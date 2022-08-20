В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился 20 августа с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди – день нашего флага и день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется.
Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще предстоит бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство и своих героев.
Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!" - отмечается в сообщении.
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https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
Це він і про січень 2022?
Краще скажіть якого *** комендантська на Харківщині вводиться з 19 до 7 години. Як людям працювати щоб вижити? Виродки
Про це нічого в повітрі не відчувається?
Про Донбас не говорю взагалі.
( ТАСС был уполномочен заявить)
У кримському повітрі відчувається сморід підірваних пердаків й протухших недопроданих матрьошок...
от вранья и подлости, от предательства и сдачи страны.