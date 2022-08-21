Мелитополь: партизаны расправились с российским оккупантом, в разных районах города взрывы, - мэр Федоров. ВИДЕО

Мелитопольские партизаны жестоко расправились с приставающим к детям оккупантом.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Час тому солдат РФ пытался домагаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одним из составляющие геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за совершенное!" – рассказал мэр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собрана доказательная база по деятельности еще 8 коллаборантов на оккупированных территориях Запорожской области, - СБУ. ФОТО

"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - сообщил Федоров чуть позже.