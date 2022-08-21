"Мы уже все, у нас люди сдаются. Тут реально задница": российский военный рассказывает о массовом отказе солдат, - перехват ГУР. АУДИО
Российские военные массово отказываются воевать в Украине.
В опубликованном ГУР перехвате российский военный рассказывает о массовом отказе солдат и уверен, что их скоро выведут, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну, тут реально задница", - жалуется российский оккупант.
Топ комментарии
+32 Crypto ID
показать весь комментарий21.08.2022 16:55 Ответить Ссылка
+27 Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий21.08.2022 17:01 Ответить Ссылка
+24 Dmytro Shevchenko #525989
показать весь комментарий21.08.2022 16:59 Ответить Ссылка
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Й де там вони "наступили" рюззькаГаварящій? Під Київом, Черніговом, Сумами, Житомиром, Харковом багато наступили? Тільки Херсон захопили й Маріуполь й то з провини зрадників у владі.
вы откуда вещаете, я извиняюсь. Из какой страны? потому что в Украине в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях - обстрелы. В Киеве по 3-4 раза в день тревоги.
Или вы считаете что украинцы вот щас наслушаются как орки боятся воевать и что? ну вот о чем ВЫ вещаете - ЧТО? мы решим что уже всех победили?
нет.
Трезвомыслящие украинцы понимают и помнят, как это было - когда орки РЕАЛЬНО наступали.
А сейчас у них наступление остановилось. И все опубликованные аудио дают понимание - почему.
а то что наших убивают на войне- как бы да. Мы в курсе. Это же НАШИХ близких убивают. Но это вообще не то же самое чем март или даже май месяц.
Вот ты чем думал когда писал свой комментарий? расхолодимся? каким образом?
нет, эти аудио просто показывают что наши ребята не зря на фронте. Не просто сидят в окопах под обстрелами.
И кроме аудио я вижу еще карты обстрелов -сколько их было в мае июне и сколько их сейчас. Разница в РАЗЫ, раз так в 10.
или что ты хочешь сказать -все пипец спасайся кто может? или что?
блин ольгинцы как всегда рссчитывают что их читают очень глупые люди чи шо.
хотя судя под лайкам под их всепропальскими высерами... может и да.
@Lugan4anin
2 год
Генштаб повідомляє, що русня зайшла на околиці Благодатного (це напрям Чернобаївки та Херсону), тобто вони намагаються нас відкинути від Херсону максимально далеко, вся та десантурська шляпа, що вони нагоняли на цей напрямок здається пішла у наступ.
"русня зайшла на околиці Благодатного"
Ну та ладно. - зрозумів, що орки вийшли на околицю села у Миколаївській області, але бої ще тривають, поки не закріпились.
но это не точно.
На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне. Джерело:
или что? они уже взяли Бахмут, Пески, Запорожье, Николаев, Харьков?
что они взяли после Лисичанска, из которого наши сами вышли.
назови.
думаю, скоро вже вони захлинуться, сволота.
"Путин уже 4 раза решал свои электоральные проблемы с помощью войн". Ходорковский.