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Около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, которые противостоят оккупантам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава государства Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Кто они, этот миллион? Что такое борьба с российскими террористами до нашей победы? Это означает, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья-ветераны, или коллеги-ветераны, или знакомые-ветераны. Это означает, что ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков", - отмечает президент.

Он отмечает, что безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.

"Каждый ветеран должен чувствовать, что Украина умеет быть благодарна тем, кто защитил нашу жизнь", - добавляет Зеленский.

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ветераны (1120) Зеленский Владимир (21077) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+28
Лысый и компания тоже там?
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22.08.2022 16:24 Ответить
+21
Вова,как ты ост......ил своим враньем,как открыл рот,так сразу брехня.Ну замолкни хоть на время,дай отдохнуть людским ушам.
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22.08.2022 16:47 Ответить
+19
любовь преЗЕ к большим цифрам его погубит!!!
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
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22.08.2022 16:37 Ответить
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ти хлопче хочеш кацапів м'ясом закидувати?ми Українці ми своїх не кидаєм і кожного війскового бережем...будем відступати поке не буде парітет в озброїні..невже так важко зрозуміти це?..навіщо ви тоді кожень день піздобола Арестовича слухаєте,якщ не розумієте іліментарних речей)
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22.08.2022 16:56 Ответить
Не кидаем? https://www.upn.com.ua/vidvazhni-druzhyny-vijskovyh-rozshukuyut-svoyih-cholovikiv-maksymalnyj-rozgolos/
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22.08.2022 19:37 Ответить
Это кремлеботы. Их задача подрывать доверие к военно-политическому руководству и сеять разбрат.
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22.08.2022 23:33 Ответить
шо таке кізяк серляк,і тобі уже не лізе лапшичка твого боса,що відригуєш? давай скавчи "аби не Порох")))
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22.08.2022 22:28 Ответить
100 тис на передовій, іншим тупо не хватає зброї (мабуть).
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22.08.2022 16:34 Ответить
Лысый и компания тоже там?
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22.08.2022 16:24 Ответить
А якже у перших рядах ззаду.
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22.08.2022 18:25 Ответить
Ну зе звиздота на всьому бабло пилять.
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22.08.2022 16:30 Ответить
*****, на кого це розраховано?!
Дезінформатор з тебе, Вова, ніякий, звичайно.
Виходить, нас в 5 разів більше, ніж кацапів, що напали.
Чому тоді ви весь час говорите, що вони переважають нас в кількості та озброєнні?!
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22.08.2022 16:32 Ответить
Так он же для рыбок говорит - у них во-первых отсутствует критическое мышление, во-вторых память 8 секунд
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22.08.2022 17:32 Ответить
Ну це просто приниження українців, те які цифри озвучує Зеленський.
Мільйон захисників Україні, зі слів Зеленського, протистоїть рашистських окупантам, яких є десь 130-150 тисяч (таки цифри постійно озвучує міністерство оборони України а також західні розвідки).
Це співвідношення, десь 7 до 1.
Тобто 7 хлопців не можуть відкопати одного шизанутого і вигнати його з двору. Це проста асоціація на побутовому рівні.
Ви вдумайтесь, що Зеленський мелить?
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22.08.2022 16:33 Ответить
треба ж якось лєгалізувати кількість посвідчень УБД , виданих родичам суддів, пророрів, депутатів, мєнтів, коханкам, синкам та пасинкам...
усіх і не перелічиш
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22.08.2022 16:52 Ответить
до речі, за статистикою, у Верховній Раді той, хто не мав посваідчення афганця, ліквідатора ЧАЕС чи інваліда першої чи другої групи, вважався за лоха.
Тому там поголовно всі були ТА Є власником хоч якогось посвідчення.
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22.08.2022 16:57 Ответить
я ж не лох...
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23.08.2022 05:13 Ответить
Вам нужна победа люой ценой? Нормальным людям нет. Не мешайте Залужному работать.
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22.08.2022 23:34 Ответить
