***** яка влада, а у других є імператив: "Росія там, де ми!"
Так що, ніхто з російськомовних мешканців Криму навіть не пікне після звільнення, бо вони не той народ, з яким можна в вогонь і воду.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:44 Ответить
мабудь маєте моральне право всім сасєдям набити писок
показать весь комментарий
20.08.2022 07:54 Ответить
https://m.facebook.com/kvartal95/videos/%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%83-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3/397440382479170/ Якраз в тему. Хто ще не бачив.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:00 Ответить
Яке кончєне. Здохне ще до кінця серпня 2022.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:32 Ответить
Он думать не умеет,да простят меня дэбилы!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:36 Ответить
Соловей ты просто ***** которого не дырявят уже долго!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:35 Ответить
Яке ж воно ущербне!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:37 Ответить
спеціально для соловьиного помьота ставимо "Дике поле"

показать весь комментарий
20.08.2022 00:37 Ответить
всю недвижимость соловьева в Европе сжечь к чертям
показать весь комментарий
20.08.2022 12:27 Ответить
Навіщо? Нерухомість показово передати українським переселенцям. Ось тоді в тов. Шапіро (Соловйова) пердак не просто вибухне, а розірве.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:58 Ответить
Вот что санкции животворящие делают
показать весь комментарий
20.08.2022 00:40 Ответить
Показати в Європарламенті цього виродка.

А , що ця істота доречі скаже про дітей, школярів, що співають українські пісні в Криму, їх теж потрібно "унєчтожить" ?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:40 Ответить
Божечки, в мене немає допису. Це як?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:41 Ответить
ишь как накрило! аж дым из ушей! так и копыта можно отбросить
і це всього лише через одну пісню отак ковбасить сердешного!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:41 Ответить
Обплював весь монітор...."соловьиным помьотом"
показать весь комментарий
20.08.2022 00:42 Ответить
"Владимир Адольфович, вам пора в аптеку" - В. Сердючка (с) 2022
показать весь комментарий
20.08.2022 00:44 Ответить
слабак! должен психовать так, шоб всё закончилось инсультом, а остаток жисти его задрипанной - растением в инвалидной коляске, на самополиве и самоудобрении ))
показать весь комментарий
20.08.2022 00:50 Ответить
Ето марсіянци з ними договору нема. Тільки повні чистки. Звичайно, це моя особиста нацистська думка.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:51 Ответить
Соловйов , тебе падлюку , бандерівці живцем закопають і зверху помочаться 🤬
показать весь комментарий
20.08.2022 00:55 Ответить
Та его самого скоро разорвёт от злобы на 1000 вонючих кусков , заляпает и операторов там и осветителей и статистов.
показать весь комментарий
20.08.2022 04:11 Ответить
Соловьева - отпетушить
показать весь комментарий
20.08.2022 00:55 Ответить
типичный шизофреник
показать весь комментарий
20.08.2022 00:58 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 01:00 Ответить
Треба принизити росіян. Вони заслуговують на адекватну реакцію | Ірина Фаріон

https://youtu.be/WHsMp-JJwmw
показать весь комментарий
20.08.2022 01:01 Ответить
Боже ! Подивіться на цього ! Під якою він наркотою ?! Він реально не в собі , як і і всі в рашц
показать весь комментарий
20.08.2022 01:01 Ответить
Таліби першу партію трави підвезли
показать весь комментарий
20.08.2022 01:39 Ответить
он и без наркоты - дебил
показать весь комментарий
20.08.2022 01:45 Ответить
"ой, как страшно" ))
показать весь комментарий
20.08.2022 01:07 Ответить
Тебе, гандона потороченого, пацюки живцем мають зжерти!
А поки вони будуть перетрублювати тебе, суку парашну, на щурячий послід, тебе буде якись кнур-переросток їб*ть в сраку!
І якеб блювотне й огидне не булоб це видовище - ЙОГО, *****, НАВІТЬ ЮТУБ НЕ ЗАБЛОКУЄ!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 01:16 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 01:22 Ответить
Авторство Шевченка, на жаль, фейк, але слова хороші
показать весь комментарий
20.08.2022 01:59 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 03:05 Ответить
Я не повернусь вже назад!

https://stihi.ru/avtor/sergiydubenko Сергий Дубенко

БРАТАТИСЬ З НИМИ Я НЕ СТАНУ -
Я НЕ ПОВЕРНУСЬ ВЖЕ НАЗАД!
В ЯКОМУ Я НЕ БУВ БИ СТАНІ -
МОСКАЛЬ МЕНІ НЕ СТАНЕ БРАТ!

ЯКЩО ХТОСЬ МРІЄ ЖИТИ "ВІЛЬНО"
В ТЮРМІ НАРОДІВ СЕРЕД ҐРАТ,
ТОМУ У ПАСПОРТ СВІЙ ДОЦІЛЬНО
ВПИСАТИ З ГОРДІСТЮ - "БУРЯТ"!

ІДІТЬ ДО БІСА З ВАШИМ "БРАТСТВОМ"
З БРАТВОЮ П'ЯНОЇ ОРДИ,
З КРЕМЛЕМ КРИВАВИМ, РУСО-ХАМСТВОМ -
НІ! НЕ ПОВЕРНУСЬ Я ТУДИ!

