Это не война народа России только в случае, если он отречется от нее, потому что сейчас молчание является поддержкой агрессии, - президент Эстонии Карис. ВИДЕО
Президент Эстонии Алер Карис во время речи к годовщине независимости страны, 20 августа, напомнил о событиях 31-летней давности и призвал соотечественников не жить советским прошлым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Я не хотел бы говорить сегодня о войне, но это было бы нечестно. Как было бы не честно не спросить, чью войну ведет Россия. Это вопрос принципиальный. Через два дня после вторжения российской армии в Украину, 26 февраля, выступая на народном митинге на площади Свободы в Таллине, я сказал, что это не война народа России против Украины и украинцев, это война президента Путина. Я и сейчас так считаю. Но с существенным дополнением - это не война народа России в том случае, если народ отречется от этой войны. Потому что сейчас и молчание поддержка войны", - убежден Карис.
Он подчеркнул, что если бы жители РФ не молчали, "война закончилась бы быстро".
"Мы видели это примерно 35 лет назад, когда народы Эстонии, Латвии и Литвы больше не стали молчать и наша открытая решительность стала одним из толчков, разрушивших железный занавес империи. Возник яркий момент справедливости и надежды для многих народов, у которых в XX веке отняли независимость и свободу. Мы стали свободными. Но не все эти народы сегодня свободны. С грустью и удивлением смотрю на то, как нынешние руководители России и Беларуси отвергли свободолюбивые идеи тридцатилетней давности и демонстрируют нам самую темную сторону Советского Союза как империи зла. Украина осталась верна идеалам демократии. Именно за это украинцы сегодня платят страшную цену, защищая свою страну от российской агрессии", – указал президент Эстонии.
Он подчеркнул, что агрессору нужно противостоять, а молчание – самый плохой выбор.
Карис заверил в продлении помощи Украине, а также указал, что туристические визы для россиян "не являются естественной необходимостью", в то же время Европа не откажется от помощи нуждающимся.
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Хароші рускі - 200-ті рускі.
Президенту Естонії варто було б не обманювати себе і електорат.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
Форум "Армия-2022" Выставку посетили и поддерживающие военные действия в Украине россияне.
"Думаю, мы победим и придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 1945 года. Только так, больше никак", - говорит продавец Сергей Красноперов.
"Я думаю, что наши всё-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами", - считает менеджер клининговой компании Надежда Йосан.
"Я считаю, что рано или поздно это всё... Всё равно необходимость в этом была. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - уверен IT-специалист Михаил Никитин.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
Народ парашиї це єдиний фекальний організм в якому є аналоги майже кожному соціальному прошарку цивілізованого світу (можуть і подискутувати і поспівати по телевізору), але є нюанс - рашисти хочуть обліпити собою інші ресурси, висмоктати їх, та перетворити на таке ж лайно як вони.
Воспитателка...
Завтра папу маму бабушку дедушку сюда в садик на допрос...
Мала каже...
Мои предки не Шариковы и нечего мне командовать товаристч васпитатиль...СССР просрал войну...так мне сказал прадедушка...
Они с пеной у рта поддерживают войну в соцсетях.