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22.08.2022 16:35 Ответить
любовь преЗЕ к большим цифрам его погубит!!!
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
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22.08.2022 16:37 Ответить
Не забувайте про університет зеленського, "велике будівництво", є-бабусям по смартфону і інше.
Але на цьому всьому йде велике розкрадання. Да і ще, "великий вивоз зерна і бобів".
Хто все це контролює? Ніхто.
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22.08.2022 17:15 Ответить
Не забувайте про 7 мільярдів, які він міг втратити. якщо б попередив українців про напад підарашки.
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22.08.2022 18:28 Ответить
И что конкретно вам не нравится? Цифра известна уже давно. Для вас это откровение?
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22.08.2022 23:35 Ответить
Особливо вкрай важливі ДПСУ, особливо західна, та СБУ.
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22.08.2022 16:38 Ответить
Вова,как ты ост......ил своим враньем,как открыл рот,так сразу брехня.Ну замолкни хоть на время,дай отдохнуть людским ушам.
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22.08.2022 16:47 Ответить
І скільки серед них зелених партійців?
Певно нуль цілих нуль десятих
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22.08.2022 16:48 Ответить
По факту на нулі десь 250 тис.....штабних Крим та тих хто купив собі посади при штабі,щоб не попасти на передову теж близько 200- 250 тис.. Нехай тисяч 200 в тилу на блокпостах, а тепер головне- близько 300 тис- мертві душі,я кі числяться, або в тилових містах сидять.... Ця війна для багатьох штабних перетворилася на засіб заробляння грошей з тих,хто зі своєї зарплати військового частину грошей віддає,щоб не потрапити на нуль... Якось так. Потрібні серйозні чистки! П.С. купа людей з вадами здоров'я записана,як обмежено придатні або взагалі ігноруються лікарями( установка- нікого не списувати!!!), їх тримають ,вони отримують зарплатню- про яку якість армії ,бойового складу можна говорити!!!! П.С.С. В штабах сидять " нефтяніки- ті,що не втягнуть пузо,пенсіонери....
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22.08.2022 16:50 Ответить
Витя, а почему от вашего поста так смердит лаптями и Парашей?
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22.08.2022 16:52 Ответить
Ваші цифри ??
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22.08.2022 19:03 Ответить
Я НЕ ГАДАЛКА. ЦИФРУ У ГШ ВСУ. А ВОТ ТО, ЧТО ОТ ЕГО ПОСТА ПРОСТО СМЕРДИТ ЛАПТЯМИ И ПАРАШЕЙ ЭТО ФАКТ.
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22.08.2022 19:14 Ответить
Дык это не случайно Тут таких больше половины пасется
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22.08.2022 23:37 Ответить
Миллион это с ментурой, МЧС, прокуратурой, сбу, теробороной, нацгвардией, погранцами, в общем всеми кто хоть как-то задействован, самих ЗСУ там тысяч 250, из них реально принимают участие в боевых действиях - меньше 100 тыс. чел., а на передке тысяч 50 максимум, и то для которых нет достаточного кол-ва оружия!
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23.08.2022 09:38 Ответить
Если брать такие цифры кто задействован в рашке то у них будет 1,5-2 млн
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23.08.2022 09:40 Ответить
Да, около миллиона ЛЮДЕЙ защищаю Украину, и среди них нет ни одного из партии "Слуга народа" и ТОВ "Квартал 95".
ПОМНИТЕ ЭТО, ЛЮДИ!
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22.08.2022 16:50 Ответить
Скільки з них ти забезпечиш зимовою формою?
Ви з Єрмаком будете сидіти на теплому дивані в бункері з усіма благами цивілізації.
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22.08.2022 16:57 Ответить
Какое-то сомнение, что ветераны уважают брехливое существо, что вместо РФ прорубило коридор в Крым, кинуло гражданских в лапы оккупантов и т.д. т т.п. Забило на ВПК и оседлало Е-бабусю.
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22.08.2022 17:01 Ответить
Треба , щоб марафонці мудрому наріду пояснили, чим мільйонний натовп з калашами краще, ніж 100т повноцінно тренована резервна армія, оснащена за західним зразком.
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22.08.2022 17:01 Ответить
В области попистеть ему нет равных, он даже пэтю обошел!!!!!
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22.08.2022 17:02 Ответить
И сколько из этого миллиона Слуг?
Человек хотя бы несколько найдется?
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22.08.2022 17:53 Ответить
Каким боком тут Петя?

Петя был очень образованным человеком, дипломатом,который наравне общался с международными политиками.

