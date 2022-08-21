РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4449 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 918 59

"Мы уже все, у нас люди сдаются. Тут реально задница": российский военный рассказывает о массовом отказе солдат, - перехват ГУР. АУДИО

Российские военные массово отказываются воевать в Украине.

В опубликованном ГУР перехвате российский военный рассказывает о массовом отказе солдат и уверен, что их скоро выведут, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну, тут реально задница", - жалуется российский оккупант.

Также читайте: В Нижегородской области России с июля не могут сформировать танковый батальон, денежная помощь не мотивирует россиян идти на войну, - ГУР

армия РФ (19885) разведка (4205) перехват (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Для кого ви це все публікуєте ? На кого ви розраховуєте ?
показать весь комментарий
21.08.2022 16:55 Ответить
+27
Нафіга розхолоджувати людей такими повідомленнями? Типу; вони не боєздатні. Візьмемо їх ледь не голими руками. Це з опери ;" Вони на нас не нападуть". Рашківська армія велика і боєздатна. Чи не їхні ракети і снаряди прилітають на нащі міста і села? То ж треба реально дивитись на речі. Боротьба буде жорстока і буде тривати довго. І не треба дешевих мансів типу через два тижні наступ на півдні. Звільнемо Херсон. Де він, цей наступ. Люди все бачать і розуміють. Не треба їх по клоунськи дурити.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:01 Ответить
+24
Это все единичные случаи, кацапы продолжают наступать, да менее активно, но продолжают
показать весь комментарий
21.08.2022 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кого ви це все публікуєте ? На кого ви розраховуєте ?
показать весь комментарий
21.08.2022 16:55 Ответить
Это все единичные случаи, кацапы продолжают наступать, да менее активно, но продолжают
показать весь комментарий
21.08.2022 16:59 Ответить
Всрались вже кацапи. Просування майже немає. А буде ще гірше.
Й де там вони "наступили" рюззькаГаварящій? Під Київом, Черніговом, Сумами, Житомиром, Харковом багато наступили? Тільки Херсон захопили й Маріуполь й то з провини зрадників у владі.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:09 Ответить
На Юге есть. Американцы держат войну на контроле, дают на столько вооржунеия что бы держались, но не дают сколько нужно для победы. Это крайне цинично
показать весь комментарий
21.08.2022 17:10 Ответить
это да, американцы, конечно, сволочи. Причем циничные. Как только видят, что мы готовы наступать, так сразу притормаживают с поставками вооружения. Вот и сегодня уже день к концу, а они ні пари з вуст. Суки просто.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:55 Ответить
Шото Дима не отвечает. Видно смена закончилась. Новичков длинными сменами не нагружают, шоб преждевременно не выгорали.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:19 Ответить
Не пі @ дякай , кацапе , про те скільки нам США І чого надає 😠
показать весь комментарий
21.08.2022 20:58 Ответить
І я такої думки. На кого це розраховано? Ось що означає вибір не армії, а відосів? А хто ж тоді наступає на півдні, на Донбасі і під Харковим? Хто вбиває наших найкращих? Навіщи брехати і розхаладжувати людей, вони вже один раз сходили на шашлики? Ворог сильний, його багато, у нього більше зброї і він лізе і лізе і потрібно гогтуватися до запеклих боїв, а не прийому полонених.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:26 Ответить
а что - наши люди расхолодились? решили что война закончилась?
вы откуда вещаете, я извиняюсь. Из какой страны? потому что в Украине в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях - обстрелы. В Киеве по 3-4 раза в день тревоги.
Или вы считаете что украинцы вот щас наслушаются как орки боятся воевать и что? ну вот о чем ВЫ вещаете - ЧТО? мы решим что уже всех победили?
нет.
Трезвомыслящие украинцы понимают и помнят, как это было - когда орки РЕАЛЬНО наступали.
А сейчас у них наступление остановилось. И все опубликованные аудио дают понимание - почему.
а то что наших убивают на войне- как бы да. Мы в курсе. Это же НАШИХ близких убивают. Но это вообще не то же самое чем март или даже май месяц.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:44 Ответить
шановна пані Ольга. Я пишу із міста Миколаєва. Я Вам спочатку пораджу все-таки поважати нашу країну і вивчити її мову, невже це так складно, чи "какая разница"? - це по-перше. А по-друге, я знаю про що пишу. Кожного дня Миколаїв під обстрілом і кожного дня і кожної ночі під Миколаївом з боку Снігурівки Миколаївської області ворог лізе, як саранча. Досить народу брехати, ворога стає все більше і більше і вони навіть і не думають зупинятися. Я ще раз прошу представників влади, не брехати і не розхаджувати, не заспокоювати народ, а готувати до супротиву, бо ніхто там не втікає, а навпаки, в бік Херсону, Запоріжжя йдуть все нові і нові колони ворожого війська. Потрібно сплотитися і не боятися їх навали. В Миколаєві, Вознесенську і Баштанці ворог вже вигріб і вигребе в ці дні. На фронті дуже важко і дуже неспокійно. Краще мовчимо, допомагаємо армії. Слава Богу і Збройним Силам України. А "відосикові" і "перехоплювачі" війська мають займаються іншою справою. До речі, а де наші "Азовці"? Хтось давав гарантії контрольованої евакуації?
показать весь комментарий
21.08.2022 19:08 Ответить
Лаптєногоє, тобі туди - .
показать весь комментарий
21.08.2022 19:58 Ответить
О! Как сразу кремлеботики засветились Еще надо было в конце добавить "слава рашшии"
показать весь комментарий
21.08.2022 22:40 Ответить
Крымчане, мы за вас беспокоится, вот уже на карте тревог терририя Крыма светится голубым цветом, а не серым.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:00 Ответить
Нафіга розхолоджувати людей такими повідомленнями? Типу; вони не боєздатні. Візьмемо їх ледь не голими руками. Це з опери ;" Вони на нас не нападуть". Рашківська армія велика і боєздатна. Чи не їхні ракети і снаряди прилітають на нащі міста і села? То ж треба реально дивитись на речі. Боротьба буде жорстока і буде тривати довго. І не треба дешевих мансів типу через два тижні наступ на півдні. Звільнемо Херсон. Де він, цей наступ. Люди все бачать і розуміють. Не треба їх по клоунськи дурити.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:01 Ответить
наверное это рассчитано на наших военных - они это послушают и встанут в полный рост из окопов и пойдут освобождать близлежащие села голыми руками.
Вот ты чем думал когда писал свой комментарий? расхолодимся? каким образом?
нет, эти аудио просто показывают что наши ребята не зря на фронте. Не просто сидят в окопах под обстрелами.
И кроме аудио я вижу еще карты обстрелов -сколько их было в мае июне и сколько их сейчас. Разница в РАЗЫ, раз так в 10.
или что ты хочешь сказать -все пипец спасайся кто может? или что?

