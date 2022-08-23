ФСБ опубликовало запись с "подозреваемой" в уничтожении дочери Дугина украинкой Вовк. ВИДЕО

Российская ФСБ продолжает раскручивать версию якобы причастности украинки Натальи Вовк к убийству дочери идеолога Путина Александра Дугина и опубликовала видео, якобы подтверждающее эту версию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео состоит из четырех частей. В первой Вовк якобы въезжает в РФ через пункт на границе, во второй - несколько раз заходит в дом, в котором проживала в РФ, третья - выезд через ПП якобы в Эстонию, а четвертая - скрины, на которых изображен автомобиль Cooper с тремя вариантами номерных знаков. По задумке ФСБ, это должно доказывать причастность женщины к подрыву автомобиля дочери Дугина.

По версии российских оккупантов, Вовк 21 августа якобы совершила управляемый подрыв, после чего с дочерью уехала в Эстонию. В ФСБ также заявили, что Наталья Вовк – якобы военнослужащий полка "Азов". Вместо этого, "азовцы" опровергают ее причастность к полку и уверяют, что их причастность к взрыву - это способ оправдать запланированное судилище над пленными побратимами в оккупированном Мариуполе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РосСМИ сообщают о "прилете" в администрацию террориста Пушилина. ФОТОрепортаж