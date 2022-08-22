Около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, - Зеленский. ВИДЕО
Сейчас около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, которые противостоят оккупантам.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Кто они, этот миллион? Что такое борьба с российскими террористами до нашей победы? Это означает, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья-ветераны, или коллеги-ветераны, или знакомые-ветераны. Это означает, что ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков", - отмечает президент.
Он отмечает, что безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.
"Каждый ветеран должен чувствовать, что Украина умеет быть благодарна тем, кто защитил нашу жизнь", - добавляет Зеленский.
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Дезінформатор з тебе, Вова, ніякий, звичайно.
Виходить, нас в 5 разів більше, ніж кацапів, що напали.
Чому тоді ви весь час говорите, що вони переважають нас в кількості та озброєнні?!
Мільйон захисників Україні, зі слів Зеленського, протистоїть рашистських окупантам, яких є десь 130-150 тисяч (таки цифри постійно озвучує міністерство оборони України а також західні розвідки).
Це співвідношення, десь 7 до 1.
Тобто 7 хлопців не можуть відкопати одного шизанутого і вигнати його з двору. Це проста асоціація на побутовому рівні.
Ви вдумайтесь, що Зеленський мелить?
усіх і не перелічиш
Тому там поголовно всі були ТА Є власником хоч якогось посвідчення.
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
Але на цьому всьому йде велике розкрадання. Да і ще, "великий вивоз зерна і бобів".
Хто все це контролює? Ніхто.
Певно нуль цілих нуль десятих
ПОМНИТЕ ЭТО, ЛЮДИ!
Ви з Єрмаком будете сидіти на теплому дивані в бункері з усіма благами цивілізації.
Человек хотя бы несколько найдется?
Петя был очень образованным человеком, дипломатом,который наравне общался с международными политиками.
а этот неуч только гундосики и то с экрана читает.
Вже за.. бали! Хлопці гинуть, а кончений єрмак блокує поставки важкої зброї до наших на передовій
- постійно бреше
- нюхає
- нюхає і постійно бреше
Ідеально підходить.
Сюди включений ОС МО (вкл. ГУР), МВС (у т.ч. НГ), СБУ, ТРО. Може бути ... близько, він мабуть заокруглив.
Тепер щодо того, хто де ... Усі більш-менш значимі об*єкти охороняють.
Частина військ на заході стоять, частина на північн. сході, на заході мабуть небагато.
Активні частини відомо де.
Таким чином велика кількість ОС збройних формувань розподілена по усій території.
Мабуть так і є.
Внезапно на дворе не 19 век, чудаки с берданками больше не решают, даже если их трое на одного.
Тем не менее, набрали мы народу в армию дофига и больше. Самое время перестать бегать с облавами по магазинам и рынкам.