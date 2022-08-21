Экс-руководитель СБУ Харьковщины Дудин обратился к Зеленскому: "Отдайте мне Службу. Через месяц она будет работать как швейцарские часы". ВИДЕО

Экс-глава СБУ Харьковщины Роман Дудин обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дудин записал видеообращение.

"Господин президент, я думаю тот факт, что по поводу деятельности Харьковского управления СБУ, что вас ввели в заблуждение, вам уже понятно. Это уже поняло всем. Тот колоссальный результат, который дало это управление, не дал никто в этой стране. То как готовилось это управление к войне – оно сделало все, что могло, и даже немного больше. У меня к вам есть предложение – когда вам надоест, что вам рассказывают какие-то басни, когда вам надоест, что вам приносят какие-то цветовые схемы, реализация которых впоследствии вызывает общественный негативный резонанс, когда будет необходимо просто сделать работу, отдайте мне Службу. Я вам гарантирую, что через месяц она будет работать как швейцарские часы, за три месяца – количество российской агентуры уменьшится на 80%, за шесть месяцев – это будет одна из лучших спецслужб европейского, американского образца, которая будет работать и приносить результат. С единственной просьбой, что кадровая политика будет выполняться мной лично, а не через секретаршу. Есть работа и ответственность за эту работу. Я вам публично говорю, что в день победы рапорт на мое увольнение будет лежать у вас на столе", - призвал Дудин.

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