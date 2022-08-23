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Собаки в поисках пищи разрывают могилы с погибшими в оккупированном Мариуполе, - горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе собаки разрывают могилы погибших горожан.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор не закрыт вопрос относительно надлежащей эксгумации тел с мест хаотического захоронения. Так, бродячие собаки в поисках пищи раскапывают в Приморском районе могилы неизвестных мариупольцев, погибших из-за обстрела", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что это, во-первых, пренебрежение к самим погибшим мариупольцам. Во-вторых, такая халатность может привести к вспышке инфекции.

"В некоторых районах и кварталах даже и не начинали эксгумацию тел. Вот, так оккупанты и коллаборанты "заботятся" о памяти погибших в этой войне", - добавили в горсовете.

Читайте также: Некоторые страны-члены НАТО хотят затянуть войну, - глава МИД Турции Чавушоглу

Мариуполь (5737) оккупация (10213)


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Топ комментарии
+9
То не до вати має бути претензія. А до наших з вами батьків, які допустили Кравчука до влади. Якби вибрали тоді Чорновола, то й жили б зараз як люди, процвітали. І якби нам і довелося виборювати незалежність, то ми б мали чим. А зараз вже сенс який когось звинувачувати. Маємо війну, маємо пів країни руцьких, які досі не розуміють "какая разніца", маємо ворога без честі, совісті і чогось людського.
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23.08.2022 12:45 Ответить
+8
А в Маріуполі так хотіли рузькій мір ! А воно диви як !
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23.08.2022 12:31 Ответить
+6
Відповідь вас не задовольнить - частина продовжуэ триндыть у руслі: "Вот если-бы эти нацики не сапративлялись - нас-бы не абстреливали и мы-бы жили мирно!"
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23.08.2022 12:46 Ответить
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Нельзя показывать рузкиймир какой он есть на самом деле, ато сорвутся перегаворы. Верно, Чавушоглу?
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23.08.2022 12:29 Ответить
Ех , ЗСУ щось не допрацьовує. Цуцики голодують..
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23.08.2022 12:29 Ответить
А в Маріуполі так хотіли рузькій мір ! А воно диви як !
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23.08.2022 12:31 Ответить
жость
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23.08.2022 12:33 Ответить
Цікаво - дійшла до російськомовній вати їх віна в цій трагедії? вибирали би націоналістів - давно би в ЕС і НАТО були . І
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23.08.2022 12:39 Ответить
То не до вати має бути претензія. А до наших з вами батьків, які допустили Кравчука до влади. Якби вибрали тоді Чорновола, то й жили б зараз як люди, процвітали. І якби нам і довелося виборювати незалежність, то ми б мали чим. А зараз вже сенс який когось звинувачувати. Маємо війну, маємо пів країни руцьких, які досі не розуміють "какая разніца", маємо ворога без честі, совісті і чогось людського.
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23.08.2022 12:45 Ответить
Не дійшла і не дійде. Не варто плекати марні надії. Можливо до їхніх внуків дійде.
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23.08.2022 12:45 Ответить
Відповідь вас не задовольнить - частина продовжуэ триндыть у руслі: "Вот если-бы эти нацики не сапративлялись - нас-бы не абстреливали и мы-бы жили мирно!"
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23.08.2022 12:46 Ответить
Ну і що? Їх меншість. Якби Львів за 3 дні опинився в окупації, Ви би багато цікавого побачили через 6місяців
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23.08.2022 12:55 Ответить
Коли звільним Маріуполь, переб'єм цих собак і попакуєму разом з дохлими москалями по пакетам, і відправимо...
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23.08.2022 12:44 Ответить
Ви не чем не краша за Маріупольців. Коли ви це зрозумієте? Те що ви не в окупації заслуга в тому числі тих громадян, що зараз в окупації і на лінії зіткнення. По вашим висловлюванням - ви далеко від тієї реальності, в чатах легко жити, ховайтеся далі, але майте як мінімум повагу до людей
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23.08.2022 12:52 Ответить
Поддерживаю:в 1941Кр.Армия,увидев Вермахт так чкурнула... .А гражданские оказались в окупации.Еще долго указывали в документах-был в окупации.А какая их вина?
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23.08.2022 13:17 Ответить
за кого мариуполь проголосовал? напомнить?!
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23.08.2022 14:22 Ответить
ватный лофт -осталось только прыгать с ветки на ветку с дубиной в поисках миски похлебки и бананов...охота на ворон
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23.08.2022 14:40 Ответить
 
 