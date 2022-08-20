РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10056 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 979 49

Обещания наступления: когда и как Украина сможет разгромить российскую армию? | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО

Сегодня, 20 августа, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на фронте, обсудит актуальные карты боевых действий и ответит на вопросы зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Высокоточные снаряды Excalibur и Smart ВСУ уничтожили российский радар артразведки "Зоопарк-1". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Виявляється головне на фронті артилерія і ракети. Один вилазив зі шкури, створили командою САУ"Богдана", ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", "Верба" "Буревій" та інше, а інший все це перетворив на асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і катки. Просравши всі гроші, які йому залишили попередники. Ось і вся різниця між 5=м і 6-м президентами.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:15 Ответить
+15
хай дончани називають, як хочуть, я їх не збираюся переконувати, але:
українською ніяких ПЄсків і ніяких СлАвінсков, тільки ПіскИ (множина від "пісок") і тільки Слов'Янськ (від "слов'яни" а не слАвіни).
Дивіться словники і вимовляйте правильно!
Піски́ - селище в Україні, у Очеретинській селищній громаді Покровського району Донецької області.
Слов'я́нськ - місто у Краматорському районі Донецької області України.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:14 Ответить
+14
Знущаєшся?
Бора! Иди домой -- бабушка зарезала селёдку!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без химер и пехоты наступления не будет. Пинокио уже месяц назад говорил о наступлении.просто одним тяжело воевать с армией у которой есть авиации артилерия и неисчерпаемый пехотный ресурс.поэтому или подключить партнеров или ******* чем то грязным по курску ростову брянску.тогда большая часть кацапья обосрётся по полной
показать весь комментарий
20.08.2022 20:02 Ответить
а йому в німеції ***** , тому херню і пише ((
показать весь комментарий
21.08.2022 22:20 Ответить
Без танків й важких БМП з авіацією теж
показать весь комментарий
21.08.2022 09:50 Ответить
Без Гетьмана ніяк Чекаємо на вибори
показать весь комментарий
20.08.2022 20:03 Ответить
Знущаєшся?
Бора! Иди домой -- бабушка зарезала селёдку!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:07 Ответить
Зєбіл шолє? Йди жри асфальт з дєрьмаком
показать весь комментарий
20.08.2022 20:15 Ответить
Порох, **********, себя уже проявили. Второго раза не будет. Возможен - типа притули или, более вероятно - хунта. Главное, зеленую мразоту убрать за решетку. А петю - в одну камеру с беней и ринатиком, - они старие каріфани...
показать весь комментарий
21.08.2022 09:20 Ответить
А тебе у психлікарню.
показать весь комментарий
21.08.2022 09:22 Ответить
Пане Юрію! Не робіть із ПіскІв якісь ПІськи!
Не ПІски, а ПіскИ!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:18 Ответить
Не СлАвянск, а Слов'янськ. Геть кацапські наративи
показать весь комментарий
20.08.2022 20:23 Ответить
Любой дончанин знает, что посёлок называется именно пЕски. С ударением на Е...ТОбто українскьою пЄски. Отак .
На вопросы зевак отвечу : да. я дончанин.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:24 Ответить
Кожна назва має значення. Якщо ви так впевнені в пєсках, то від якого тоді слова походить назва?? Російською песОк.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:41 Ответить
То хай будуть Піськи.
показать весь комментарий
21.08.2022 15:22 Ответить
хай дончани називають, як хочуть, я їх не збираюся переконувати, але:
українською ніяких ПЄсків і ніяких СлАвінсков, тільки ПіскИ (множина від "пісок") і тільки Слов'Янськ (від "слов'яни" а не слАвіни).
Дивіться словники і вимовляйте правильно!
Піски́ - селище в Україні, у Очеретинській селищній громаді Покровського району Донецької області.
Слов'я́нськ - місто у Краматорському районі Донецької області України.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:14 Ответить
А прадід твій звідки?
показать весь комментарий
21.08.2022 05:14 Ответить
- Чем портфе́ль отличается от по́ртфеля?
- Тем, что в портфе́ле носят докуме́нты, а в по́ртфеле - доку́менты.
показать весь комментарий
21.08.2022 11:00 Ответить
судячи з прапора ти такий дончанин , як я американець (( сиди собі в ісраєлі і не вчи українців як їм свої міста і села називати , ми ж не учимо євреїв яка у них столиця - тель-авів , єрусалим чи біробіджан , хоча судячи з поведінки декого і варто було б ((
показать весь комментарий
21.08.2022 22:25 Ответить
Казкова ідіотка.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:42 Ответить
А він не знає, "почьом ковбаса в будущєм"?
показать весь комментарий
20.08.2022 21:37 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 20:34 Ответить
люди послушали эту сучищу и ...и погибли под завалами которые месяц никто не рабирал
показать весь комментарий
20.08.2022 20:38 Ответить
Кончена мразота!
Але українці своїм вибором вернули януковське кодло!
