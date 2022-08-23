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Новости Видео Война
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На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои с оккупантами, украинским воинам нужны 5 дронов для коррекции артиллерии, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

На фронт срочно нужны DJI Mavic 3, которые украинские воины используют для наблюдения за российскими оккупантами и корректировки уничтожающей захватчиков артиллерии.

Волонтер Юлия Толмачева, которая уже восемь лет помогает ВСУ на фронте, просит помочь приобрести 5 коптеров на Донецкое направление, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

Дроны нужны бойцам ССО, танкистам и аэроразведке. Цена одного коптера, больше 100 тыс. грн.

На видео, которое вы видите – бойцы ССО уничтожают российских оккупантов с помощью дронов.

Реквизиты для помощи:

PayPal
[email protected]

Монобанк
4441114467661102

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Карта в евро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001

Переводы Western Union
Tolmachova Yuliya

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Автор: 

помощь (7906) волонтеры (2646) Толмачева Юлия (27) дроны (4210)


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Топ комментарии
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23.08.2022 11:04 Ответить
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23.08.2022 11:05 Ответить
+2
А там Федоров хвалився, що армія дронів вже працює, як же так? а, Федоров?
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23.08.2022 10:56 Ответить
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А там Федоров хвалився, що армія дронів вже працює, як же так? а, Федоров?
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23.08.2022 10:56 Ответить
а супутник Притули?
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23.08.2022 11:00 Ответить
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23.08.2022 11:04 Ответить
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23.08.2022 11:05 Ответить
Юля чекни ДМ на фэйсе есть пропозиция по маверикам с 50% скидкой
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23.08.2022 11:08 Ответить
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23.08.2022 11:50 Ответить
А де ж пропіарена зеблунами армія дронів? Що , дерьмак сидить і кожний перевіряє, чи як вкрадені гроші з привату десь на Кіпрі?
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23.08.2022 11:53 Ответить
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23.08.2022 11:55 Ответить
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23.08.2022 12:41 Ответить
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23.08.2022 14:15 Ответить
 
 