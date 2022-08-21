"Мы уже все, у нас люди сдаются. Тут реально задница": российский военный рассказывает о массовом отказе солдат, - перехват ГУР. АУДИО

Российские военные массово отказываются воевать в Украине.

В опубликованном ГУР перехвате российский военный рассказывает о массовом отказе солдат и уверен, что их скоро выведут, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну, тут реально задница", - жалуется российский оккупант.

Также читайте: В Нижегородской области России с июля не могут сформировать танковый батальон, денежная помощь не мотивирует россиян идти на войну, - ГУР