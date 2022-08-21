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Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе российские захватчики сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие квартиры заселяют российских строителей.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов - глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов: украинцам - лживую надежду, своим - имущество украинцев", - говорится в сообщении.

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жилье (911) Мариуполь (5735) снос (153) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+12
Приховують сліди злочинів.
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21.08.2022 11:19 Ответить
+7
А потом скажут, какой Мариуполь разбомбили? небыло здесь Мариуполя. Какиевашидаказательства
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21.08.2022 11:22 Ответить
+4
Вчіться.

Так треба буде розчищати те що візьметься репараціями.
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21.08.2022 11:11 Ответить
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Вчіться.

Так треба буде розчищати те що візьметься репараціями.
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21.08.2022 11:11 Ответить
Сукі. Добивають те, що не добили. Дебіли.
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21.08.2022 11:42 Ответить
Приховують сліди злочинів.
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21.08.2022 11:19 Ответить
А потом скажут, какой Мариуполь разбомбили? небыло здесь Мариуполя. Какиевашидаказательства
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21.08.2022 11:22 Ответить
Самі швидкі птахи в світі... Їх 5. Якби вибирали самі погані держави, то Росія очолить рейтинг гімнюків https://youtu.be/fCi2-HrOxnQ
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21.08.2022 11:28 Ответить
Треба ж ім чим заиматися -- хазяі
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21.08.2022 11:42 Ответить
Кацапня відбудує, ними ж зруйнований Маріуполь, швидше за Великих Зелених Будівельників. Пам'ятаєте, з Керченського мосту теж усі сміялися.
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21.08.2022 12:33 Ответить
Але ж війна не скінчилася. До кінця вересня ми маємо освоїти 40 млрд. безкоштовної допомоги від США. І тільки з жовтня запрацює Його Величність Ленд-ліз. Заводи в США вже перевантаженні замовленнями і працюють в 3 зміни, робочих рук не вистачає. Зброя поллється в Україну повноводною рікою. Кацапи відчувають це. Тому жодного відбудовування в Маріуполі немає. Замість міцних капітальних девятиповерхівок на Черьомушках вони будують дешеві хрущовки, покриті мінватою і пенопластом, та для презентабельного вигляду яскраво розфарбовані. Бо вони розуміють, що при звільненні міста всі ці халабуди будуть вщент розтрощені АТАКМСами.
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21.08.2022 13:46 Ответить
та ні, якби не надіялися оставатися, то й будівельників не завозили б
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21.08.2022 14:25 Ответить
Це все добре, про що ви пишите, але останнім часом я все більше бачу, що ситуація брозвиватиметься за "писемістичним" сценарієм, на жаль.
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21.08.2022 17:18 Ответить
Й у Херсоні қой қому "здавалось".
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06.12.2022 14:39 Ответить
25 афустер, а де ти ,убоге,прочитало про відбудову? Дуже добре,що не поселяють в уцілілих квартирах українців.Це дуже облегчує роботу артилеристів України.Не виникає дурне питання про злочинний наказ ,і невідворотність покарання від Гамнесті Інтерешл.А як відрізнити будівельника від "освободітєля"?Вони всі кацапи і всіх звільняють,в тому числі-від нерухомості...
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21.08.2022 14:26 Ответить
Дурень тупологоловий, по твоєму будівельників завозять для вирощування картоплі?
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21.08.2022 17:13 Ответить
Хто? Рукожопі?
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06.12.2022 14:37 Ответить
Настанет время и мы снесем воеючий кремль!
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23.10.2022 17:54 Ответить
 
 