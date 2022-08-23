Депутат Госдумы РФ Слуцкий использовал нацистский лозунг во время речи на похоронах дочери Дугина: "Одна страна, один президент, одна победа". ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий во время своей речи на похоронах дочери Дугина использовал слова, очень похожие на нацистский лозунг времен гитлеровской Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий произнес фразу "Одна страна, один президент, одна победа", которая чрезвычайно похожа на нацистское "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" (нем. - Один народ, одна страна, один вождь).
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24 серпня (1991) - ДЕНЬ проголошення ВІДНОВЛЕННЯ незалежности України 22 січня (1918) - ДЕНЬ проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТИ України 1921-1991 - роки московської окупації України (а не України у складі СРСР) 1941-1944 - роки німецької окупації саме так, все решта - від лукавого
Пиэс. Вот именно так и выглядит саботаж.
Подозреваю что во взорванной машине сидела кукла .а эта крыса Платонова жива...
Шизофреніка дугіна посадили в машину окремо від його, такої ж шизофренічної дочки і пустили їхати першою, а ідеолога руского міра везли слідом за нею, щоб він на власні очі побачив як зірвуть її в автомобілі, щоб він на своїй шкурі відчув те, що відчувають тисячі батьків за своїми загиблими дітьми. Страшнішої кари годі й придумати. Карма працює.
Але є один нюанс, який радикально відрізняється: у гітлерівської ідеології було окультне підгрунтя, а у москалів замість окультного підгрунтя воровське. І це накладає відбиток на модель їх мєнталітету: у гітлера це було захоплення земель із ціллю росповсюдження нової ідеології, в той час, як у кацапів це спроба в агонії відкусити в себе уражену гангреною ногу, яка вже давно відсохла - їх колонізаційна культура, яка живе за рахунок підживлення рештками колонизованих культур, не придатна до існування у фіксованих межах. ******** правочин їм тим і не подобається, що раніше тихо сидівшиє під шконкою "частинки російського народу" отримали право на власну національну владу і почали відокремлюватись від цієї лоскутної ковдри російської ерзац-культури. Ця війна - агонія росії та усього російського, як культурного явища.
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https://t.me/dancingrussians Джига на могиле 🅉
Иудейский рукосуй Слуцкий из ЛДПР зачем-то повторяет нацистские лозунги, не к месту упоминая Путина.
Пропагандист Киселев опять отказывает русским в субъектности в собственной стране, https://t.me/Govorit_Topaz/1923 додумывая что-то за Дарью.
И вся эта привычная российская шизофрения опошляет похороны прекрасной русской девушки, погибшей от рук врагов России и русских.
Буквально, многонациональная джига на русской могиле.
моляться на нього і на х@йла
????????????????????????????????
Было фото того что осталось
Там фарш но лицо могло уцелеть
В одном царстве, три-девятом государстве, дочь одного придурка
слетала в космос на низкой орбите.
"Игорь Стрелков
К вопросу о кретинах и вредителях:
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkapital-rus.ru%2Fnews%2F389845-odna_strana_odin_prezident_odna_pobeda_lider_ldpr_sluckii_sdelal_zay%2F&post=347260249_661775&cc_key= https://kapital-rus.ru/news/389845-odna_strana_odin_p..
Кретин ли Слуцкий? - Нет, ни сколько. А значит, кто он? - Вопрос риторический: лучшего "подарка" вражеской пропаганде эта мразь преподнести не могла.