Беременная медик с Ривненщины Марьяна Мамонова несколько месяцев находится в плену в Оленовке. ВИДЕО
Беременная медик из Ривненщины несколько месяцев находится в плену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Ривне 1".
"Беременная медик с Ривненщины вот уже несколько месяцев находится в плену. Российские оккупанты захватили 30-летнюю Марьяну Мамонову, которая родом из Млынова. Женщина находится на 7-м месяце беременности, четыре из которых провела в плену", - говорится в сюжете.
Шокирующую историю, требующую огласки, смотрите в сюжете.
Родители девушки утверждают, что обращались к власти с просьбой посодействовать освобождению Марьяны, однако ответа не получили.
"Говорят, ждите. Действий никаких нет, вопрос не решен", - рассказывает отец, акцентируя внимание, что времени на ожидание у Марьяны уже практически не осталось, ведь ей скоро рожать.
Пожалуйста, подождите...
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А в вас які «конструктиви»? Чому в коментарях тоді щось відповідаєте? Звинувачувати в бездіяльності нікого неможна,так????? Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Щось конструктиву не чутно не від вас не від влади.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Щякщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот... ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот?
Вона попала в полон 4 КВІТНЯ! Разом з частиною морпіхів !Азовці ще більше місяця трималися в "Азовсталі"! Календаря купи !
Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Вони теж шоколадні дебіли.
Вони теж грають на руку ворогу??
Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Якщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот...або шоколадний добилися , ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот та шоколадний дибилка ? Ну так , ви батькам дівчини теж напишіть,нехай продовжують мовчки сидіти та чекати на доньку та не звинувачуєть Зеленського . Бо найголовніше тут репутація Зеленського а не життя дівчини з дитиною .
Не першу сотню років, самі ще не збулися совкового яду, а маючи щюрів в ОПУ біди нам винести ще немало… Мужаймося та закаляймося!
Что для этого они и сдаются чтобы других спасти
Медиков и пограничников которые там были
И тут значит обман был