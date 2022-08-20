ФСБ задержала трех москвичей, переводивших деньги в украинский фонд "Повернися живим". ВИДЕО
ФСБ РФ задержала троих жителей Москвы за помощь ВСУ. В ФСБ заявили, что это "государственная измена".
В ФСБ РФ отрапортовали, что троих жителей Московского региона уличили в переводе денег украинскому фонду, помогающему ВСУ, пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области обнаружены граждане Российской Федерации, которые намеревались совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена", – говорится в релизе ФСБ.
По данным ФСБ РФ, "в период "специальной военной операции" трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Повернись живим". Отмечается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.
Отмечается, что задержанным объявили официальное предостережение.
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Але думаю щось наші спробують зробити.
Миж не чмоскалі в кінці-кінців...
Нет х@хлов, Vika, и есть только россияне, только так можно избежать следующего "спасения руzzкого мира" от руссичей/русинов, которых кацапы называют х@х...ми.
всё шо не так - нарушение.
Героев РОССОСИИ смелым фсбэшникам!
У цих людей є майбутнє, бо для них головне гарне життя по законам, а не військовий ріст недоімперії