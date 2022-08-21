Дугина на пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями" и призвала к судилищу над нашими воинами. ВИДЕО

Дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина Дарья, погибшая вчера в Подмосковье при взрыве автомобиля, во время одного из российских пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Отметим, что во время транслировавшегося на российском телевидении ток-шоу Дугина призвала к созданию трибуналов над украинскими военными, говорила, что "украинцы - нелюди", врала об аккуратном ведении войны россиянам. Кроме того, она заявляла, что Россия вроде бы свободная страна, а в Украине действуют определенные ограничения свобод.

Также Дугина крайне негативно высказывалась о защитниках "Азовстали".

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.