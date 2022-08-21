РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7329 посетителей онлайн
Новости Видео Помощь Украине Война
1 597 2

Организации-партнеры "Украинского свидетеля" проведут акции ко Дню Независимости Украины за границей: проукраинских активистов приглашают к участию. ВИДЕО

Организации-партнеры "Украинского свидетеля" (Ukrainian Witness) приглашают проукраинских активистов приобщиться к масштабным событиям за пределами Украины.

Об этом рассказали в "Украинском свидетеле", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть прямая связь между поддержкой от населения в других странах, постоянно выходящих на поддержку Украины в своих городах за рубежом, и международной помощью нашей армии. Мы не всегда его чувствуем, впрочем, она важна сегодня как никогда! Поэтому украинские военные приглашают посещать все события, приуроченные к Дню Независимости Украины, в видео, снятом на передовых военных позициях командой "Украинского свидетеля", - говорится в сообщении.

Больше об инициативе можно прочитать на странице основателя проекта Виталия Дейнеги.

Читайте: Полиция призывает украинцев 23-25 августа соблюдать осторожность и обязательно прятаться в укрытие во время сигналов тревоги

Приглашают в частности приехать на ближайшие события, а также распространить их среди своих друзей события организаций-партнеров:

23 августа

Суть акции - зажечь свечу на закате, в память о тех, кто отстаивает независимость Украины сегодня. И распространить это в социальных сетях

#sparkofcourage

Штат: Техас.

Город: Остин.

Локация: Texas State Capitol

Время: 7 p.m.

Штат: Техас

Город: Сан-Антонио

Локация: окна собственных домов

Время: на закате солнца

Штат: Нью-Йорк

Город: Нью-Йорк

Локация: Bowling Green park

Время: 7:30 p.m.

Штат: Массачусетс

Город: Бостон

Локация: окна собственных домов

Время: на закате солнца

24 августа:

Разворачивание крупнейшего флага Украины

Штат: Нью-Йорк

Город: Нью-Йорк

Локация: Seep Meadow, Central Park

Время: 5:30 p.m.

Ралли в поддержку Украины

Штат: Техас.

Город: Остин.

Локация: Texas State Capitol

Время: 11 a.m.

Концерт группы СКАЙ

Штат: Техас

Город: Сан-Антонио

Локация: THE ROCK BOX

1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205

Время: 7p.m

Поднятие флага над мэрией Бостона, шествие независимости по центральной улице Бостона, живая цепь вокруг главного парка Бостона

Штат: Массачусетс

Город: Бостон

Локация: Boston City Hall Plaza, Boston, MA

Время: 12 p.m.

Поднятие флага Украины на главной площади Салема

Штат: Массачусетс

Город: Салем

Время: 10 а.m.

акция (2425) День Независимости (1196) США (27325)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так що - тільки в Америці проводять?
показать весь комментарий
21.08.2022 20:57 Ответить
Салем, Масачусетс - містечко де нібито спалили відьом, нібито.
Вже фольклор і частина американської культури, не дай Бог щоб
Боневтік став героєм в Українській культурі, бо в Салемі спалили
дуже навіть не відьом.
показать весь комментарий
21.08.2022 23:41 Ответить
 
 