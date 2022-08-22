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Американский сапер-волонтер за один день извлек 73 российских мины из засеянного поля. ВИДЕО

Американский сапер-волонтер, помогающий украинским аграриям, за один день извлек 73 российских мины с одного поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с опасными находками мужчина опубликовал в соцсетях.

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волонтеры (2646) разминирование (724)


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Топ комментарии
+72
От хто дійсно нам брати
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22.08.2022 14:54 Ответить
+68
Чтоб ты жил долго дорогой американец !!!
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22.08.2022 14:56 Ответить
+53
Друже, бережи вас Господь
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22.08.2022 15:00 Ответить
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От хто дійсно нам брати
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22.08.2022 14:54 Ответить
Это в нашем районе ... Толковый дядька
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22.08.2022 15:09 Ответить
Безмежно кончєна кацапська нація, що воює з землеробами.
Будьте прокляті кацапи на віки!
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22.08.2022 19:36 Ответить
Чтоб ты жил долго дорогой американец !!!
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22.08.2022 14:56 Ответить
Друже, бережи вас Господь
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22.08.2022 15:00 Ответить
Вот это он "намолотил" ...
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22.08.2022 15:06 Ответить
чорні жнива
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22.08.2022 15:09 Ответить
А теперь катапультой за поребрик!!!!
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22.08.2022 15:14 Ответить
God bless you, man!
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22.08.2022 15:26 Ответить
От американець , всю статистику нашим саперам поламав , рік тусили б на тому полі , іще і своїм жінкам УБД зробили б )
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22.08.2022 15:46 Ответить
і що то ти перднуло ублюдочне?
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22.08.2022 18:59 Ответить
шана і подяка
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22.08.2022 16:06 Ответить
Читаю цього сапера в Твітері, дядько -вогонь!
Щира подяка йому зароботу!
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22.08.2022 16:10 Ответить
але якомусь підару, який втіче на нашу сторону з танком дадуть 100000 зелені та недоторканість
а скільки цей дядько нарив цих мін за весь час, і що за це отримав?
скільки наші пацани вкрали техніки у орків, ризикуючи своїм життям, за подяку?
я знаю такого парня особисто.
хіба це справедливо?
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22.08.2022 22:48 Ответить
Вызов Патрону брошен, ждем ответки.
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22.08.2022 16:16 Ответить
Дай бог тобі сто років щасливого життя!!!
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22.08.2022 16:17 Ответить
Дякую брате
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22.08.2022 16:20 Ответить
👍 awesome guy!!!
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22.08.2022 16:38 Ответить
круто, певно має якісь сентименти до цієї країни
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22.08.2022 17:03 Ответить
Оце так врожай вродило українске поле. В Алабамі чи Монтані такого хер знайдеш.
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22.08.2022 17:19 Ответить
Respect!!!
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22.08.2022 22:22 Ответить
Это Джеймс Васкес, ветеран ВС США.
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22.08.2022 22:42 Ответить
уважаемый Максим, спасибо, что сообщили имя и фамилию замечательного волонтера и доброго друга Украины. Прекрасный человек благородной души.
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23.08.2022 05:16 Ответить
ні, сапер - це Ryan Hendrickson. І ось його твіттер
https://mobile.twitter.com/tipofthespear42
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23.08.2022 09:03 Ответить
Дякуєм!
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23.08.2022 02:07 Ответить
Діду красава!!! Ще може в свої роки)))
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23.08.2022 07:11 Ответить
73 спасенных украинца за день, минимум от инвалидности, максимум от смерти.
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23.08.2022 10:40 Ответить
 
 