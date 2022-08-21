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Дугина на пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями" и призвала к судилищу над нашими воинами. ВИДЕО

Дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина Дарья, погибшая вчера в Подмосковье при взрыве автомобиля, во время одного из российских пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Отметим, что во время транслировавшегося на российском телевидении ток-шоу Дугина призвала к созданию трибуналов над украинскими военными, говорила, что "украинцы - нелюди", врала об аккуратном ведении войны россиянам. Кроме того, она заявляла, что Россия вроде бы свободная страна, а в Украине действуют определенные ограничения свобод.

Также Дугина крайне негативно высказывалась о защитниках "Азовстали".

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Автор: 

Дугин Александр (46) пропаганда (3703) россия (96420) смерть (9259) идеология (52)


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Топ комментарии
+95
Тепер нехай Кобзону шось там на вухо пи*дить )))
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21.08.2022 15:53 Ответить
+59
Так і запишемо.... Втратила соборність внаслідок бавовни....
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21.08.2022 15:54 Ответить
+46
Мразина получила свой ☠️☠️☠️☠️🪃🪃🪃🪃скоро и папаша догонит
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21.08.2022 16:18 Ответить
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ейному папашке, рассеянскому шизо-фашисту дугину, а также пропагандонам соловьеву, сливному бачку **********, ейному муженьку и прочей рашистской фашистской сволочи приготовиться !
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21.08.2022 23:53 Ответить
по делам судимы будете.Легче простить врага,чем конкурента
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21.08.2022 23:57 Ответить
/
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22.08.2022 00:34 Ответить
Симпатична дівчина. Ну ок, папа дурник. Ну бери його гроші та їдь в Європу, заміж за європейця, як нормальна людина. Он Ліза Піськова. Та їй ця вся ваша вата до одного місця, поки гроші на Париж дають-вона щаслива.
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22.08.2022 00:52 Ответить
Симпотная? У нее рожа как орка
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22.08.2022 11:59 Ответить
https://t.me/zloyodessit/16584 Злой одессит

На самом деле с неподдельным интересом наблюдаю за тем, как разного рода российская либератота, претендующая на звание "хороший руZкий", сейчас пускают слёзы по дочке Дугина, мол "девочку жалко" и даже пытаются приуменьшить значение её отца в контексте влияния на неонацистскую идеологию современной россии.

Александр Дугин, главный идеолог того, что известно как "русский мир", находившийся и находящийся под покровительством ГРУ, позже переименованного в ГУ ГШ ВС РФ, играл важную роль в гибридных операциях российской военной разведки.

Финансирование Марин Ле Пен - а вот и Дугин на горизонте. Причём его дочь играла немаловажную роль во французском направлении. Финансирование «Лиги Севера» Маттео Сальвини на выборах в Италии? И, надо же, Дугин снова в обойме контактных лиц.

Благодаря Александру Дугину ГУ ГШ ВС РФ смогло реализовать десятки гибридных политических и социальных проектов в Европе, запустить сотни ИПСО и создать обширную агентурную сеть. Его идеи стояли в основе кровопролития в Украине 2014 года и, именно ими руководствовался Владислав Сурков, курировавший проект «Новороссия».

И Дарья Дугина везде сопровождала и во всём поддерживала отца, готовясь, стать наследницей его довольно прибыльной для семейства идеологии. Такая же военная преступница, как и её отец, которую учили ходить по стопам отца с малых лет.

Кстати, идея пришла… по теме того как детей агентов советских и российских спецслужб заводят в полезную обойму с малых лет, надо бы материал написать, с примерами. Но это потом, а сейчас…

А сейчас у меня просто возник вопрос. Неужели кураторы российской либератоты настолько потеряли контроль над ситуацией, что заставили своих карманных "хороших руZких" начать лить слёзы и оправдывать агентуру ГРУ, фактически сливаясь
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22.08.2022 00:59 Ответить
Дугіна отримала те , чого хотіла - смерть‼️
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22.08.2022 01:18 Ответить
Эдак и я стану суверным. Догнало сучку именно то, что другим желала. Бог не Тимошка, видит немножко - так кажется алени любят говорить.
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22.08.2022 02:32 Ответить
В Украине принято говорить про рашизм, но очень мало говорят о том, из чего он вырос. А вырос он из того, чем русские больны практически поголовно - из имперского шовинизма. Имперцы до мозга костей, они готовы положить на алтарь своей империи любую жизнь - свою ли, чужую - не имеет значения. И Дугин, Затулин, Зарифуллин - эти идеологи русского империализма безусловно повлияли на мировоззрение путина и во многом эта война - результат их многолетней работы. Здесь нужно еще учесть, что нацистские идеи внутри империи работают как центробежная сила, разрывающая ее на части. Обратите внимание, что русские жестко пресекают проявления нацизма внутри империи, одновременно разогревая его в отношении не захваченных соседних народов, назначая на роль дежурного врага придуманных ими супостатов: то басмачей, то "белофиннов, то чеченских "террористов", то грузинских "угнетателей осетин", то украинских "бандеровских нацистов". Эта старая как мир тактика - назначить врагом империи соседний народ, натравить на него уже порабощенные народы и всей огромной имперскоей тушей сожрать соседей, переварив и превратив в очередных послушных империи манкуртов. Здесь может показаться, что у русских имперцев нацизм избирательный, но на самом деле русский нацизм внутри империи существует и в отношении порабощенных народов, но проявляется в другой форме - высокомерного, барского отношения "титульной нации", патрициев русского мира к покоренным плебеям. Русский империализм, использующий нацизм как инструмент для своего расширения - это давняя и запущенная болезнь русского общества и, к сожалению единственный способ вылечить ее - это провести русских через миллионы смертей и национальное унижение, похожее на то, которое дважды испытали немцы.
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22.08.2022 03:53 Ответить
Бог не фраєр, воздає по заслугах
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22.08.2022 04:48 Ответить
Финоугрота болотная
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22.08.2022 04:50 Ответить
Курва, земля бетоном
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22.08.2022 05:58 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/21/7364237/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/21/7364237/

Якщо це правда, то як себе тепер будуть почувати скабєєва, попов, кисилёв та інші очколизи путлера?
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22.08.2022 09:43 Ответить
врезала "подмосковного трибунала" раньше сроку 🤔
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22.08.2022 10:56 Ответить
Поперед батька в пекло
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22.08.2022 12:12 Ответить
Гори в аду мразина ) еще и больная на голову- посмотрите на ее выраж лица, психика
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22.08.2022 17:35 Ответить
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