В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США с целью демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО. ВИДЕО
В Литву прибыл американский десантный корабль USS Kearsarge, являющийся командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.
Об этом сообщают Военно-морские силы Литвы на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Корабль вошел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.
Посольство США в Литве сообщило, что американский корабль прибыл для демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО.
Длина корабля USS Kearsarge составляет 257,3 м, ширина 60,1 м. Экипаж корабля насчитывает более 2 тысяч человек, но одновременно на борту находится до 1,5 тысяч человек.
Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.
Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.
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При чому - срати будуть і сракою, і ротом...))))
У больших кораблей
Валит дым из всех щелей!
А у этого, что - Евро-5?
выглядят как мелкие сейнеры.
Авіаносна ударна група 6-го флоту США пройшла пройшла протоку Босфор та увійшла у Чорне море.
До складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).