Американский сапер-волонтер за один день извлек 73 российских мины из засеянного поля. ВИДЕО

Американский сапер-волонтер, помогающий украинским аграриям, за один день извлек 73 российских мины с одного поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с опасными находками мужчина опубликовал в соцсетях.

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