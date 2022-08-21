Это не война народа России только в случае, если он отречется от нее, потому что сейчас молчание является поддержкой агрессии, - президент Эстонии Карис. ВИДЕО

Президент Эстонии Алер Карис во время речи к годовщине независимости страны, 20 августа, напомнил о событиях 31-летней давности и призвал соотечественников не жить советским прошлым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Я не хотел бы говорить сегодня о войне, но это было бы нечестно. Как было бы не честно не спросить, чью войну ведет Россия. Это вопрос принципиальный. Через два дня после вторжения российской армии в Украину, 26 февраля, выступая на народном митинге на площади Свободы в Таллине, я сказал, что это не война народа России против Украины и украинцев, это война президента Путина. Я и сейчас так считаю. Но с существенным дополнением - это не война народа России в том случае, если народ отречется от этой войны. Потому что сейчас и молчание поддержка войны", - убежден Карис.

Он подчеркнул, что если бы жители РФ не молчали, "война закончилась бы быстро".

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"Мы видели это примерно 35 лет назад, когда народы Эстонии, Латвии и Литвы больше не стали молчать и наша открытая решительность стала одним из толчков, разрушивших железный занавес империи. Возник яркий момент справедливости и надежды для многих народов, у которых в XX веке отняли независимость и свободу. Мы стали свободными. Но не все эти народы сегодня свободны. С грустью и удивлением смотрю на то, как нынешние руководители России и Беларуси отвергли свободолюбивые идеи тридцатилетней давности и демонстрируют нам самую темную сторону Советского Союза как империи зла. Украина осталась верна идеалам демократии. Именно за это украинцы сегодня платят страшную цену, защищая свою страну от российской агрессии", – указал президент Эстонии.

Он подчеркнул, что агрессору нужно противостоять, а молчание – самый плохой выбор.

Карис заверил в продлении помощи Украине, а также указал, что туристические визы для россиян "не являются естественной необходимостью", в то же время Европа не откажется от помощи нуждающимся.