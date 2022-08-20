Военные РФ больше хотят в Сирию и Нагорный Карабах, чем в Украину, - перехват ГУР. АУДИО

Украинская разведка обнародовала очередной перехват разговоров российских военных. В нем один из захватчиков рассказывает, что они больше хотели бы попасть в Сирию или Нагорный Карабах, а не в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее аудио обнародовано в телеграм-канале Главного управления разведки МО Украины.

В частности, российский военный рассказывает своему отцу о случае, когда снайпер из их подразделения (в прошлом наемник из российской ЧВК) решил перейти в ряды "вооруженных сил" РФ и сравнить профессиональную армию с ЧВК, и рассказал собственные впечатления.

"Он по контракту решил попробывать, что такое собственно российская армия, а не частная. Сказал: "Де**мо! Больше не пойду! Вернусь назад в ЧВК", - сказал захватчик отцу.

Читайте также: "До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Оккупант рассказывает о планах контрнаступления ВСУ. АУДИО

Также он делится информацией о том, что "срочники" проходят службу сразу на войне, и о том, что все военные думали, что попадут хотя бы в Сирию (по их соображениям наверняка в Сирии проще и безопаснее, ведь в основном РФ там не использует пехоту, а лишь наносит авиаудары) или Нагорный Карабах в составе сил миротворческой миссии (где они также не активно участвуют в боевых действиях).