блин ольгинцы как всегда рссчитывают что их читают очень глупые люди чи шо.
хотя судя под лайкам под их всепропальскими высерами... может и да.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:46 Ответить
пані Ольга пише, що обстріли збільшилися в десять раз, то хто ж тоді пуляє, якщо ворог втікає з фронту? Логіка працює? Особисто я не призиваю, щоб всі спасалися як могли, а ще раз застерігаю - не потрібно дурити людей, вже один раз сходили на шашлики. Ворог дуже сильний і небезпечний і потрібно готуватися до його зустрічі зі зброєю в руках. Це якраз ольгінці створюють благополучну картинку, а я закликаю людей допомагати військовим, бо вони під постійним артилерійським тиском. Ворог не шкодує снарядів і мін, а ми їх не робили, все вклали в асфальт і запевняли, а точніше брехали, що все під контролем. Що "русский народ" не пуйло і з нами воювати не буде. А ще одна мадам закликала нікуди не втікати, сидіти по своїх домівках, що російські терористи не будуть чіпати цивільних. І ця мадам вибрана депутатом від Бучі, Ірпіня, тих міст, які найбільше потерпіли від катування ворога.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:16 Ответить
Облиште. Це один зі свіжостворених ботів, що досі чомусь не деактивований. Спамте цю погань, щоб зкріпами не смерділо.
показать весь комментарий
21.08.2022 20:01 Ответить
Навiщо Ви витрачаЭте свiй час на цю подоляцьку манду з руцькагАварящей щелепой? Вона понятия не маЭ про що пише, зате досить в курсi, як всi цi райдужнi "аудiперехоплення" монтуються..й на яких примiтивних iдiотiв вони розрахованi..
показать весь комментарий
21.08.2022 20:06 Ответить
Почему вы считаете кацапов людьми?
показать весь комментарий
21.08.2022 17:58 Ответить
Така хня шо даже стіральниє машинки уже не греют. Хочєт ванюша домой (
показать весь комментарий
21.08.2022 17:01 Ответить
Орчіха расстроєна-хочєт жугулі...
показать весь комментарий
21.08.2022 17:03 Ответить
у вас кацапів завжди і все це не просто задніца,ваше життя і ваша країна це і є велика задніца..просто здохніть
показать весь комментарий
21.08.2022 17:08 Ответить
Не все так райдужно, як співають у Буданова.

@Lugan4anin

2 год

Генштаб повідомляє, що русня зайшла на околиці Благодатного (це напрям Чернобаївки та Херсону), тобто вони намагаються нас відкинути від Херсону максимально далеко, вся та десантурська шляпа, що вони нагоняли на цей напрямок здається пішла у наступ.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:09 Ответить
Ну звичайно. Тупе сидіння місяцями у захисті завершуєтся наступом кацапів.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:11 Ответить
Не просто зайшли, а ще вчора його взяли
показать весь комментарий
21.08.2022 17:42 Ответить
Что полностью заняли и генштаб нам врёт о частичном успехе?
показать весь комментарий
21.08.2022 18:07 Ответить
Сьогодні була новина про черговий удар по Чорнобаївці - це по тим, хто щойно туди зайшов?
показать весь комментарий
21.08.2022 17:45 Ответить
Читати навчиться.

