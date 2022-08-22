По Антоновскому мосту снова нанесены удары, местные сообщают о 8-10 "прилетах". ВИДЕО
В районе Антоновского моста сообщают о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Жители города сообщают о 8-10 "прилетах" по переправе через Днепр.
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+25 Анатолий Та Ольга Панасюк
показать весь комментарий22.08.2022 13:32 Ответить Ссылка
+23 ladyar
показать весь комментарий22.08.2022 14:20 Ответить Ссылка
+22 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий22.08.2022 13:35 Ответить Ссылка
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Детали: по информации очевидцев, перед взрывом через мост ехало около 9 КАМАЗов с боекомплектом.
Информация проверяется.
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