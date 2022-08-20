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ФСБ задержала трех москвичей, переводивших деньги в украинский фонд "Повернися живим". ВИДЕО

ФСБ РФ задержала троих жителей Москвы за помощь ВСУ. В ФСБ заявили, что это "государственная измена".

В ФСБ РФ отрапортовали, что троих жителей Московского региона уличили в переводе денег украинскому фонду, помогающему ВСУ, пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области обнаружены граждане Российской Федерации, которые намеревались совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена", – говорится в релизе ФСБ.

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По данным ФСБ РФ, "в период "специальной военной операции" трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Повернись живим". Отмечается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.

Отмечается, что задержанным объявили официальное предостережение.

Автор: 

задержание (6692) москва (3092) помощь (7903) россия (96413) ФСБ (1944) волонтеры (2646)


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Топ комментарии
+22
Шкода якщо так...
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20.08.2022 19:58 Ответить
+17
Бедненькие ФСБэшники, не дрогнули против страшных фашистов, всего лишь с автоматами пришли, а ведь к этим зверям, пособникам украинцев, даже с гранатомётом страшно любому спецназовцу заходить! Тут бы и Шварцнеггер зассал бы! Девушка в середине ролика вообще зверь, как они не бояться с ней рядом стоять, когда она без наручников?!!! Она же ***** одним плевком из окна перешибить может!

Героев РОССОСИИ смелым фсбэшникам!
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20.08.2022 20:29 Ответить
+17
Можно этих действительно хороших русских , поменять на пленных рашистов⁉️
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20.08.2022 20:41 Ответить
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Шкода якщо так...
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20.08.2022 19:58 Ответить
Можно этих действительно хороших русских , поменять на пленных рашистов⁉️
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20.08.2022 20:41 Ответить
На дєрмаків
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20.08.2022 21:59 Ответить
Не думаю...
Але думаю щось наші спробують зробити.
Миж не чмоскалі в кінці-кінців...
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20.08.2022 22:09 Ответить
россиян, Vika, - не факт, что они славяне. Или всех фино-угро-пермо-эрзя- и т.д. будем к Руси примешивать, или военный на фото тоже "русский"?
Нет х@хлов, Vika, и есть только россияне, только так можно избежать следующего "спасения руzzкого мира" от руссичей/русинов, которых кацапы называют х@х...ми.
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20.08.2022 22:20 Ответить
Да их вроде не посадили! Какой смысл? А вот визу для политического убежища дать может быть и можно, предварительно проверив не дешёвый ли это вброс для запугивания масс.
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20.08.2022 22:21 Ответить
ne ne ne....pustj sidjat u sebja doma i nedonatjat . mi uzhe prijutili sdes v LV "dozhdj" , "meduzu" - neproshlo i paru mesacev kak GADITJ nachali
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21.08.2022 00:57 Ответить
ген украинца, который был выброшен и забыт Украиной
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20.08.2022 20:01 Ответить
А я чула що цiй фонд допомагає і російським воякам повертатися додому, як Володимир Малкин знімає відео про затриманних россіян і дає їм дзвонити додому, щоб їхня родина знала що він живий та намагалася його поміняти на українського захисника.
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20.08.2022 20:04 Ответить
В. Золкін
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20.08.2022 20:30 Ответить
Золкин
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20.08.2022 20:30 Ответить
Золкін знімає відео для того,щоб показати який кисіль в голові у орків і зафіксувати інформацію для міжнародних судів.
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20.08.2022 23:49 Ответить
ці імбіцили феесбешні хоч знають що це за фонд "Повернись живим" ?!
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20.08.2022 20:06 Ответить
Знають, зам.голови сбу наумов їм все свого часу повідомив...
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20.08.2022 20:13 Ответить
бо мозг у кацапов стандартизирован и должен умещаться в спичечный коробок...
всё шо не так - нарушение.
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20.08.2022 20:17 Ответить
Оставьте их в покое, ироды
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20.08.2022 20:21 Ответить
Добре, що не посадили.
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20.08.2022 20:25 Ответить
Навіщо вони так ризикують у прайді гієн, Україні ці краплини не допоможуть, набагато корисніше пасивний спротив, просто не підтримувати війну проти України, навіть мовчки...
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20.08.2022 20:25 Ответить
Бедненькие ФСБэшники, не дрогнули против страшных фашистов, всего лишь с автоматами пришли, а ведь к этим зверям, пособникам украинцев, даже с гранатомётом страшно любому спецназовцу заходить! Тут бы и Шварцнеггер зассал бы! Девушка в середине ролика вообще зверь, как они не бояться с ней рядом стоять, когда она без наручников?!!! Она же ***** одним плевком из окна перешибить может!

Героев РОССОСИИ смелым фсбэшникам!
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20.08.2022 20:29 Ответить
obuoliuk, - ne rassosyji. NaraZzyji.
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21.08.2022 20:20 Ответить
це значить шо не всі там озвіріли, є ще адекватні люди.
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20.08.2022 21:12 Ответить
Москалі на відео лиця не замазують...
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20.08.2022 21:13 Ответить
найбільше шкода дівчинку
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20.08.2022 21:28 Ответить
ФСБ из Раши.. мрази С автоматами против безоружных. Мне жаль девушку. После войны публично судите и осудите весь путинский сброд, в том числе и ФСБ.
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20.08.2022 21:29 Ответить
Не всі росіяне кончені, одиниці з них будуть зустрічати перемогу України над паРашею з радістю.
У цих людей є майбутнє, бо для них головне гарне життя по законам, а не військовий ріст недоімперії
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20.08.2022 21:30 Ответить
Боже, поможи
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20.08.2022 21:51 Ответить
У людей єімпатія, а це дуже рідкісне явище у Мордор. Побажаємо їм здоров'я , сили та дочекатися кращих часів!
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20.08.2022 21:54 Ответить
Неужели нельзя было с помомощью пейпел аплатить?
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20.08.2022 23:18 Ответить
Эти ребята (перечислявшие деньги для украинской армии) - настоящие ГЕРОИ нашего времени!!! Какие же они молодцы!
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21.08.2022 12:11 Ответить
Ну цих фсб запросто арештує , а як на рахунок злочинця який вбив своїх біля 44000 , убив українців Знищив українські міста , розвалив економіку , зробив з рашки етерію і дальше веде вас в прірву. Такого слабо арештувати? Я цю дівчину вважаю героєм. А ті сикуни які круто з автоматами стоять, зачитують їй звинувачення не варті того що в неї під нігтями . Ні один з них так не поступив би- кишка тонка.
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21.08.2022 17:54 Ответить
Стоп, а где же приколы про "хароших рускіх"? Где наши ура-патриоты? Что-то не слышно их шутеечек. Таки есть, оказывается, хорошие русские? Ну и что вы скажете теперь?
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21.08.2022 22:56 Ответить
 
 