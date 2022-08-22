Американский сапер-волонтер за один день извлек 73 российских мины из засеянного поля. ВИДЕО
Американский сапер-волонтер, помогающий украинским аграриям, за один день извлек 73 российских мины с одного поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с опасными находками мужчина опубликовал в соцсетях.
Топ комментарии
+72 Oleksandr Onys
показать весь комментарий22.08.2022 14:54 Ответить Ссылка
+68 Ziu Zou
показать весь комментарий22.08.2022 14:56 Ответить Ссылка
+53 Чайка Київ
показать весь комментарий22.08.2022 15:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будьте прокляті кацапи на віки!
Щира подяка йому зароботу!
а скільки цей дядько нарив цих мін за весь час, і що за це отримав?
скільки наші пацани вкрали техніки у орків, ризикуючи своїм життям, за подяку?
я знаю такого парня особисто.
хіба це справедливо?
https://mobile.twitter.com/tipofthespear42