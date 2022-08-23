Депутат Госдумы РФ Слуцкий использовал нацистский лозунг во время речи на похоронах дочери Дугина: "Одна страна, один президент, одна победа". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий во время своей речи на похоронах дочери Дугина использовал слова, очень похожие на нацистский лозунг времен гитлеровской Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий произнес фразу "Одна страна, один президент, одна победа", которая чрезвычайно похожа на нацистское "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" (нем. - Один народ, одна страна, один вождь).

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