03.08.2016 р.
м. Київ
показать весь комментарий
20.08.2022 03:06 Ответить
Да что оно такое, что бы психовать без разрешения начальства?
показать весь комментарий
20.08.2022 01:23 Ответить
я споліваюсь усі помітили, що немає "хороших руських, окрім смажених москалів під Харьковом, там кожен другий Соловйов за своїм же росіянським законодавством напіздив років на сто буцигарні, але ж я не бачу жодної заяви від Фейгина та йому подібних адвокатів, ЖОДНОГО, там багато блохерів які то прострочку якусь наче шукають, то пияків під забором і всі такі борщі з ментами але ЖОДНОГО росіянина який би подав хоча якусь скаргу - усі винуваті, до єдиного
показать весь комментарий
20.08.2022 01:24 Ответить
Нестримний солов"їний послід...
показать весь комментарий
20.08.2022 01:30 Ответить
Я бачу, що таліби вже відкачали до себе нафту . Трава виявилася з дуже цікавими ефектами.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:37 Ответить
та він просто дурбецало якесь... і шо, вся рашка його слухає????? серйозно?
показать весь комментарий
20.08.2022 01:38 Ответить
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі і зазнали рашистських переслідувань.
Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:44 Ответить
Це шоу "за стеклом" з психлікарні вже набридло. Коли в нього санітари вже інтернет відключать?
показать весь комментарий
20.08.2022 02:00 Ответить
Та ні, не треба відключати. В нього така файна істерика. Адольфович, давай ще!
показать весь комментарий
20.08.2022 10:12 Ответить
Сопли летели,
Слюни плескались.
Крим таки Україна.
показать весь комментарий
20.08.2022 02:33 Ответить
Хухуя собі! Оце так розірвало пердачину!

показать весь комментарий
20.08.2022 02:35 Ответить
Похож на нашего Зелю, тоже адские угрозы и злобный фейс, и из качалки не вылезает, и вилла в Италии, и тоже нацист)
показать весь комментарий
20.08.2022 02:36 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 03:00 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 03:07 Ответить
Двухминутка ненависти же!
Оруэлл, когда писал про них, и то наверное не такую жесть представлял... Интересно, а сколько Помету лет дадут? Уж наверное блльше чем 5
показать весь комментарий
20.08.2022 04:21 Ответить
Повесят
показать весь комментарий
20.08.2022 06:36 Ответить
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
показать весь комментарий
20.08.2022 04:22 Ответить
Довелось би так вланоруч із великим задоволенням повісив би солов'я на берйозці!
Для кацапів одне - Смерть, Смерть, Смерть!
показать весь комментарий
20.08.2022 05:59 Ответить
Ой лишенько! Йой біда! Горє-та какоя! Солов'їний помйот закінчився, лишились тільки гази. Раз так, бавовни можуть трапитися ближчим часом уже на расії, зокрема у мацкві.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:04 Ответить
У этого поца была мама?
показать весь комментарий
20.08.2022 06:15 Ответить
Мама хрюкала,а тато гавкав.
показать весь комментарий
20.08.2022 06:44 Ответить
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".
показать весь комментарий
20.08.2022 12:06 Ответить
Поцоматка.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:49 Ответить
Для Соловьева надо реперам петь песню "Прощайте мои виллы на озере Камо".
показать весь комментарий
20.08.2022 07:13 Ответить
********* конченый --- диагноз на *****--- пометом забрызгал всю студию . мудозвон ***** бункерного
показать весь комментарий
20.08.2022 07:26 Ответить
Час переходити з бояришника на заспокiйливу ромашку.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:33 Ответить
цікаво соловьйова кацапи після перемоги України самі повісять чи є шанс його судити як військового злочинця Гаагзьким трибуналом?
показать весь комментарий
20.08.2022 07:49 Ответить
О це реклама! На ютубі вибух переглядів.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:58 Ответить
конченный ******* кремлевского ************............................................
показать весь комментарий
20.08.2022 08:50 Ответить
Ого як його заштирило! Гляди і кондратій схопить, черевом тоді віщати буде.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:05 Ответить
Ну, в натуре, Геббельс.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:22 Ответить
якЕ воно ******* той дриСтальов...
показать весь комментарий
20.08.2022 09:34 Ответить
О, это озеро Комо.....
показать весь комментарий
20.08.2022 10:09 Ответить
Уявляю той сморід, який буде йти від цього солов'їного лайна при зустірчі з бандерівцем.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:14 Ответить
Лицо русского мира
показать весь комментарий
20.08.2022 10:51 Ответить
Зачем россиянам автомобили, если у них нет дорог?
Зачем россиянам образование, если у них нет мозгов?
Зачем россиянам суд, если у них нет совести?
И самое главное! - зачем россиянам жизнь, если у них есть путин?
показать весь комментарий
20.08.2022 11:41 Ответить
Помет напоминает Дулче та же манера говорить и брызгаться слюной.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:45 Ответить
*Дуче.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:03 Ответить
На Параше плохо со всем, с психиатрией - особенно.
показать весь комментарий
20.08.2022 19:50 Ответить
 
 