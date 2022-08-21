РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8065 посетителей онлайн
Новости Видео Война
33 363 135

Экс-руководитель СБУ Харьковщины Дудин обратился к Зеленскому: "Отдайте мне Службу. Через месяц она будет работать как швейцарские часы". ВИДЕО

Экс-глава СБУ Харьковщины Роман Дудин обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дудин записал видеообращение.

"Господин президент, я думаю тот факт, что по поводу деятельности Харьковского управления СБУ, что вас ввели в заблуждение, вам уже понятно. Это уже поняло всем. Тот колоссальный результат, который дало это управление, не дал никто в этой стране. То как готовилось это управление к войне – оно сделало все, что могло, и даже немного больше. У меня к вам есть предложение – когда вам надоест, что вам рассказывают какие-то басни, когда вам надоест, что вам приносят какие-то цветовые схемы, реализация которых впоследствии вызывает общественный негативный резонанс, когда будет необходимо просто сделать работу, отдайте мне Службу. Я вам гарантирую, что через месяц она будет работать как швейцарские часы, за три месяца – количество российской агентуры уменьшится на 80%, за шесть месяцев – это будет одна из лучших спецслужб европейского, американского образца, которая будет работать и приносить результат. С единственной просьбой, что кадровая политика будет выполняться мной лично, а не через секретаршу. Есть работа и ответственность за эту работу. Я вам публично говорю, что в день победы рапорт на мое увольнение будет лежать у вас на столе", - призвал Дудин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник СБУ Кировоградской области Наконечный найден мертвым. ФОТО

Зеленский Владимир (21077) СБУ (20124) Харьков (7621) Харьковщина (5577) Дудин Роман (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+64
Ніхто його не вводить в оману.
Він цілеспрямовано шкодить країні.
показать весь комментарий
21.08.2022 21:18 Ответить
+49
А почему бы и нет!!!!!!! Однако ермак будет против!!!!
показать весь комментарий
21.08.2022 21:18 Ответить
+34


показать весь комментарий
21.08.2022 21:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я з Харкова і бачила, як працювали ці органи у 13-16 роках. Туди стягнули всіх СБУшників, які збігли з лугандонії. А пам'ятаєте, що було у Харкові, коли чіпляли аквафреш на облраду? Цілими пачками до нас приїздили з мордора підлітки та озброєнні парубки. Я тоді з вікон бачила як руда тьотка 40- 50 років зі колорадською стрічкою та з автоматом на Сумській (!) керувала групою озброєних кацапів і ніхто їх не зупиняв… навіщо такі співробітники в СБУ, як це опудало? Він мені нагадує ківу
показать весь комментарий
21.08.2022 23:39 Ответить
Ви роки або попутали, або в оману людей вводите що до Дудіна.
Роман Дудін був призначений до Харкова у непростий момент, навесні 2020-го, коли в Україні тільки-но ввели карантин, а протистояння між новим головою ХОДА Кучером і головою міста Кернесом сягло апогею. Зараз це вже історія. Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним "Смєрш", пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриттю терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, потім Харків.
показать весь комментарий
22.08.2022 14:34 Ответить
Вони "прозрели", вони стали "патриотами". Це раніше вони кошмарили бізнес та кришували контрабанду, а зараз вони круті бандерівці, бо розуміють, що в московії вони на фіг нікому не потрібні.
показать весь комментарий
22.08.2022 14:59 Ответить
Ваня, ти що можеш конкретно про Дудіна сказати? Чи ти просто троль з козлиною бородою?
показать весь комментарий
22.08.2022 20:18 Ответить
Що це значить, віддайте мені Службу?? У нас панщина чи рабство? Може й мені віддасте? І у мене буде працювати, не гірше чим у Дудіна?
показать весь комментарий
22.08.2022 00:00 Ответить
Вообще-то Харьковская обл. действительно лучше всех подготовилась к войне и враг не смог столько захватить,как в других областях..Может реально стОит поверить этому парню,если конечно он имел к этой подготовке прямое практическое отношение??7 И насчёт серкретарш,"ермаков-арахамий" парень прав-так не делается профессиональная работа...
показать весь комментарий
22.08.2022 00:13 Ответить
Соломон, возьмите его на работу.
показать весь комментарий
22.08.2022 00:21 Ответить
А шо, так можна? Записуєш відосік і тобі "віддають службу"? Пане Зєля, віддайте мені мінфін. І тоді нарід буде з сумом пригадувати ваше керування як "тучні", ситі роки!
показать весь комментарий
22.08.2022 00:51 Ответить
За свою писанину і самому сором, бо заховав і прізвище і ім'я. Чи ти ,,на службі" у клоуна?
показать весь комментарий
22.08.2022 20:52 Ответить
"Я вам гарантую, що за місяць вона буде працювати як швейцарський годинник"

