Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ, - Андрющенко. ВИДЕО
В Мариуполе российские захватчики сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие квартиры заселяют российских строителей.
Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов - глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов: украинцам - лживую надежду, своим - имущество украинцев", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Ulrich Shtal
показать весь комментарий21.08.2022 11:19 Ответить Ссылка
+7 Valter Valter
показать весь комментарий21.08.2022 11:22 Ответить Ссылка
+4 Eques Patriam
показать весь комментарий21.08.2022 11:11 Ответить Ссылка
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Так треба буде розчищати те що візьметься репараціями.