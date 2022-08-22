Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить - Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство всегда будут стоять горой и защищать. Таких людей с момента провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждым. И каждого и каждую олицетворяют лауреаты нынешней премии "Национальная легенда Украины".

Проводник Анатолий Бабичев. Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне работала его жена Наталья. При обстреле поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и спасение людей.

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Посмертно награжден Анатолий Борисович Соловьяненко. За весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

Пожарный Игорь Ивасиков. Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

Супруги врачей Ольга и Анатолий Свист. Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили по телефону друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей.

Учительница Анна Бут из Мелитополя. Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина.

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Волонтер Папа Кеплер. Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Нельзя посчитать, сколько за это время были найдены и доставлены аптечки, медицинские рюкзаки, турникеты, бронежилеты и другое снаряжение.

Посол платформы UNITED24, наш выдающийся спортсмен Андрей Шевченко. Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают объединять мир для поддержки и помощи Украине.

Спасибо каждому из вас!"