а этот неуч только гундосики и то с экрана читает.
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22.08.2022 17:57 Ответить
коли немає аргументів - починаються крики про Петю)) давно так
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22.08.2022 20:00 Ответить
А аргументів немає майже завжди!
Вже за.. бали! Хлопці гинуть, а кончений єрмак блокує поставки важкої зброї до наших на передовій
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22.08.2022 21:41 Ответить
Вальодя опять курнул начал мыслить миллионами. Придурок укуренный, посмотри как ты пытался сократить армию, зебил обдолбанный...
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22.08.2022 17:25 Ответить
судячи з того, що він постійно чухає носа є при варианти, він:
- постійно бреше
- нюхає
- нюхає і постійно бреше
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23.08.2022 10:21 Ответить
І тільки зелена шобла чекає моменту, щоб зрадити. Записано зі слів членограя.
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22.08.2022 17:40 Ответить
Правильно було б називати цього дуріка "*****"

Ідеально підходить.
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22.08.2022 17:46 Ответить
У меня знакомые 4 человека ждут нападения с ПМР.Когда не позвоню......говорят Завтра нас перекинут на Донецк!!!И так шестой месяц....))Вот вам и мильйон......Воюют мало....остальные по тылам.К сожалению так и есть....У кацапов до 200 к орков максимум...сами наши говорят,они прут и прут...уже медленей но тем не менее.Народу набрали.....оружия нет???Или как???
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22.08.2022 18:19 Ответить
не хватает даже 50 тыс. нормально вооружить, по сути нам всеобщая мобилизация не нужна была, не чем воевать
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23.08.2022 09:43 Ответить
Як же твої слова розходяться з твоїми справами..Граючи роль президента -він забуває попередні відосики. Іще --це тобі відповідь на твої слова--" був би хаос і всі розбіглися б,а Київ взяли б за три дні"Це тільки твоя шобла не воює,а тільки базікає.
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22.08.2022 18:30 Ответить
Намагаюся знайти логіку у цій цифрі - 1 млн.

Сюди включений ОС МО (вкл. ГУР), МВС (у т.ч. НГ), СБУ, ТРО. Може бути ... близько, він мабуть заокруглив.

Тепер щодо того, хто де ... Усі більш-менш значимі об*єкти охороняють.
Частина військ на заході стоять, частина на північн. сході, на заході мабуть небагато.
Активні частини відомо де.

Таким чином велика кількість ОС збройних формувань розподілена по усій території.

Мабуть так і є.
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22.08.2022 19:12 Ответить
А скільки мільйонів людей сидять у країні, без роботи і не можуть виїхати за кордон? Вже жінки масово почали виїздити з України з дітьми, лишаючи чоловіків щоб заробити хоч якусь копійку.
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22.08.2022 19:28 Ответить
Зрадое...ам поясню, сюда входят вообще все т.н. "силовики", т.е. люди с оружием, включая даже полицию, пограничников, СБУ и так далее. Непосредственно в "армии" 700к. Из которых больше половины держат северные границы, тыл, Одесское направление. Непосредственно против рашистов у нас не более 300к солдат. У них против нас 150 тыщ своих войск + 100 тыщ ордлощников, наемников. Часть из них оттянута и держит тылы. В итоге у нас 300к против 200к на фронте. Но у них больше техники, арты, авиации, ракет, пво и прочего вооружения.
Внезапно на дворе не 19 век, чудаки с берданками больше не решают, даже если их трое на одного.
Тем не менее, набрали мы народу в армию дофига и больше. Самое время перестать бегать с облавами по магазинам и рынкам.
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22.08.2022 19:36 Ответить
а ***** сходити не хочеш не зрадойоб?
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22.08.2022 22:32 Ответить
Краще б розказав - скільки ви по світу тисяч снарядів 152 мм знайшли з Кулєбой та Рєзніковим, чи виготовили нових! Без боєзапасу цей мільон - майже беззахісні мішені...
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22.08.2022 20:15 Ответить
В отставку, малороская гнида!!!
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22.08.2022 23:28 Ответить
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23.08.2022 01:22 Ответить
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23.08.2022 01:23 Ответить
обдристович, корчинський і дугін борються проти США, Європи та "помаранчевої чуми".
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23.08.2022 10:29 Ответить

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23.08.2022 01:25 Ответить
не на часі
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23.08.2022 01:43 Ответить
Зе меле те що хоче чути його лехторат а це далеко вид нормальноi логiки.то ворог переважае ,то украинцив мiльон воюе .Араби кажуть горе тому народу та бида буде що з е........ народом водиться
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23.08.2022 08:35 Ответить
 
 