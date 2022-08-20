Обещания наступления: когда и как Украина сможет разгромить российскую армию? | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО

Сегодня, 20 августа, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на фронте, обсудит актуальные карты боевых действий и ответит на вопросы зрителей.

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