Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника" на своем Z-автомобиле: "Вань, приезжай скорей с Украины. Мне страшно". ВИДЕО

Жена оккупанта до слез испугалась листовки "Пособник преступника", которую неизвестные оставили на ветровом стекле ее автомобиля с Z-свастикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, женщина всхлипывая берет в руки листовку и призывает своего мужа-оккупанта как можно скорее возвращаться домой.

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