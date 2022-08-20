Дейнеко осмотрел позиции пограничников на границе с РФ и Беларусью: Изменений в действиях агрессора пока не наблюдается. ВИДЕО

Глава Государственной пограничной службы Украины с рабочей поездкой находился на Черниговщине. Он отметил, что обстановка остается напряженной, ведь российская армия не перестает обстреливать территорию области и под угрозой не только украинских защитников, но и мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Чтобы не допустить проход врага при попытке повторного наступления, пограничники усиливают оборону, обустраивают инженерные заграждения, строят позиции и места для укрытия. Укрепление происходит и на границе с РФ, и в направлении Беларуси. Вместе с тем, изменений в действиях агрессора в настоящее время не отмечается.

"Враг испытывает нас, но уже почувствовал нашу стойкость. Спасибо за службу, спасибо за ваше мужество. Здесь начинается наше государство и мы должны его защитить. Агрессор коварен, поэтому мы должны делать все, что приближает нас к победе", - подчеркнул Сергей Дейнеко, общаясь с пограничниками.

