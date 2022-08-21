Дугина на пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями" и призвала к судилищу над нашими воинами. ВИДЕО
Дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина Дарья, погибшая вчера в Подмосковье при взрыве автомобиля, во время одного из российских пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
Отметим, что во время транслировавшегося на российском телевидении ток-шоу Дугина призвала к созданию трибуналов над украинскими военными, говорила, что "украинцы - нелюди", врала об аккуратном ведении войны россиянам. Кроме того, она заявляла, что Россия вроде бы свободная страна, а в Украине действуют определенные ограничения свобод.
Также Дугина крайне негативно высказывалась о защитниках "Азовстали".
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
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На самом деле с неподдельным интересом наблюдаю за тем, как разного рода российская либератота, претендующая на звание "хороший руZкий", сейчас пускают слёзы по дочке Дугина, мол "девочку жалко" и даже пытаются приуменьшить значение её отца в контексте влияния на неонацистскую идеологию современной россии.
Александр Дугин, главный идеолог того, что известно как "русский мир", находившийся и находящийся под покровительством ГРУ, позже переименованного в ГУ ГШ ВС РФ, играл важную роль в гибридных операциях российской военной разведки.
Финансирование Марин Ле Пен - а вот и Дугин на горизонте. Причём его дочь играла немаловажную роль во французском направлении. Финансирование «Лиги Севера» Маттео Сальвини на выборах в Италии? И, надо же, Дугин снова в обойме контактных лиц.
Благодаря Александру Дугину ГУ ГШ ВС РФ смогло реализовать десятки гибридных политических и социальных проектов в Европе, запустить сотни ИПСО и создать обширную агентурную сеть. Его идеи стояли в основе кровопролития в Украине 2014 года и, именно ими руководствовался Владислав Сурков, курировавший проект «Новороссия».
И Дарья Дугина везде сопровождала и во всём поддерживала отца, готовясь, стать наследницей его довольно прибыльной для семейства идеологии. Такая же военная преступница, как и её отец, которую учили ходить по стопам отца с малых лет.
Кстати, идея пришла… по теме того как детей агентов советских и российских спецслужб заводят в полезную обойму с малых лет, надо бы материал написать, с примерами. Но это потом, а сейчас…
А сейчас у меня просто возник вопрос. Неужели кураторы российской либератоты настолько потеряли контроль над ситуацией, что заставили своих карманных "хороших руZких" начать лить слёзы и оправдывать агентуру ГРУ, фактически сливаясь
Якщо це правда, то як себе тепер будуть почувати скабєєва, попов, кисилёв та інші очколизи путлера?