"русня зайшла на околиці Благодатного"
показать весь комментарий
21.08.2022 17:51 Ответить
Благодатне це напрям Чорнобаївки та Херсону, тому й я пов'язав ці події. Читати вмію, але за пораду дякую.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:27 Ответить
ні, це не те Благодатне. зі сторони Снігурівки є ще Благодатне. то про нього мова.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:49 Ответить
Та я ж Генштаб процитував, зовсім заплутався.
Ну та ладно. - зрозумів, що орки вийшли на околицю села у Миколаївській області, але бої ще тривають, поки не закріпились.
показать весь комментарий
21.08.2022 21:10 Ответить
ого, за месяц целое село. Вот-вот возьмут. Наверное.
но это не точно.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:47 Ответить
Щодня Україна ховає своїх воїнів. Тому не потрібно тотальної брехні "ворог деморалізований і здається".
показать весь комментарий
21.08.2022 17:50 Ответить
это да. Даже наоборот - боевой дух у них на подъёме, особенно среди бурятов и тувинцев. Ну, и мобики, конечно, тоже духовитыми стали.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:02 Ответить
Потрібна правда, а не брехня із перебільшеннями в той чи інший бік про моральний стан ворога.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:18 Ответить
это да, тут ГУР с этой записью, конечно перегнул. Как бы даже пару наших батальонов на нуле, прослушав такое, не начали покидать позиции.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:24 Ответить
То хаи виходят -- просто ім тре показати дорогу назад
показать весь комментарий
21.08.2022 17:09 Ответить
Ну звісно, це мабуть про 15тис.'нехотящих' кацапів на правобережжі?? Так не хочуть, що наступають і наступають! Який ппц ганебний це гур!
показать весь комментарий
21.08.2022 17:11 Ответить
Ну шо там наступающие николаев уже взяли?
показать весь комментарий
21.08.2022 22:43 Ответить
массово здаються і массово відмовляються.
На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне. Джерело:
показать весь комментарий
21.08.2022 17:13 Ответить
от вже пів року.. массово здаються ,массово відмовляються..массово деморалізовані
показать весь комментарий
21.08.2022 17:15 Ответить
да, и за этот месяц они взяли ничего три раза.
или что? они уже взяли Бахмут, Пески, Запорожье, Николаев, Харьков?
что они взяли после Лисичанска, из которого наши сами вышли.
назови.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:49 Ответить
Тэс углегорскую (а это можно считать серьёзным успехом)и 5-6 сёл только на том направлении
показать весь комментарий
21.08.2022 18:09 Ответить
Ми як студенти: вивчили на 3, отримали 4 і незадоволені, чому не 5. Ще не так давно боялися, чи встоїть Київ та Миколаїв, і чекали десанту на Одесу.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:31 Ответить
ми так массово ходили до однієї курви в селі..поки вона нас не нагородила тріпером
показать весь комментарий
21.08.2022 17:18 Ответить
Так можна поздоровити?
показать весь комментарий
21.08.2022 17:50 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 17:57 Ответить
Оптом лікуватися дешевше було? Чи жінка за свій рахунок вилікувала?
показать весь комментарий
21.08.2022 19:21 Ответить
І досі "баєвікі"?! Добре промили пі**ру мізки.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:00 Ответить
Якщо у кацапів все так як у цих "пісюльках Буданова", тоді не розумію, чому ми ще не на кордонах 91-року. Дермак не дозволяє чи ще якась причина?
показать весь комментарий
21.08.2022 18:07 Ответить
А мені сподобалося це перехоплення. Прямо порадувало). "Абонент недоступен, русский фашист, иди нах**". це супер)

думаю, скоро вже вони захлинуться, сволота.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:15 Ответить
Маю велику надію,що цей кацапчик повернеться нарасіюшку в полієтиленовому мішечку. Якщо взагалі повернеться...
показать весь комментарий
21.08.2022 19:08 Ответить
Аудио записи-это для лохов.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:34 Ответить
Это да, они для кацапов, забредающих через vpn на Цензор. Их от этого на британский крест рвёт. Правда, после этого оно немного перестают быть лохами, потому что у них пропадает охота призываться.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:50 Ответить
Можливо це дезінформація, орки наступають, важкі бої продовжуються.
показать весь комментарий
21.08.2022 20:05 Ответить
Если не будет помощи Пескам, потеряем.
показать весь комментарий
21.08.2022 20:06 Ответить
А за что умирать? За рейтинг путина?
"Путин уже 4 раза решал свои электоральные проблемы с помощью войн". Ходорковский.
показать весь комментарий
21.08.2022 20:54 Ответить
Сколько же тут кремлеботов Прям светятся как новогодняя елка
показать весь комментарий
21.08.2022 23:05 Ответить
 
 