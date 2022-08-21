Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе российские захватчики сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие квартиры заселяют российских строителей.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов - глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов: украинцам - лживую надежду, своим - имущество украинцев", - говорится в сообщении.

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