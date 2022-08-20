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В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 20 августа с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди – день нашего флага и день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется.

Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще предстоит бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство и своих героев.

Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!" - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов, - Зеленский - жителям городов, обстреливаемых россиянами. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Крым (26434) обращение (776)


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Топ комментарии
+21
Ну вот и ответь народу честно про то, как ты сдал весь юг за три дня. А не тупое бла-бла-***.
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20.08.2022 21:32 Ответить
+21
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20.08.2022 21:57 Ответить
+18
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20.08.2022 21:36 Ответить
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🚀Ужас в Крыму: в бой вступает украинский "Сапсан"

https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
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20.08.2022 21:30 Ответить
Не слушайте всяких экспертов. Он путает Гром 2 и Сапсан. Этот эксперт уже рассказывал в июне про начало наступления на Новую Каховку и перелом черезь2-3 недели.
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20.08.2022 21:35 Ответить
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20.08.2022 21:57 Ответить
Именно так. Ради рейтинга и подписчиков они расскажут всякую чушь. Они дают людям ложную информацию и ложную надежду. А людям уже сейчас нужно думать как выживать зимой. Как одеть, обуть и снабдить армию зимой.
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20.08.2022 22:17 Ответить
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20.08.2022 22:58 Ответить
ти до кого звертаєшся? до 18c49ed2? ну і чому він чуствітєльний?
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21.08.2022 05:51 Ответить
як там повітря над Маріуполем, синоптик ти наш?
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20.08.2022 21:31 Ответить
Який Маріуполь? Феодосія з Сімферополем восьмий рік окупована, а ця падлюка не чухається
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20.08.2022 21:37 Ответить
Кубань тоже окупована , надіюсь не забув
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20.08.2022 21:32 Ответить
Коли вже це базікало сі заткне?...
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20.08.2022 21:32 Ответить
Ніколи, поки він президент, він робить Те що вміє, трясє язиком.
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20.08.2022 21:35 Ответить
Ну вірно, що ще потрібно для справжнього президента.
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20.08.2022 22:41 Ответить
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20.08.2022 21:36 Ответить
Ну вот и ответь народу честно про то, как ты сдал весь юг за три дня. А не тупое бла-бла-***.
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20.08.2022 21:32 Ответить
легче всего на проперденом диване рассуждать кто что сдал
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20.08.2022 21:44 Ответить
ти все ще тут? а ***** тобі прогули пишуть ***** очкаста.
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20.08.2022 21:54 Ответить
Да. Вот он и рассуждает с фронта. А с дивана удобнее лизать зад власти, которая считает собственный народ тупым быдлом.

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20.08.2022 22:22 Ответить
то ермак сдал агент фсб, а зеленский лишь ему помогал
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20.08.2022 23:08 Ответить
А Єрмак дозволив?
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20.08.2022 21:34 Ответить
В півлітрі
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20.08.2022 21:34 Ответить
Схід , та південь ще не звільнив а вже на Крим замахнувся. Це він собі так рейтинги піднімає!
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20.08.2022 21:35 Ответить
"-...ми завжди говоримо чесно..."
Це він і про січень 2022?
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20.08.2022 21:36 Ответить
Та ну? А в кого в голові ще у 2019 році війна вже закінчилася? Де наші "Азовці" та інші захисники Маріуполя? Що там з Маріуполем?
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20.08.2022 21:36 Ответить
Пресс-секретутка Дерьмака выпустила очередной гундосик.
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20.08.2022 21:37 Ответить
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20.08.2022 21:38 Ответить
Ви вже заїбали всіх своїми казками!
Краще скажіть якого *** комендантська на Харківщині вводиться з 19 до 7 години. Як людям працювати щоб вижити? Виродки
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20.08.2022 21:40 Ответить
заради безпеки людей всіх грошей не заробиш
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20.08.2022 21:43 Ответить
Дай з/п за добу, роби ком.годину, в тебе бабла на всю країну вистачить, страдалец
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20.08.2022 23:53 Ответить
Вова, ти для початку дерьмака пошли *****, а вже потім свій ніс будеш на вітер виставляти.
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20.08.2022 21:41 Ответить
Якщо орки верищать тоді робиться все правльно
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20.08.2022 21:42 Ответить
Але наступають саме кацапи.
Про це нічого в повітрі не відчувається?
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20.08.2022 21:42 Ответить
Ну так! Крим повертайте, а Херсонська, Запорізька, Харківська області то таке... Гетто буде?
Про Донбас не говорю взагалі.
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20.08.2022 21:43 Ответить
Девушка не так быстро . Там бабы рожают как на конвейере.
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20.08.2022 22:03 Ответить
После трансляции в коровники речи Леонида Ильича Брежнева -- резко повысились удои с каждой коровы!
( ТАСС был уполномочен заявить)
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20.08.2022 21:45 Ответить
А ти яке до цього маєш відношення? Іди щось роби із своїм хазяїном дєрьмаком щоб не заважав військовим. Бо якщо американці псіхануть та опоблікують все що на вас є , то в Україні не буде ні президента ні його секретарки( хто яку роль тут грає ми знаємо).
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20.08.2022 21:46 Ответить
Зелю не слухаЮ взагалі, чого і вам бажаю
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20.08.2022 21:47 Ответить
А в мене Зеля зовсім не відкривається чомусь? -- мені лєгше... *)
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20.08.2022 21:51 Ответить
Идешь на ***🤣🤣🤣
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20.08.2022 21:56 Ответить
Зістрибуй, доки не пізно...
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20.08.2022 22:03 Ответить
Какой же он тошнотворный.
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20.08.2022 22:01 Ответить
Дай Бог победы Украине над козломордыми асвабадителями !!!
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20.08.2022 22:01 Ответить
Ага...
У кримському повітрі відчувається сморід підірваних пердаків й протухших недопроданих матрьошок...
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20.08.2022 22:06 Ответить
-- Крим треба деокупувати, там житло Зеленських, за яке дружина ще податки платить.
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20.08.2022 22:23 Ответить
А відчуваєш що доведеться відповідати що випустив кацапів з Криму?
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20.08.2022 22:34 Ответить
Какое-то чмо колыбельную сказку гундосит народу, пока его хозяева дерьмак и каломойский сдают и грабят Украину
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20.08.2022 23:10 Ответить
Чего там Крым нюхать, ты вокруг себя понюхай, земля уже горит под ногами у вашей власти,
от вранья и подлости, от предательства и сдачи страны.
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20.08.2022 23:24 Ответить
Шо за вранье,подлость и предательство?Подробно.🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:33 Ответить
У твоєму маєтку метеостанція є? Зверніть увагу, кого пре на нерухомість в Криму? Совпаденіє, не думаю. Все подшконочное шобло про це тільки і мріяло
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20.08.2022 23:45 Ответить
ты хоть на границы от 24.02 выйди, балабол!
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21.08.2022 00:51 Ответить
Сидит в бункере безвылазно, морду отъело уже так, шо в экран не влазит и пиз**ит, не переставая, ни о чём. Убить мало
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21.08.2022 05:59 Ответить
сколько этот аратор получает с каждого не нужного никому видосика? ему не надоело? как дитя в детском саду... хотя, да - до конца войны президента не меняют...
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21.08.2022 06:13 Ответить
Володя, не кажи гоп, поки не перескочиш.
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21.08.2022 08:02 Ответить
 
 