Пророссийские "чиновники" не живут в Мариуполе - каждое утро прилетают вертолетами, - Андрющенко. ВИДЕО
"Чиновники", взявшиеся представлять оккупационную "власть" в Мариуполе, сами не живут в городе, их каждый раз доставляют туда вертолетами из Ростовской области России.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Военно-политическая российская мерZость Донецкой области не живет в Мариуполе во время визитов. Ее отдельно тянут вертолетами утром... из Ростовской области. Сегодня на с. Седово утром очередной визитер спешит рассказать мариупольцам, как "жизнь улучшилась" и "Россия здесь навсегда", - написал советник мэра.
