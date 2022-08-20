РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7425 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 722 22

Пророссийские "чиновники" не живут в Мариуполе - каждое утро прилетают вертолетами, - Андрющенко. ВИДЕО

"Чиновники", взявшиеся представлять оккупационную "власть" в Мариуполе, сами не живут в городе, их каждый раз доставляют туда вертолетами из Ростовской области России.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военно-политическая российская мерZость Донецкой области не живет в Мариуполе во время визитов. Ее отдельно тянут вертолетами утром... из Ростовской области. Сегодня на с. Седово утром очередной визитер спешит рассказать мариупольцам, как "жизнь улучшилась" и "Россия здесь навсегда", - написал советник мэра.

Смотрите также: Открытая мобилизация в Мариуполе: жители получают смс с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5748) оккупация (10311) Андрющенко Петр (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А збити нах слабо?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:52 Ответить
+9
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:41 Ответить
+9
показать весь комментарий
20.08.2022 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего удивительного.
Они подлецы, но не дураки, чтобы свою жопу подставлять под взрывы
показать весь комментарий
20.08.2022 16:41 Ответить
А збити нах слабо?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:52 Ответить
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:41 Ответить
Размініровать нє нада. Достатньо купити у якогось реформованого діяча карту проходів
показать весь комментарий
20.08.2022 16:55 Ответить
Невже ти?
показать весь комментарий
20.08.2022 18:24 Ответить
Тобі вже ніц не допоможе...
показать весь комментарий
20.08.2022 19:32 Ответить
Прилетит вдруг чиновник -
Голубой, в вертолете!
)))
показать весь комментарий
20.08.2022 16:47 Ответить
До речі, а що таке вертольот? Це гелікоптер чи гвинтокрил по нашому?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:56 Ответить
Ретельна самоосвіта дасть можливість заповнити прогалини в усіх знаннях.
Рекомендую.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:20 Ответить
Вертолёт, он и в Африке - вертолёт!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:02 Ответить
Скажіть їм що це дуже опасно. Один постріл і люля. Хай ходять пішки. А краще ***** шастать.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:59 Ответить
Марьяну Безмозглую направте с дЕрмаком...в помощь братанам путлєра одна контора...
показать весь комментарий
20.08.2022 17:06 Ответить
Оце точно.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:23 Ответить
Ничего удивительного
Но виде-офакт - просто огонь 🔥
показать весь комментарий
20.08.2022 17:27 Ответить
Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами

(замогильним голосом):
Неживі чиновники поночі повстають з могил та щоранку прилітають примарними вертольотами...
показать весь комментарий
20.08.2022 17:30 Ответить
Один приземлити, другий, третій... Пам'ятаємо про наших героїв-пілотів вертолітників, які намагалися рятувати азовців, і чиї героїчні смерті не мають залишатися без відомсти!
показать весь комментарий
20.08.2022 17:33 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 18:09 Ответить
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
показать весь комментарий
20.08.2022 18:11 Ответить
стингер по ним тоскует.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:55 Ответить
партизаны не дремлем
показать весь комментарий
20.08.2022 21:33 Ответить
 
 