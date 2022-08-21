РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7941 посетитель онлайн
Новости Видео
2 222 11

В Украине создают систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. ВИДЕО

Одно из евроинтеграционных обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом введение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия уже разворачивает механизмы работы с Украиной, как с будущим членом ЕС, - Кулеба

На линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким, как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112.

евроинтеграция (2125) МВД (9331) спасение (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Потому что в ЕС единый номер именно 112
показать весь комментарий
21.08.2022 20:28 Ответить
+2
якщо викликали швидку, нащо поліція приїздить ?

Або Ви про якийсь інший випадок пишете.
показать весь комментарий
21.08.2022 22:33 Ответить
+1
Лет 20 мусолили 101--2--3 вводили. Ну слава Богу, догнали америкосов.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня столько рашистских пропагандонов садились за руль собственного авто со сжавшимся очком:
показать весь комментарий
21.08.2022 19:16 Ответить
Лет 20 мусолили 101--2--3 вводили. Ну слава Богу, догнали америкосов.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:18 Ответить
А чи не ліпше булоб взяти самий відомий й просто п*здец як розрекламований номер 911?
Чогось мені здається, американці не будуть проти...
показать весь комментарий
21.08.2022 19:34 Ответить
Потому что в ЕС единый номер именно 112
показать весь комментарий
21.08.2022 20:28 Ответить
стремно что не дозвонишься есть горький опыт со скорой звонишь на 103 отвечает Киев а находишься в Виннице а Вам плиз обращайтесь к семейному а время 14 часов и выходной а близкому человеку плохо от слова совсем а предлагают консультацию по телефону а дальше еще интересней звоню второй раз 17 часов а мне Вам же дал врач консультацию а мы не выезжаем на такие вызовы звоню в 23 часа наконец то согласились приехать только было уже поздно да и толку приехало
показать весь комментарий
21.08.2022 21:22 Ответить
Буде воно, як в Штатах, скоріш за все. Викликаєш швидку, і крім неї поліція з пожежними прибувають, а потім рахунок за це все щастя до оплати виставляють. Так що дешевше на таксі в лікарню буде добратись. Все для людей, як завжди.
показать весь комментарий
21.08.2022 21:51 Ответить
якщо викликали швидку, нащо поліція приїздить ?

Або Ви про якийсь інший випадок пишете.
показать весь комментарий
21.08.2022 22:33 Ответить
написано як штатах дебіли копірувальники
показать весь комментарий
21.08.2022 23:02 Ответить
Не мели дурниць
показать весь комментарий
22.08.2022 02:35 Ответить
Это как канал 112 , на котором рабинович обесщал нам светлое будущее перед выборами
показать весь комментарий
21.08.2022 23:46 Ответить
 
 