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По Антоновскому мосту снова нанесены удары, местные сообщают о 8-10 "прилетах". ВИДЕО

В районе Антоновского моста сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Жители города сообщают о 8-10 "прилетах" по переправе через Днепр.

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мост (1034) Херсон (2918)


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Топ комментарии
+25
Не одній же Чорнобаївці віддуватися, меню потрібно різномаїтити.
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22.08.2022 13:32 Ответить
+23
Местные паблики сообщают, что Антоновский мост развалился пополам

Детали: по информации очевидцев, перед взрывом через мост ехало около 9 КАМАЗов с боекомплектом.

Информация проверяется.
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22.08.2022 14:20 Ответить
+22
Схоже, що поки хоч один проліт не впаде повністю, рашисти будуть продовжувати вперто стверджувати що з мостом "все гаразд"!
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22.08.2022 13:35 Ответить
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Не одній же Чорнобаївці віддуватися, меню потрібно різномаїтити.
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22.08.2022 13:32 Ответить
Війна в Криму - Антонівський міст ув диму
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22.08.2022 13:34 Ответить
Схоже, що поки хоч один проліт не впаде повністю, рашисти будуть продовжувати вперто стверджувати що з мостом "все гаразд"!
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22.08.2022 13:35 Ответить
Местные паблики сообщают, что Антоновский мост развалился пополам

Детали: по информации очевидцев, перед взрывом через мост ехало около 9 КАМАЗов с боекомплектом.

Информация проверяется.
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22.08.2022 14:20 Ответить
Писали,що одного прольота немає на мосту,навіть пішки не можна перейти.
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22.08.2022 14:50 Ответить
Фирма "Олеся" не пострадала?
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22.08.2022 13:45 Ответить
"Фирма "Олеся" не пострадала? " Вона в Новій Каховці. В Херсоні,напевно є свої "АЛЕСІ"....

Слава ЗСУ!!!! І смерть рашистам!
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22.08.2022 14:41 Ответить
Беседуют два белгвардейца...Деникин и Краснов...
Антон Іванович...ты и твои пацаны живы?
Нет Петр Николаевич...
Краснопузые шакалы напали внезапно ночью...
И много потерь,?
Живы только бандиты Нестора Махно и полковника Коновальця...
Вот украинские националисты...нам до них что до Луны на жопе....бери пример...Крутые пацаны...
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22.08.2022 13:49 Ответить
Пишуть, що мосту нарешті кизда, прольоту немає.
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22.08.2022 13:51 Ответить
момент удару
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22.08.2022 14:00 Ответить
кожен раз, коли читаю про мости на Дніпрі, слухаю ось це:
Deep Purple: Дым над водой
https://www.youtube.com/watch?v=hm190tg7anc

Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места в округе,
Но Хімери
Все сожгли дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах
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22.08.2022 14:10 Ответить
Purple навіть сам не розумів за що співав і як це буде в тему років за 30 після народження пісні...
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23.08.2022 02:31 Ответить
Пане, они по пьяне подожгли отель. Песня посвящена горящему отелю, дым от которого стелился над водой... Скандал с поджогом им удалось заладить: у Гиллана с Блекмором тогда практически произошел мордобой... А ваапше-та , скурвились пурпурно-лиловые: Гиллан с Блэкмором до сих пор в набычке. Если DP гиллановские едут с турне по сибирским епеням, Блекмор куралесит по членинграду... Кста, как и скурвившаяся С.Ротару(кондратий ее зацепил во время сибирского корпоратива).
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23.08.2022 02:52 Ответить
Блекмор і Ротару - два ім'я в одній строчці?
не забагато ротаре шани?
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23.08.2022 02:55 Ответить
Как оказалось, два сапога пара - ватаны.
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23.08.2022 03:04 Ответить
Шо ротариха , шо блэкмор, шо гиллан куралесили каазлабадом после 2014-го.
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23.08.2022 03:05 Ответить
Кста, чи жива ще та вротариха?
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23.08.2022 03:07 Ответить
чим вже Блакмор не той, де накосячив?
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23.08.2022 03:13 Ответить
после 2014-го гасав по казлабаду(петербург) , стриг бабло. А гиллан с пурпурно-лиловыми, в это время имел турне по Сибири. Так как они между собов - в набычке , стараются не пересекаться... Из-за турне по лаптеунтии, на фоне вторжения безшевронных цапорылых в Украину, я их и стал считать ватанами.
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23.08.2022 03:24 Ответить
як вам не в лом, пару тройку ссилок не завадило би і я вибачусь.
хоч і не розумію за шо...
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23.08.2022 03:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dRLcOqwtOi4 Deep Purple Live In Novosibirsk - YouTube
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23.08.2022 03:46 Ответить
https://life.ru/p/1104754 Ричи Блэкмор рассказал, что хотел бы встретиться с ...
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23.08.2022 03:49 Ответить
Нe розумiю, за що вибачатися? https://www.youtube.com/watch?v=kE8kGMfXaFU Queen - '39 (Official Lyric Video) - YouTube
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23.08.2022 03:57 Ответить
Доречi, як там пан Пистолет?
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23.08.2022 04:05 Ответить
Smoke on the water, fire in the sky///
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23.08.2022 07:30 Ответить
Судячи з полум"я - горить порох Мабуть танковий б/к
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22.08.2022 14:30 Ответить
Шикарный вид!
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22.08.2022 18:26 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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22.08.2022 14:03 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/13854 Цаплієнко виклав телефонну розмову , з якої чути, що його взагалі знищили... тобто в одному місці його частини вже не з'єднані!
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22.08.2022 14:05 Ответить
По крымскому мосту и Чонгар с Чернобаевкой гахнуть десь скоро...Генерал Марченко каже...що треба трошки підтягнуть резерви...та гранати тої системи..що горять файно аж Гай шумить...
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22.08.2022 14:05 Ответить
гранати саме тієї системи підкрутить викруткою наш ракетчик пан Коростильов

Нептун має турбореактивний двигун, а отже - чуть меньше БЧ та більше палива і.... ву а ля, дальність більше 300 км
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22.08.2022 14:13 Ответить
Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам!!!
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22.08.2022 14:08 Ответить
Били, били, колотили -
Мостик в рухлядь превратили...
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22.08.2022 14:41 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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22.08.2022 14:56 Ответить
Пора этот цирк прекращать,мосты надо было бы уничтожить одним ударом сразу как только орки переправились на правый берег и забыть за них а те десяток ракет использовать по живой силе противника и его металлолому!
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22.08.2022 15:08 Ответить
Ага, тобі кацапи доповіли, що не підірвуть мости. Ти щось переплутав, це у нас є Єрмак, а в них щося я не не чув.
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22.08.2022 18:56 Ответить
міст розтрощити це добре а от коли ЗСУ кацапів гнати буде з Херсону українського?
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22.08.2022 15:38 Ответить
коли ти у першіх рядах підеш.
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22.08.2022 16:11 Ответить
тобто ніколи?
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22.08.2022 22:10 Ответить
******* в кашу русню!
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22.08.2022 17:10 Ответить
 
 