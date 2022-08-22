Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс., - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 22 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке президента.
"Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней.
Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС.
Я благодарен всем нашим друзьям в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом. Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер "плюшки": Байден домовився з саудитами про передачу їм американських рівноцінних комплексів ОТРК з умовою повернення нам "Сапсана" та документації Тепер ми маємо прямо зараз:
1 - готовий до використання дивізіон ОТРК "Сапсан" ("Грім-2")
2 - готову до серійного випуску для них базу
3 - порохову суміш для завантаження двигунів
4 - готову базу для виробництва ракет з дальністю польоту до 500 км (а може й далі)
А тепер - "вишенька на тортик" : найближча точка України від Москви - село Люте на Сумщині Відстань - 491 км Починайте "включать уяву" (саме тому кацапи і "дуркують", не визнаючи "проблем" з нашими ОТРК Адже вони летять на відстань "Іскандерів", але б"ють набагато точніше) І ЩО буде, коли посеред Красної площі "бахне" таке "порося"? Вони ж по собі міряють: "А если "хахлы" баегаловку зарядят атходами АЭС?"
Приведу приклад тільки по "Нептуну" https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/ https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_skilki_divizioniv_rk_360mts_neptun_u_2021_rotsi_sformujut_u_vms_zs_ukrajini-1549.html
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.
Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року. Питання: так хто служить українському народові? Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.
N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