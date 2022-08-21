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Мелитополь: партизаны расправились с российским оккупантом, в разных районах города взрывы, - мэр Федоров. ВИДЕО

Мелитопольские партизаны жестоко расправились с приставающим к детям оккупантом.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Час тому солдат РФ пытался домагаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одним из составляющие геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за совершенное!" – рассказал мэр.

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"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - сообщил Федоров чуть позже.

армия РФ (19892) взрыв (6823) изнасилование (922) ликвидация (3765) Мелитополь (616) Федоров Иван (470)


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Топ комментарии
+80
Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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21.08.2022 22:31 Ответить
+54
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21.08.2022 22:39 Ответить
+37
молодь ********* , скоріше за все . і правильно зробили
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21.08.2022 22:38 Ответить
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Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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21.08.2022 22:31 Ответить
тупеньке, тобі наслідки показали
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21.08.2022 23:24 Ответить
носилки бачиш ?
а вони є.....
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21.08.2022 23:24 Ответить
Слабо режут. Нужно резать как на этом видео чеченцы режут головы кацапам !

Герой россии Рамзан Кадыров режет головы русским солдатам

https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/

НАДЕЮСЬ КАЦАПЫ ЧИТАЮТ. СМОТРИТЕ КАЦАПИКИ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !
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22.08.2022 00:18 Ответить
горлянку перерезали
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21.08.2022 22:31 Ответить
Та не. Відкосити від служби сам захотів.
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21.08.2022 22:33 Ответить
Это точно партизаны были?
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21.08.2022 22:36 Ответить
молодь ********* , скоріше за все . і правильно зробили
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21.08.2022 22:38 Ответить
Не,сам зарезался,к бабке не ходи.
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21.08.2022 22:38 Ответить
не важливо якого кольору кицька,
головне що вона душить... руZZню

китайська пословіца
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21.08.2022 23:27 Ответить
А ты думаешь зарезать орка в оккупированном городе так просто? Даже если это не партизаны, то явно демонстрирует как мелитопольцы относятся к оккупантам. В мирное время местным за такое просто хорошо давали пи.ды.
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22.08.2022 05:37 Ответить
різать кацапів - свячений борг українця . Віднині кацап - це ворог ,який має буть знищений
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21.08.2022 22:36 Ответить
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21.08.2022 22:39 Ответить
якщо дитинга в трусиках,то її потрібно гвалтувать?
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21.08.2022 22:41 Ответить
І очікував же, що саме цей аргумент буде у відповідь.

Не знаю, чому не дописав, що це взагалі ніяк не оправдовує клятого окупанта - хай вже його татко скоріше купить собі новеньку Ладу.

