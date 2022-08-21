Российские оккупанты снова заявили о работе систем ПВО в Севастополе. В городе работает сирена. ВИДЕО

В районе оккупированного Россией Севастополя (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что российские ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром. – Ред.) со стороны Евпатории".

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