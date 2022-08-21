Российские оккупанты снова заявили о работе систем ПВО в Севастополе. В городе работает сирена. ВИДЕО
В районе оккупированного Россией Севастополя (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что российские ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром. – Ред.) со стороны Евпатории".
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+57 Максім ХОЙ #398010
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в Криму працює повітряна тривога !!!!!!!!!!!!!
відео тут:
https://ukranews.com/ua/news/877304-v-okupovanomu-sevastopoli-lunaye-povitryana-tryvoga
Цензор, постав це відео !!!!!
Загоревшаяся стиральная машинка стала причиной эвакуации дюжины севастопольцев
Пожар произошел ночью в центральном районе Севастополя.
загорелися стиралки,
подъувяли "тополя"
фанерні дринчики по 10 тис. у.є. 😂
снаряди рашистьких панцирів дорожчі
.
Настільки нас розбалували мемами про надувне кацапське ППО, що робота реального викликає обурення
ЗСУ дронами ведуть розвідку , перевіряють роботу кацапської ППО . Можливо йде підготовка до ракетної атаки .
Всьому всій час .. .
Згадав дещо , - що стосується - красивого отчета і дєнєжки . Наші колаборанти не відстають .
Сьогодні від знайомого почув що в селищі Нові Санжари Полтавської області , де є санаторій Нацгвардії ( той самий що прославився на весь світ , епопеєю з коронавірусом ) затримали якогось місцевого чувака що працював на кацапів ,, зливав їм інфу про інфраструктуру та ін . Так от , його допитали і взнали що він передав кацапам наступне , що мовляв у тому санаторії зараз знаходиться база Азова . . Тобто її там нема , ніколи не було і бути не могло , а те падло щоб підвищити вагу інформації і заробити більше грошенят , збрехало . Тепер місцеві з жахом чекають - що ж буде далі ,, прилетить по ним чи ні .
відновити при бажанні можна все
за винятком людських життів нажаль
тому кацапам прощення не може бути
i вся Украна! Але на все свiй час...
Якщо ви це пишете від болю, то прийміть співчуття. А якщо ви кацап і вам не треба Київська область, то йдіть нах**
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c&t=8s
Відволікають ************* від думок. Залякують для згуртованості.
Пусть снится вам крейсер "Москва".
Але, не показують обломків?!!
Якась там уйня твориться.
Кацапские че́рти или проводят учебные стрельбы, или сами запускают какую-нибудь беспилотную фигню и сами же её сбивают ради показухи, типа "смотрите, у нас ПВО прекрасно работает, аэродром в Саках - это случайность, мы всё ещё вторая армия в мире!".
У путлера большой опыт в организации псевдотерактов.