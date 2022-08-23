На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои с оккупантами, украинским воинам нужны 5 дронов для коррекции артиллерии, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

На фронт срочно нужны DJI Mavic 3, которые украинские воины используют для наблюдения за российскими оккупантами и корректировки уничтожающей захватчиков артиллерии.

Волонтер Юлия Толмачева, которая уже восемь лет помогает ВСУ на фронте, просит помочь приобрести 5 коптеров на Донецкое направление, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

Дроны нужны бойцам ССО, танкистам и аэроразведке. Цена одного коптера, больше 100 тыс. грн.

На видео, которое вы видите – бойцы ССО уничтожают российских оккупантов с помощью дронов.

Реквизиты для помощи:

PayPal

[email protected]

Монобанк

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Приватбанк

4149629351302674

Толмачова

Карта в евро

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