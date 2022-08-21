Беременная медик с Ривненщины Марьяна Мамонова несколько месяцев находится в плену в Оленовке. ВИДЕО

Беременная медик из Ривненщины несколько месяцев находится в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Ривне 1".

"Беременная медик с Ривненщины вот уже несколько месяцев находится в плену. Российские оккупанты захватили 30-летнюю Марьяну Мамонову, которая родом из Млынова. Женщина находится на 7-м месяце беременности, четыре из которых провела в плену", - говорится в сюжете.

Шокирующую историю, требующую огласки, смотрите в сюжете.

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Родители девушки утверждают, что обращались к власти с просьбой посодействовать освобождению Марьяны, однако ответа не получили.

"Говорят, ждите. Действий никаких нет, вопрос не решен", - рассказывает отец, акцентируя внимание, что времени на ожидание у Марьяны уже практически не осталось, ведь ей скоро рожать.