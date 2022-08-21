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Новости Видео Война
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Это не война народа России только в случае, если он отречется от нее, потому что сейчас молчание является поддержкой агрессии, - президент Эстонии Карис. ВИДЕО

Президент Эстонии Алер Карис во время речи к годовщине независимости страны, 20 августа, напомнил о событиях 31-летней давности и призвал соотечественников не жить советским прошлым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Я не хотел бы говорить сегодня о войне, но это было бы нечестно. Как было бы не честно не спросить, чью войну ведет Россия. Это вопрос принципиальный. Через два дня после вторжения российской армии в Украину, 26 февраля, выступая на народном митинге на площади Свободы в Таллине, я сказал, что это не война народа России против Украины и украинцев, это война президента Путина. Я и сейчас так считаю. Но с существенным дополнением - это не война народа России в том случае, если народ отречется от этой войны. Потому что сейчас и молчание поддержка войны", - убежден Карис.

Он подчеркнул, что если бы жители РФ не молчали, "война закончилась бы быстро".

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"Мы видели это примерно 35 лет назад, когда народы Эстонии, Латвии и Литвы больше не стали молчать и наша открытая решительность стала одним из толчков, разрушивших железный занавес империи. Возник яркий момент справедливости и надежды для многих народов, у которых в XX веке отняли независимость и свободу. Мы стали свободными. Но не все эти народы сегодня свободны. С грустью и удивлением смотрю на то, как нынешние руководители России и Беларуси отвергли свободолюбивые идеи тридцатилетней давности и демонстрируют нам самую темную сторону Советского Союза как империи зла. Украина осталась верна идеалам демократии. Именно за это украинцы сегодня платят страшную цену, защищая свою страну от российской агрессии", – указал президент Эстонии.

Он подчеркнул, что агрессору нужно противостоять, а молчание – самый плохой выбор.

Карис заверил в продлении помощи Украине, а также указал, что туристические визы для россиян "не являются естественной необходимостью", в то же время Европа не откажется от помощи нуждающимся.

россия (96420) Эстония (1465) Алар Карис (52)


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Топ комментарии
+15
Чого мовчання? Рашисти повністю (90%) підтримують агресію !
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21.08.2022 18:13 Ответить
+10
Бажання кацапів вбивати нас перевищує навіть бажання хутіна.
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21.08.2022 18:18 Ответить
+7
ніколи вини не зречуться- це орда скажених псів яку треба знищити и
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21.08.2022 18:16 Ответить
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Чого мовчання? Рашисти повністю (90%) підтримують агресію !
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21.08.2022 18:13 Ответить
Шо, знову здорово про хароших рускіх?
Хароші рускі - 200-ті рускі.
Президенту Естонії варто було б не обманювати себе і електорат.
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21.08.2022 18:13 Ответить
ніколи вини не зречуться- це орда скажених псів яку треба знищити и
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21.08.2022 18:16 Ответить
Бажання кацапів вбивати нас перевищує навіть бажання хутіна.
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21.08.2022 18:18 Ответить
Ось як звучить голос москалів на євроньюс...
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end



Форум "Армия-2022" Выставку посетили и поддерживающие военные действия в Украине россияне.

"Думаю, мы победим и придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 1945 года. Только так, больше никак", - говорит продавец Сергей Красноперов.
"Я думаю, что наши всё-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами", - считает менеджер клининговой компании Надежда Йосан.
"Я считаю, что рано или поздно это всё... Всё равно необходимость в этом была. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - уверен IT-специалист Михаил Никитин.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
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21.08.2022 18:23 Ответить
Без говноедов дохлого Совка мазолейного ...будущего на рабZee нет...
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21.08.2022 18:35 Ответить
Народ парашії по суті як велика куча лайна: зовні вона підсохла і тверда - це військові які оккупують, за ними йдуть більш м'якіші, бідні цивільні прошарки які можуть підсохнути, ще глибше вже освічені екскременти які не цураються щоб тверді сорти гівна окупували але виглядають як цивілізовані носії культури, а в центрі кремлівський криміналітет.
Народ парашиї це єдиний фекальний організм в якому є аналоги майже кожному соціальному прошарку цивілізованого світу (можуть і подискутувати і поспівати по телевізору), але є нюанс - рашисти хочуть обліпити собою інші ресурси, висмоктати їх, та перетворити на таке ж лайно як вони.
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21.08.2022 18:38 Ответить
Почему Гитлер победил СССР? спрашивает деточка в садике...
Воспитателка...
Завтра папу маму бабушку дедушку сюда в садик на допрос...
Мала каже...
Мои предки не Шариковы и нечего мне командовать товаристч васпитатиль...СССР просрал войну...так мне сказал прадедушка...
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21.08.2022 18:41 Ответить
Історія мокселя-це історія війн. Це не народ, це варвари, яких треба знищувати, бо спокою не буде ніде.
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21.08.2022 18:43 Ответить
Пусть хорошие руZZкие кипят в хорошей смоле, а Путерастическая нечисть, в гудроне !
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21.08.2022 18:57 Ответить
Вітання Естонії з Днем Відновленням Незалежності! Дяка за колосальну підтримку України у тяжкі часи.
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21.08.2022 19:47 Ответить
Какое молчание?
Они с пеной у рта поддерживают войну в соцсетях.
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21.08.2022 20:49 Ответить
Це точно.
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22.08.2022 01:28 Ответить
 
 