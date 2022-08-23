Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника" на своем Z-автомобиле: "Вань, приезжай скорей с Украины. Мне страшно". ВИДЕО
Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника", которую неизвестные оставили на ветровом стекле ее автомобиля с Z-свастикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, женщина всхлипывая берет в руки листовку и призывает своего мужа-оккупанта как можно скорее возвращаться домой.
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+65 Bohdanov Dmytro
показать весь комментарий23.08.2022 11:12 Ответить Ссылка
+38 wittmann1980
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+31 iMedvedeff
показать весь комментарий23.08.2022 11:19 Ответить Ссылка
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Слава Україні!
Ніт, він вкаже напрямок, помахає лапкою і побажає "нехай щастить, няв". А потім повернеться на своє місце, щоб вкотре повторити процес 😼
Нє жона ти мне болєє, не жона 😀
Какого то листочка бумаги испугалась.
Это тебя ********** ещё не бомбили и не обстреливали и не убивали и не делали калекой и не раскуячивали в хлам твой дом и ты не бомжевала хз где и ещё докуя чего
" замечательного" шо принёс твой муженёк в Украину.
Мне за кредит не па плечу...!
А к унитазу ёршик-палочка..
Я Вань такие жа хачу...
А мультиварка, правд, Вань
Ты мне такую жа сваргань
Вот с Украины и достань,
Ну правд, Вань!!
Ви дуже короткозорі або не українці:
АКСІОМА:
чим меньше їх до нас попре/здрисне
тим більше наших хлопців повернуться додому на своїх ногах.
А якщо такий нереалізований запал мужності - валіть в Піски.
Выходит Ваня и Украину освободит от своего присутствия, и рашку! Дважды освободитель! 👍👍
Кацапобаби в реальному житті: нєт слов і соплі через листівку