Организации-партнеры "Украинского свидетеля" проведут акции ко Дню Независимости Украины за границей: проукраинских активистов приглашают к участию. ВИДЕО
Организации-партнеры "Украинского свидетеля" (Ukrainian Witness) приглашают проукраинских активистов приобщиться к масштабным событиям за пределами Украины.
Об этом рассказали в "Украинском свидетеле", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас есть прямая связь между поддержкой от населения в других странах, постоянно выходящих на поддержку Украины в своих городах за рубежом, и международной помощью нашей армии. Мы не всегда его чувствуем, впрочем, она важна сегодня как никогда! Поэтому украинские военные приглашают посещать все события, приуроченные к Дню Независимости Украины, в видео, снятом на передовых военных позициях командой "Украинского свидетеля", - говорится в сообщении.
Больше об инициативе можно прочитать на странице основателя проекта Виталия Дейнеги.
Приглашают в частности приехать на ближайшие события, а также распространить их среди своих друзей события организаций-партнеров:
23 августа
Суть акции - зажечь свечу на закате, в память о тех, кто отстаивает независимость Украины сегодня. И распространить это в социальных сетях
#sparkofcourage
Штат: Техас.
Город: Остин.
Локация: Texas State Capitol
Время: 7 p.m.
Штат: Техас
Город: Сан-Антонио
Локация: окна собственных домов
Время: на закате солнца
Штат: Нью-Йорк
Город: Нью-Йорк
Локация: Bowling Green park
Время: 7:30 p.m.
Штат: Массачусетс
Город: Бостон
Локация: окна собственных домов
Время: на закате солнца
24 августа:
Разворачивание крупнейшего флага Украины
Штат: Нью-Йорк
Город: Нью-Йорк
Локация: Seep Meadow, Central Park
Время: 5:30 p.m.
Ралли в поддержку Украины
Штат: Техас.
Город: Остин.
Локация: Texas State Capitol
Время: 11 a.m.
Концерт группы СКАЙ
Штат: Техас
Город: Сан-Антонио
Локация: THE ROCK BOX
1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205
Время: 7p.m
Поднятие флага над мэрией Бостона, шествие независимости по центральной улице Бостона, живая цепь вокруг главного парка Бостона
Штат: Массачусетс
Город: Бостон
Локация: Boston City Hall Plaza, Boston, MA
Время: 12 p.m.
Поднятие флага Украины на главной площади Салема
Штат: Массачусетс
Город: Салем
Время: 10 а.m.
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Вже фольклор і частина американської культури, не дай Бог щоб
Боневтік став героєм в Українській культурі, бо в Салемі спалили
дуже навіть не відьом.