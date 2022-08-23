Собаки в поисках пищи разрывают могилы с погибшими в оккупированном Мариуполе, - горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе собаки разрывают могилы погибших горожан.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор не закрыт вопрос относительно надлежащей эксгумации тел с мест хаотического захоронения. Так, бродячие собаки в поисках пищи раскапывают в Приморском районе могилы неизвестных мариупольцев, погибших из-за обстрела", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что это, во-первых, пренебрежение к самим погибшим мариупольцам. Во-вторых, такая халатность может привести к вспышке инфекции.

"В некоторых районах и кварталах даже и не начинали эксгумацию тел. Вот, так оккупанты и коллаборанты "заботятся" о памяти погибших в этой войне", - добавили в горсовете.

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