ФСБ опубликовало запись с "подозреваемой" в уничтожении дочери Дугина украинкой Вовк. ВИДЕО
Российская ФСБ продолжает раскручивать версию якобы причастности украинки Натальи Вовк к убийству дочери идеолога Путина Александра Дугина и опубликовала видео, якобы подтверждающее эту версию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео состоит из четырех частей. В первой Вовк якобы въезжает в РФ через пункт на границе, во второй - несколько раз заходит в дом, в котором проживала в РФ, третья - выезд через ПП якобы в Эстонию, а четвертая - скрины, на которых изображен автомобиль Cooper с тремя вариантами номерных знаков. По задумке ФСБ, это должно доказывать причастность женщины к подрыву автомобиля дочери Дугина.
По версии российских оккупантов, Вовк 21 августа якобы совершила управляемый подрыв, после чего с дочерью уехала в Эстонию. В ФСБ также заявили, что Наталья Вовк – якобы военнослужащий полка "Азов". Вместо этого, "азовцы" опровергают ее причастность к полку и уверяют, что их причастность к взрыву - это способ оправдать запланированное судилище над пленными побратимами в оккупированном Мариуполе.
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просто тупо напередодні суду над АЗОВЦЯМИ фсбешники приплітають до власного злочину Азов.
як казав свого часу Жванецький "нє надо било водку трогать!"
не треба лютити Азовців більш, ніж вони є розлючені.
бо пожнуть фсбшники саме те, що посіяли
це мені нагадує казочку про хлопчика-вівтаря, який задля сміху кричав ВОВК, ВОВК!!!
він також докликався, сцук.
не чіпай лиха, доки воно тихо!
Жаль не дожила до суду над нею і виродком-папашкою...
Чего руским тогда ждать от меня, некрасивого...
а сколько прошло времени с убийства Бориса Немцова??? Анны Политковской????
И еще въехать и выехать на разных номерах нельзя
Где взяла бомбу? И так далее
Це не розлідування, а підтасовка фактів.
щоб на кожну пацакську тварюку стало
Не Дугин даже
Это вообще бред она же никто по сути
Regina Bauer
(Колишній) чоловік Наталії Вовк (підозрюваної у вбивстві Дугіної) є одним із організаторів донецького референдуму…
Тут и к бабке не ходи !
не встиг автомобіль догоріти а фільм про нібито винного вже готовий,
мабуть ще до вбивства все було змонтовано
и как тогда они проехали границу?
с чего их так проверяли при въезде?