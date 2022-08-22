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Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить - Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство всегда будут стоять горой и защищать. Таких людей с момента провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждым. И каждого и каждую олицетворяют лауреаты нынешней премии "Национальная легенда Украины".

Проводник Анатолий Бабичев. Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне работала его жена Наталья. При обстреле поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и спасение людей.

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Посмертно награжден Анатолий Борисович Соловьяненко. За весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

Пожарный Игорь Ивасиков. Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

Супруги врачей Ольга и Анатолий Свист. Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили по телефону друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей.

Учительница Анна Бут из Мелитополя. Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина.

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Волонтер Папа Кеплер. Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Нельзя посчитать, сколько за это время были найдены и доставлены аптечки, медицинские рюкзаки, турникеты, бронежилеты и другое снаряжение.

Посол платформы UNITED24, наш выдающийся спортсмен Андрей Шевченко. Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают объединять мир для поддержки и помощи Украине.

Спасибо каждому из вас!"

Зеленский Владимир (21077) премия (483) лауреат (13)


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Топ комментарии
+26
що там по азовцям "шанувальник"? чути шось?

на фото початок січня 2022 року. всі шанувальники в сборі

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21.08.2022 23:24 Ответить
+20
расскажешь это жителям Херсона и Мариуполя......
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21.08.2022 23:24 Ответить
+19
А собі медальку причепив "За здачу півдня"?
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21.08.2022 23:23 Ответить
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А собі медальку причепив "За здачу півдня"?
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21.08.2022 23:23 Ответить
він до цього тексту мав додати: "мамой клянусь, я пытался"
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21.08.2022 23:27 Ответить
що там по азовцям "шанувальник"? чути шось?

на фото початок січня 2022 року. всі шанувальники в сборі

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21.08.2022 23:24 Ответить
шут при дворе Ермака......
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21.08.2022 23:25 Ответить
"Квартал 95" нагородив у робочому режимі без піару.
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22.08.2022 06:02 Ответить
расскажешь это жителям Херсона и Мариуполя......
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21.08.2022 23:24 Ответить
Батькам Ярослава Журавля...
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21.08.2022 23:55 Ответить
захлохни сипатый нюхун. ты анализы так и не сдал на стадионе, а подсунул своего клоуна...
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21.08.2022 23:25 Ответить
мне достаточно 1.5 секунды этого дебильного голоса чтобы блевать. какие 73% больные....
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21.08.2022 23:28 Ответить
"Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко." Цей видатний спортсмен вірно служив ригоаналам, чуть пупка не надірвав. Сволота він а не видатний спортсмен !!! Усі тепер стали видатними борцями , на чолі з зільонським...
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21.08.2022 23:28 Ответить
падла бухала в буковеле когда было известно про нападение, ну и урод...
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21.08.2022 23:29 Ответить
прыйемна наггодда, с ревебрацией... этот уникум вообще в адеквате? это же эталон зебила
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21.08.2022 23:32 Ответить
он вообще способен разговаривать нормальным голосом?
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21.08.2022 23:33 Ответить
Зеленський іди в сраку!
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21.08.2022 23:37 Ответить
приємна нагода сказать что зе чмо
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21.08.2022 23:39 Ответить
ага, а держава - це ти, а свої люди, ну це ясно - свої люди. Бачили вже ваші уподобання, поціновувачі довбані, цінуєте тільки тих, хто дупу лиже, краде сам і дає красти іншім. А медальки це так як у совкодрочерів заведено - імітація поваги.
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21.08.2022 23:38 Ответить
люди = 7 млрд
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21.08.2022 23:40 Ответить
гандон сипатый
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21.08.2022 23:45 Ответить
«Шанує та цінує своїх людей…»
Не пойму, про какую страну он говорит. Точно не про Украину. Тут людей последние тридцать лет за мусор считают
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21.08.2022 23:47 Ответить
А вы не спутали Украину с Россией случайно?
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22.08.2022 08:02 Ответить
Не спутал. У меня с этим все нормально.
касательно России - там точно так же.
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22.08.2022 08:06 Ответить
первые 5 секунд видео это явное издевеательство, говорить таким голосом это тупо коцапский троллинг....
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21.08.2022 23:48 Ответить
Коли він сидітиме на лаві підсудних, він матиме інший голос. Для кожної ситуації має бити свій голос.
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22.08.2022 08:27 Ответить
казел, в следующий раз придумай что-то получше чем ник из двух одинаковых слов
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21.08.2022 23:51 Ответить
Сказав чувак, який насрав на українців і брехав про початок вторгнення РФ.
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22.08.2022 02:08 Ответить
"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити." А ти, виродок, шануєш своїх людей?
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22.08.2022 07:32 Ответить
Якби він шанував то дав би людям в приграничних районах вивезти дітей та жінок , та сформувати ТРО, та викопати окопи та траншеї, та роздав би зброю , нікого він не цінує ця сволота, згубив стільки народу.
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22.08.2022 08:06 Ответить
Їз всіх жидів Зеля самий яскравий шанувач українців.
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22.08.2022 08:22 Ответить
президент, котрий між фінансуванням оборони і безпеки громадян України від війни і рашистської окупації, про яку йому було сказано за пів року, вибирає "асвальтування доріг " для швидкої окупації України, є "слуга" рашистського окупанта,а не народу України.
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22.08.2022 09:12 Ответить
Ну це правда. У нас за півроку до нападу Зеленський повідомив населення, що треба готуватись до повномасштабного вторгнення, а сам віддав наказ укріпити кордони, бо він дійсно дбає про народ, який його обрав.

А уявіть якби він цього не зробив? Росіяни би влаштували різню в якій-небудь Бучі.
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22.08.2022 10:32 Ответить
От красiво говорить.Украiнцi, я вам обицяю, що плакати Ви не будете!??? передвиборча программа. А, що, не знав? надо було Бiблiю читать.Там про оцифровку,яку зеля ввив говориться.пи....дун
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22.08.2022 10:51 Ответить
цирк вербує електорат.
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22.08.2022 12:04 Ответить
А Журавля теж шанував? Шанувальник бісів. Тобі після війни нагадають усі твої "прошанування"!
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29.08.2022 20:49 Ответить
 
 