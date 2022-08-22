Около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, которые противостоят оккупантам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Кто они, этот миллион? Что такое борьба с российскими террористами до нашей победы? Это означает, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья-ветераны, или коллеги-ветераны, или знакомые-ветераны. Это означает, что ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков", - отмечает президент.

Он отмечает, что безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.

"Каждый ветеран должен чувствовать, что Украина умеет быть благодарна тем, кто защитил нашу жизнь", - добавляет Зеленский.

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