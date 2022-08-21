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В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США с целью демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО. ВИДЕО

В Литву прибыл американский десантный корабль USS Kearsarge, являющийся командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.

Об этом сообщают Военно-морские силы Литвы на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Корабль вошел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.

Посольство США в Литве сообщило, что американский корабль прибыл для демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО.

Длина корабля USS Kearsarge составляет 257,3 м, ширина 60,1 м. Экипаж корабля насчитывает более 2 тысяч человек, но одновременно на борту находится до 1,5 тысяч человек.

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.

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Автор: 

корабль (2047) Литва (2520) США (27325)


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Топ комментарии
+27
Скоро такий в Український Крим прийде ...
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21.08.2022 11:34 Ответить
+26
Десь розірвався пукан Соловьева та Скабєвой
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21.08.2022 11:35 Ответить
+25
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21.08.2022 11:41 Ответить
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Скоро такий в Український Крим прийде ...
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21.08.2022 11:34 Ответить
Десь розірвався пукан Соловьева та Скабєвой
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21.08.2022 11:35 Ответить
А так себе гуляю и слушу странные звуки с севера и думаю а шо такое? А это пердаки у кацапов рвуться.
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21.08.2022 11:40 Ответить
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21.08.2022 11:41 Ответить
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21.08.2022 12:09 Ответить
Один такий "пароплавчик" може збільшити врожай ватного навозу по всій п*дерації на 1000 відсотків за добу...
При чому - срати будуть і сракою, і ротом...))))
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21.08.2022 11:45 Ответить
257,3 метра сплошной русофобии)
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21.08.2022 12:08 Ответить
Компьютерная графика!

У больших кораблей
Валит дым из всех щелей!

А у этого, что - Евро-5?
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21.08.2022 12:09 Ответить
Не згадуй "Адміралку Кузю" і не порівнюй
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21.08.2022 15:32 Ответить
Мабуть прибув не з пустими руками.
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21.08.2022 12:09 Ответить
ох жешь щас пуканы у кацапов повзрываются
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21.08.2022 12:23 Ответить
Ленд ліз прибув. А скільки там можна сховати смаколиків для ручні...
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21.08.2022 12:24 Ответить
Може мене й хтось поправить,але я бачу букву З із нашого алфавіту.Вони Україні Z, а ми кацапам, поки що, почнем з адекватної букви.Могли б і в Чорне море якусь-неякусь, букву прислати.Чи хоча б двигун на якомусь авіаносці б запустили?
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21.08.2022 12:28 Ответить
На его фоне московитские десантные посудины
выглядят как мелкие сейнеры.
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21.08.2022 12:30 Ответить
А дуже хочеться якось прокинутись та прочитати таке:
Авіаносна ударна група 6-го флоту США пройшла пройшла протоку Босфор та увійшла у Чорне море.
До складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).
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21.08.2022 13:10 Ответить
Ім не потрібно навіть заходити до Чорного моря для ефективного удару по кацапах. Достатньо і Середземного.
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21.08.2022 13:59 Ответить
Це так, але для певності нехай би зайшли.
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21.08.2022 17:58 Ответить
Молодці.Кораблю сім футів під кілєм.
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21.08.2022 13:46 Ответить
як добре украплений берег в порту
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21.08.2022 14:22 Ответить
 
 