Але якщо подивитесь на відео, то може ви знаєте, що то за дівчата, що так жваво бігають поміж русні. То мабудь своїх, россійских "дівчат" привезли з собою? Наші б не стали ото якшатися з москалями.
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21.08.2022 22:57 Ответить
***..ство не имеет национальности. Им лишь бы платили.
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21.08.2022 23:04 Ответить
ага, "не стали бы". Это обычные уличные б.ядюшки.
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22.08.2022 01:49 Ответить
Наверное клеился. А пацанчикам нашим не понравилось.
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21.08.2022 22:51 Ответить
Дійсно, якось дивно вся ця тусовка виглядає. Російські військові, місцеві дівчата - ніби й ніякої війни, молодь типу відпочиває. Когось зарізали? Ну так буває, коли до чужої дівчини під'їхав.
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22.08.2022 00:40 Ответить
Щось не дуже схоже на рух партизанського спротиву. Скоріше на звичайний кримінал.
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22.08.2022 00:43 Ответить
дивно поліція і не одна машина цікаво росіяни чи бувші наші.
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22.08.2022 12:24 Ответить
це все брехня!!! вони просто обжерлися черешнею.. вот так!!!
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21.08.2022 22:40 Ответить
угу
черешня не в ту дірку в горлянці потрапила
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21.08.2022 22:45 Ответить
понятное дело что это никакие не партизаны, а за девушку вступился кто-то рядом, но дохлый кацап это дохлый кацап, так что браво.
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21.08.2022 22:49 Ответить
Надо было ему яйца отрезать....нехай його собратья по разуму в его скрепы имеют
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21.08.2022 22:51 Ответить
на камеру
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21.08.2022 22:58 Ответить
Перерізати не могли ту кацапську горлянку? жаль...
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21.08.2022 22:52 Ответить
Туда бы еще в кучу-малу пару гранат кинуть не помешало бы.
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21.08.2022 22:59 Ответить
Якійсь рузкіє на відео
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21.08.2022 23:04 Ответить
В видео слышен чорножопый чеченский акцент, наверное петушара сын проститутки Кадыровец ушёл ***** шайтана
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21.08.2022 23:08 Ответить
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21.08.2022 23:10 Ответить
Це вже така русофобія, якой буде достатньо?
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22.08.2022 00:23 Ответить
різав яблучко та зарізався...
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21.08.2022 23:12 Ответить
На вiдео якесь ********... але кацапа вбили - це добре
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21.08.2022 23:13 Ответить
уроды крцапские, надо просто мочмть
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21.08.2022 23:13 Ответить
Что то тихо в Мелитополе. Нужно пару тройку ракет жахнуть туда чтобы оркам было чем заняться а парень смог убежать и чпрятаться. А то сейчас поймают парня с помощью местных сук и расстреляют еще.
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21.08.2022 23:20 Ответить
Смерть рашистам!
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21.08.2022 23:26 Ответить
Якби цьому рашисту не перерізали горло партизани це б зробили салдати НАТО. Судьба...
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21.08.2022 23:48 Ответить
Ваня вставай, водку наливають )
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21.08.2022 23:48 Ответить
Мелітополь - саме прокацапське місто було. Як вам руZZкій мір життя перетворив на пекло?

Партизани, працюйте активніше.
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22.08.2022 00:37 Ответить
Ничего подобного. Там в последние годы до 30% было проукраински настроено, особенно молодежь. Это я тебе как мелитополец говорю. Дед и баба мои родом из окрестных сел между собой говорили по-украински, и таких там много. На День Независимости Украины в Мелитополе были шествия людей в вышиванках и с украинскими флагами, причем с каждым годом таких людей становилось все больше. Посмотри на видео как мелитопольцы протестовали против входа орков в город.
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22.08.2022 05:44 Ответить
Ну не треба так голослівно стверджувати "саме прокацапське". Це де? У порівнянні з яким регіоном? Чи серед райцентрів Запорізької області? Може, Ви сплутали з Маріуполем - тоді інша справа.
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22.08.2022 20:37 Ответить
Зарезаному кацапу - земля стекловатой. А две ******** которые там ошивались и ушли с другими кацапами, причем явно по своей воле, должны включить мозги, пока не поздно.
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22.08.2022 01:46 Ответить
Хотілося б, щоб так дійсно було б. Але, виходячи з відсутності калюжі крові на тому місці, де лежав орк до моменту перекладання на ноші, навряд чи поріз зачепив сонну артерію чи яремну вену.
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22.08.2022 20:34 Ответить
Автору видео спасибо, но, боюсь, он уже где-то на подвале. Вычислить квартиру оркам не составило бы труда.
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22.08.2022 05:40 Ответить
Почикали ножичком.
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22.08.2022 08:33 Ответить
Цікаво а як воно на ладі без голови їздити буде?😀😀😱
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22.08.2022 08:59 Ответить
Кажуть "пєтушари" можуть деякий час бігати з відрізаною головою, чвиркаючи кров'ю з порізаних артерій, але це не точно.
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22.08.2022 20:41 Ответить
А що то за малолітні соски в коротких шортиках промайнули в кадрі? Небайдужі громадянки?
Цікаво, чи у машину "швидкої" разом з підрізаним орком підсяде озброєний окупант? Бо є кілька рецептів, як можна тихенько і безслідно, по дорозі до лікарні, зробити так, щоб орк відправився на концерт до Кабиздона.
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22.08.2022 20:47 Ответить
 
 