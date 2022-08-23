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Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника" на своем Z-автомобиле: "Вань, приезжай скорей с Украины. Мне страшно". ВИДЕО

Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника", которую неизвестные оставили на ветровом стекле ее автомобиля с Z-свастикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, женщина всхлипывая берет в руки листовку и призывает своего мужа-оккупанта как можно скорее возвращаться домой.

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армия РФ (19910) партизаны (181)


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Топ комментарии
+65
хай повертається швидше. в мішку
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23.08.2022 11:12 Ответить
+38
Ванюша в пакетике приедет, а страх и стресс будет теперь снимать ашот!
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23.08.2022 11:16 Ответить
+31
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23.08.2022 11:19 Ответить
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хай повертається швидше. в мішку
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23.08.2022 11:12 Ответить
І не один в мішку.
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23.08.2022 11:13 Ответить
не в одному мішку, частинами
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23.08.2022 11:41 Ответить
Мешки на прошлой неделе кончились.
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23.08.2022 11:47 Ответить
мешки закончились их было закуплено всего 45000, кто ж знал ?!
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23.08.2022 11:53 Ответить
сообщали, что вроде 40 000...
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23.08.2022 12:02 Ответить
Я не проти, щоб ваня самоваром до неї повернувся, щоб вона йому років 30 ще гівно підтирала під ним...
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23.08.2022 15:53 Ответить
Ванюша в пакетике приедет, а страх и стресс будет теперь снимать ашот!
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23.08.2022 11:16 Ответить
это если еще повезет, а может и в кофейной баночке
Слава Україні!
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23.08.2022 12:34 Ответить
А це ж іще й не початок...Чекайте ! Ми з УКРАЇНИ !
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23.08.2022 11:17 Ответить
Ванюшку надо ещё собрать по полю. А потом идти с его,заверенными нотариусом запчастями в автосалон за "Лада калина"
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23.08.2022 11:17 Ответить
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23.08.2022 11:19 Ответить
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23.08.2022 11:29 Ответить
Кота шкода. Кацапам до котів як раком до Київа.
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23.08.2022 22:15 Ответить
Ви думаєте, котик такий дурний, щоб полетіти з кацапом до Чорнобаївки?
Ніт, він вкаже напрямок, помахає лапкою і побажає "нехай щастить, няв". А потім повернеться на своє місце, щоб вкотре повторити процес 😼
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24.08.2022 03:59 Ответить
нє, не треба в пакєтіку - хай зовсім не приїде, а то ще й грошей за ванюшку свого отримає. А так ані ванюшкі, ані грошенят
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23.08.2022 11:19 Ответить
Навпаки. Хай параша оркам більше з бюджету віддає. Щоб там біл отрицательній баланс.
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23.08.2022 11:26 Ответить
Ті хто Озеро до руля поставив мають безмірні кармани, тому чекати щоб кошт закінчився - себе не поважати. Якщо ціль - до 15млн в СНГ.. то все до того і йде.
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23.08.2022 12:33 Ответить
та надрукують скільки завгодно, всеодно їхні срублі нічого не варті, так фантики якісь
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23.08.2022 22:54 Ответить
дебильные кацапы
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23.08.2022 11:20 Ответить
Ваня, я ваша на вєкі ©
Нє жона ти мне болєє, не жона 😀
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23.08.2022 11:23 Ответить
Страшно буде коли прилетить бавовна.
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23.08.2022 11:28 Ответить
Ваня, возвращайся скорей, я тебе обновку купила.
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23.08.2022 11:28 Ответить
У ванюшки с оторванной головой тоже не будет слов, не нужно так бояться, мразь!
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23.08.2022 11:40 Ответить
Ванюшка приедет. Но не весь. Сначала яйца ванюшки приедут. потом йух. Потом жопа. И так пока весь конструктор не соберешь. А в конце приедет голова не ванюшки а бурята с запиской что осталось в танке то и прислали
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23.08.2022 11:42 Ответить
*****.
Какого то листочка бумаги испугалась.
Это тебя ********** ещё не бомбили и не обстреливали и не убивали и не делали калекой и не раскуячивали в хлам твой дом и ты не бомжевала хз где и ещё докуя чего

" замечательного" шо принёс твой муженёк в Украину.
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23.08.2022 11:42 Ответить
Ванька-встанька, що таке?
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23.08.2022 11:42 Ответить
https://youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o https://youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o

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23.08.2022 11:56 Ответить
Не, это еще не страшно. Страшно когда твоя дочь с улицы принесет гранату которую ей даст незнакомый дядя, с запиской *следующая будет боевая*.
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23.08.2022 11:49 Ответить
Чудова ідея покошмарить кацапів, доречі.
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23.08.2022 12:39 Ответить
Ой Вань, гляди ка вон стиралочки
Мне за кредит не па плечу...!
А к унитазу ёршик-палочка..
Я Вань такие жа хачу...

А мультиварка, правд, Вань
Ты мне такую жа сваргань
Вот с Украины и достань,
Ну правд, Вань!!
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23.08.2022 11:57 Ответить
"Вань, приезжай скорей с Украины. тому що потрібні бєлиє жігулі
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23.08.2022 12:10 Ответить
Якийсь криворукожоп листівку писав: "Пособник преступнка".
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23.08.2022 12:11 Ответить
А зачем букву "Z" возит?
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23.08.2022 12:24 Ответить
Ванька уже выехал. Встречай.
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23.08.2022 12:26 Ответить
Так так.... коментарі відбірних "монаківських" партизан...

Ви дуже короткозорі або не українці:

АКСІОМА:

чим меньше їх до нас попре/здрисне

тим більше наших хлопців повернуться додому на своїх ногах.

А якщо такий нереалізований запал мужності - валіть в Піски.
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23.08.2022 12:28 Ответить
ванючку вже собаки у посадці доїдають
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23.08.2022 12:40 Ответить
Значит только Ваня за порог - "освобождать" Украину, а эта ****** уже машину купила авансом? И это при живом еще муже!
Выходит Ваня и Украину освободит от своего присутствия, и рашку! Дважды освободитель! 👍👍
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23.08.2022 12:41 Ответить
Може то їй брат молодий вже встиг подарунок хороший зробити?
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23.08.2022 15:54 Ответить
Кацапобаби в кацапоміфології: Каня на скаку астановіт б в гарящуйю ізбу вайдьот!
Кацапобаби в реальному житті: нєт слов і соплі через листівку
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23.08.2022 13:25 Ответить
ванюшка скоро повернеться. Тільки не весь,а по частинах. В полієтиленовому мішечку. Так що треба трохи почекати...
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23.08.2022 16:15 Ответить
Почєкай трохи,його вжє пакують,чєрєз пару днів по лучиш.
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23.08.2022 19:00 Ответить
Ванюшку на спец операции волки соЖрали.
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23.08.2022 19:52 Ответить
ванюжка не повернеться
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23.08.2022 22:55 Ответить
Быстро вернётся. Одна нога здесь, другая там.
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24.08.2022 00:49 Ответить
 
 