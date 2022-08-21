В Украине создают систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. ВИДЕО
Одно из евроинтеграционных обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом введение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.
Отмечается, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект.
На линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.
Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким, как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112.
Топ комментарии
+2 Дмитрий #517608
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+2 Маск13
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+1 Борис Дородный #318712
показать весь комментарий21.08.2022 19:18 Ответить Ссылка
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