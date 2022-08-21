Мелитополь: партизаны расправились с российским оккупантом, в разных районах города взрывы, - мэр Федоров. ВИДЕО
Мелитопольские партизаны жестоко расправились с приставающим к детям оккупантом.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Час тому солдат РФ пытался домагаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одним из составляющие геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за совершенное!" – рассказал мэр.
"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - сообщил Федоров чуть позже.
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а вони є.....
Герой россии Рамзан Кадыров режет головы русским солдатам
https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/
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головне що вона душить... руZZню
китайська пословіца
Не знаю, чому не дописав, що це взагалі ніяк не оправдовує клятого окупанта - хай вже його татко скоріше купить собі новеньку Ладу.
Але якщо подивитесь на відео, то може ви знаєте, що то за дівчата, що так жваво бігають поміж русні. То мабудь своїх, россійских "дівчат" привезли з собою? Наші б не стали ото якшатися з москалями.
черешня не в ту дірку в горлянці потрапила
Партизани, працюйте активніше.
Цікаво, чи у машину "швидкої" разом з підрізаним орком підсяде озброєний окупант? Бо є кілька рецептів, як можна тихенько і безслідно, по дорозі до лікарні, зробити так, щоб орк відправився на концерт до Кабиздона.