показать весь комментарий
20.08.2022 22:33 Ответить
Ця єврейська відьма продовжує існувати та працювати.
показать весь комментарий
21.08.2022 09:25 Ответить
Нє, ну навіщо Ви так?
Все ж набагато простіше і... романтичніше: одна панночка (Ольга) хотіла замінити собою іншу панночку (Юлію, котра Мендель).
Але, холєра, щось пішло не так...
показать весь комментарий
21.08.2022 09:54 Ответить
Без суцільного вичищення українською контрозвідкою рашистської агентури, що була інфільтрована у ЗСУ й інші силові структури, через діяльність якої стались ворожі прориви у перші дні великої війни, ні про який стратегічний наступ Сил оборони України не може бути й мови.
Так, широко поширеною є думка, що оточення Маріуполя і українських частин, які захищали місто, сталось через стрімкий прорив рашистських війсь із Криму.
Але це не зовсім правда.
Головна причина оточення - це прорив вже з 25 на 26.02.2022р. укріплень і оборонних рубежів лінії з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Вікторівка-Дзержинське водосховище Стила на глибину до 25км з виходом на лінію Рибинське-Андріївка із перерізанням залізничного сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03.22р. ворог просунувся далі, взявши Волноваху в півкільце, а Маріуполь - в оперативне оточення, перерізавши основну трасу постачання Н-20.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. гарнізон Маріуполя потрапив в суцільнет оточення на глибину 100 км.
Без вказаного прориву всю лінію фронту зв сходу від Азовського моря (висоти в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус) захисники Маріуполя тримали б малими силами, не давши себе оточити, стабілізувавни фронт на захід по лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле.
Таким чином, щоб відповісти на питання : "По чиїй вині ворог спромігся оточити Маріуполь?" відповідь така - це командування вказаного сектору прориву та зони відповідальності ООС станом на 24.02.2022 року.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:59 Ответить
Виявляється головне на фронті артилерія і ракети. Один вилазив зі шкури, створили командою САУ"Богдана", ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", "Верба" "Буревій" та інше, а інший все це перетворив на асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і катки. Просравши всі гроші, які йому залишили попередники. Ось і вся різниця між 5=м і 6-м президентами.
показать весь комментарий
20.08.2022 21:15 Ответить
І сильно виліз із шкури ? Назвіть мені хоч одного президента , який в воюючій країні став доларовим міліардером ? Відносно асфальту . Наведіть хоч один приклад блокування доріг ( і залізниць) через відсутність ракетних програм . А через відсутність доріг - масово.
показать весь комментарий
21.08.2022 12:02 Ответить
уничтожь предателей
показать весь комментарий
20.08.2022 21:16 Ответить
Ватутін . Закрий вже своє їбало . Шо тут іщеш убогій ? Щей тут нєт .
показать весь комментарий
20.08.2022 21:31 Ответить
Коля, а шо ти в швабії робиш?
показать весь комментарий
20.08.2022 21:41 Ответить
Доколє люди будуть збирати гроші на армію?
Де допомога (фінансова) яку шелено вливають всі, а вона як в пісок?
показать весь комментарий
20.08.2022 21:31 Ответить
скільки треба, стільки і будемо збирати, це наша армія і ми повинні її утримувати, там воюють наші громадяни, воюють за країну і за наше майбутнє...
показать весь комментарий
20.08.2022 21:37 Ответить
В гамбурзьких маршрутках чуток нахапався?
показать весь комментарий
20.08.2022 21:46 Ответить
Кіріло . Тебе в німеччіні сильно штормить від наших проблем ? З тебе хтось вимагає гроші ? Звернись до поліції , якщо вимагають . Ні - пий пиво мовчки . Це тебе не обходить . І правильно кожум'яка . А не мяка
Не пали свої ватні корені .
показать весь комментарий
20.08.2022 21:39 Ответить
Наступления не будет...Вся эта лохомуйня о скорой деокупации уже достала.Ощущаешь себя ослом,у которого уже такие же по велечине уши,от постоянной брехни и постоянной перемоги,при еженедельных потерях новых территорий.
показать весь комментарий
20.08.2022 22:07 Ответить
ти уважно слухав ?
Зараз фактично йде з обох сторін - оборонна війна !
Ми окопані , москалі уже вспіли на захоплених рубежах - окопатися ...
Вони мають перевагу у артилерії , підтримці артрозвідки та величезний арткомплет
Власно вони кидають примусово в атаки - і отримують свої 200-ті
Зараз йде хороша робота по знищенню їхніх баз поставки боєкомплектів + можливості бомбардування України .
На відміну від москалів - життя наших хлопців - нам важливіше .
Хочеш швидкої перемоги - біжи на фронт - і без приказу - захоплюй ворожі позиції
показать весь комментарий
21.08.2022 08:52 Ответить
Бен Ходжес, колишній генерал армії США і головнокомандувач американськими військами в Європі "Єдиним варіантом ескалації з боку Росії є застосування ядерної зброї, що вкрай малоймовірно." За його словами, не було українських цілей для російських ядерних ракет, які "сприятливо змінили б для них поле бою". І застосування навіть тактичної ядерної ракети меншої руйнівної сили в Україні негайно призведе до вступу США та Великої Британії у війну, вважає Ходжес.