Це як?
"- ало, СБУ? Тут сепари роблять ХНР!
- Спасібо, что позвонілі в СБУ. Маасковское время - пятнадцать часов, дєсять мінут"

Отак?
показать весь комментарий
22.08.2022 00:55 Ответить
"Поставьтє на кормлєніє" - чисто кацапський наратив.
показать весь комментарий
22.08.2022 00:59 Ответить
Я йому вірю, бо Харків встояв, бо і давав і дає *****
показать весь комментарий
22.08.2022 01:19 Ответить
Давай , Зеленский, рискни - риска не больше, чем под Ермака всех гнуть!
показать весь комментарий
22.08.2022 01:38 Ответить
Угу. Мне отдайте, я за неделю все сделаю. Просто цирк какой-то.
показать весь комментарий
22.08.2022 01:54 Ответить
ну, не всі у клоунаді можуть працювати
показать весь комментарий
22.08.2022 17:17 Ответить
Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир. Ну не хочет идти в "поле", давай керовать.
показать весь комментарий
22.08.2022 01:56 Ответить
Там швидше Наумова назначаться. Щоб змінити систему, для початку треба заморити в собі хохла, що обирав і терпів все це декілька десятків років.
показать весь комментарий
22.08.2022 03:11 Ответить
Якщо сбу добре працюватиме - доведеться президента посадити
показать весь комментарий
22.08.2022 05:56 Ответить
Я как харьковчанин могу это прокоментировать так : Верните к кормушке ,я с Вами тоже буду делится. Бизнесмен из СБУ ,который ничего не сделал в Харькове для безопасности страны ,только занимался бизнесовыми делами
показать весь комментарий
22.08.2022 06:15 Ответить
Цікаво звідкіля інформація і який був бізнес.
показать весь комментарий
22.08.2022 12:29 Ответить
еще дудина-дугина не хватало
показать весь комментарий
22.08.2022 08:20 Ответить
****** на фронт "герой хєров", в кабінет на насиджене місце хоче, бабло з бізнесу грести
показать весь комментарий
22.08.2022 09:11 Ответить
Оо! Друг народу намалювався. У нас вже є "слюги", ми "нових" не кликали, не переймайся.
показать весь комментарий
23.08.2022 17:37 Ответить
для боневтика это вышайшая математика... если боневтик не понял, что этому таварисчу было дано добро теми, кто реально принимает решения, то боневтик перестанет выступать с видосиками и обкакается... если успеет...ну что ж, удостоверение презика упало и пришло время его поднять тому, что поведет Украину вперед...
показать весь комментарий
22.08.2022 10:22 Ответить
якби своїми вухами не почув - неповірив би. Чувак каже "пане презеденте, є кошерна пропозиція, віддайте мені службу і я для вас все зарішаю бо мені фіолетово на політичні і кримінальні розклади"
рівень інтелекту нуль таке ляпнути на загал. Та тільки за це його самого треба помножити на нуль. його самого і того хто його прийняв на роботу.
показать весь комментарий
22.08.2022 11:10 Ответить
Як то кажуть робота каже краще за слова - у Харкові і натяку на здачу кацапам не було,
СБУ і військові виконували свою роботу, на відміну від синьогубових і інших "слуг" які не
знали чи здаватися єм кацапам чи далі бухати.
показать весь комментарий
22.08.2022 12:27 Ответить
ДОБКИН ?
показать весь комментарий
22.08.2022 12:31 Ответить
Не,Хазанов.
показать весь комментарий
22.08.2022 16:05 Ответить
Когда уже этого гавнюка татарова и засранца портнова посадят или расстреляют!! Сколько можно тянуть кота за звост пан зеленский!! Или вам по душе предатели. пидлабузныки . слизняки всех рангов и просто дурачки???
показать весь комментарий
22.08.2022 12:45 Ответить
Для початку прозвітуй по своїй декларації в якій пропущено швейцарський годинник а потім буде потім.
показать весь комментарий
22.08.2022 15:51 Ответить
Что можно сказать: ни совести ,ни офицерской чести
показать весь комментарий
22.08.2022 18:23 Ответить
Як же зелечмо віддасть його вам, якщо путька проти.
показать весь комментарий
22.08.2022 22:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 