Якщо союзники України дотримуватимуться своєї підтримки, сказав Ходжес, російські сили можуть бути відтіснені до кінця 2022 року туди, де вони були до вторгнення 24 лютого. Тоді, за його словами, може бути рік-два переговорів щодо Криму і Донбасу.

Але це залежить від поставок ******** техніки та підготовки солдатів, яку, як сподіваються російські чиновники, союзники України не проведуть далі.

"Кремль розраховує на те, що США втратять інтерес через інфляцію і власні внутрішні виклики і проміжні вибори", - сказав Ходжес. "Велика Британія все ще шукає прем'єр-міністра", - додав він. "Німеччина дуже стурбована тим, що вплив скорочення газу і річка Рейн зараз настільки мілка, всі подібні речі. Росіяни думають, що можуть нас перечекати. Це ключове. Якщо вони мають рацію, то ця війна триває роками"
показать весь комментарий
21.08.2022 00:58 Ответить
Запомните!!!!При Дебиле и Ермаке нам нихуя не светит от слова СОВСЕМ!!!Ермака в первые дни не убрали и Дебила на место не поставили,в этот ****** до одного места.Результат один-частичная потеря территорий и полный ****** экономике.А люди не собираются возвращаться назад в клоаку и желающих ****** с этой дыры все больше,выбрали клоуна по приколу-РАДУЙТЕСЬ!!!!
показать весь комментарий
21.08.2022 08:03 Ответить
вже зараз зрозуміло, що не буде ніякого контрнаступу. в кращому випадку лінія фронту залишиться на нинішніх позиціях. і це в кращому випадку, це далеко не факт.
показать весь комментарий
21.08.2022 14:23 Ответить
 
 