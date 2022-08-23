РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12132 посетителя онлайн
Новости Видео
15 007 62

Депутат Госдумы РФ Слуцкий использовал нацистский лозунг во время речи на похоронах дочери Дугина: "Одна страна, один президент, одна победа". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий во время своей речи на похоронах дочери Дугина использовал слова, очень похожие на нацистский лозунг времен гитлеровской Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий произнес фразу "Одна страна, один президент, одна победа", которая чрезвычайно похожа на нацистское "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" (нем. - Один народ, одна страна, один вождь).

Также читайте: Обвинение украинского государства в нацизме – чушь, - посол Израиля Бродский

нацизм (351) россия (96472) Слуцкий Леонид (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Европа должна решиться на полную изоляцию рашистов . После этого , пусть хоть жопы порвут на фашистские кресты .
показать весь комментарий
23.08.2022 14:33 Ответить
+23
Одна страна, один президент и полна жопа
показать весь комментарий
23.08.2022 14:34 Ответить
+21

24 серпня (1991) - ДЕНЬ проголошення ВІДНОВЛЕННЯ незалежности України 22 січня (1918) - ДЕНЬ проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТИ України 1921-1991 - роки московської окупації України (а не України у складі СРСР) 1941-1944 - роки німецької окупації саме так, все решта - від лукавого
показать весь комментарий
23.08.2022 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как это, "одна победа"? Это же фиаско, признание в том, что не смогут повторить.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:32 Ответить
Профессия - игра на балалайке по трактирам. Причина смерти - удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал".
показать весь комментарий
23.08.2022 15:50 Ответить
Европа должна решиться на полную изоляцию рашистов . После этого , пусть хоть жопы порвут на фашистские кресты .
показать весь комментарий
23.08.2022 14:33 Ответить
ізоляція само собою розуміється але для початку потрібно на корню знищити цих покидьків
показать весь комментарий
23.08.2022 16:18 Ответить
Щось до нього ні як не доберуться люди в білих халатах. Давно вже пора.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:33 Ответить
Ага,і з кілограмом тротилу.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:50 Ответить
Одна страна, один президент и полна жопа
показать весь комментарий
23.08.2022 14:34 Ответить

24 серпня (1991) - ДЕНЬ проголошення ВІДНОВЛЕННЯ незалежности України 22 січня (1918) - ДЕНЬ проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТИ України 1921-1991 - роки московської окупації України (а не України у складі СРСР) 1941-1944 - роки німецької окупації саме так, все решта - від лукавого
показать весь комментарий
23.08.2022 14:35 Ответить
Не правильно. И не просто не правильно, а крайне вредно в политическом и юридическом плане.
Пиэс. Вот именно так и выглядит саботаж.
показать весь комментарий
23.08.2022 17:04 Ответить
расеяни ето племя агрессивньіх дебилов....
показать весь комментарий
23.08.2022 14:35 Ответить
плем"я то люди а кацапи то істоти
показать весь комментарий
23.08.2022 16:19 Ответить
Так і лізе з них фашизм, не можуть вже вдержатися. Скоро зігувати почнуть.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:35 Ответить
Хто б сумнівався.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:37 Ответить
так вже не дивує, всі знають шо русні то нео-фашисти, які навіть гітлера та його нациків переплюнули
показать весь комментарий
23.08.2022 14:38 Ответить
фашисти вже не приховують, що вони фашисти
показать весь комментарий
23.08.2022 14:38 Ответить
На россії в крепостних падає підтримка війни з Україною і тому ФСБ запланувало серію терактів,ось вам і Дугіна і Пеніс Душилін і буде ще більше з масовими жертвами..ФСБ задіює тактику на кшталт, взривів будинків як перед 2 чеченською аби визвати ненависть і мобілізацію в простих кацапів
показать весь комментарий
23.08.2022 14:38 Ответить
Кацапи скоріше обісруться, ніж мобілізуються.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:56 Ответить
Мєлковато, пеніс душилин то точно. ФСБ підірває будинки та школи
показать весь комментарий
24.08.2022 00:40 Ответить
зайчутка зиганул=)
показать весь комментарий
23.08.2022 14:39 Ответить
куча психически больных , дорвавшихся до власти и живущие за счет бюджета, зомбируют население, которое и так пропитано пропагандой.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:40 Ответить
Кацапи-еволюційна помилка природи.Тупікова "гілка".Має бути ізольована і самовиродитись!
показать весь комментарий
23.08.2022 14:40 Ответить
Есть еще вопросы , кто ее убил и убил ли вообще? Дебил Слуцкий думает, что все теперь должны бросить все и толпами повалить в военкоматы. Само это чмо, как и Коротченко, Журавлев, Соловьев и прчая помойка четко знают, что сами в окопы не полезут, а быдломасса пусть гибнет, всеравно на россеи делать нечего.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:41 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
показать весь комментарий
23.08.2022 14:41 Ответить
Одна лада -Коліна,білого кольору
показать весь комментарий
23.08.2022 14:43 Ответить
А друга Лада - Дмитрика.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:24 Ответить
Сакральная жертва мавзолейных баранов Дугина...рюZkий сраный мир Шариковых отбросов...не народ а вечное быдло...барины помещики и прочие капиталисты типа граф.. князь и прочее дермо...
Подозреваю что во взорванной машине сидела кукла .а эта крыса Платонова жива...
показать весь комментарий
23.08.2022 14:44 Ответить
Другий раз Історія повторюється у виді фарсу. Гівняний недорейх ссикливих кацапів.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:46 Ответить
Це вже давно нікого не дивує.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:46 Ответить
бункер--коханка-пістолет в скроню
показать весь комментарий
23.08.2022 14:50 Ответить
А що хтось мав сумніви, що у ********* типовий фашизм? Кремлівська воша будує кацапський рейх по методичкам Гітлера і Гебельса.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:52 Ответить
Показове вбивство: поперед батька в пекло.
Шизофреніка дугіна посадили в машину окремо від його, такої ж шизофренічної дочки і пустили їхати першою, а ідеолога руского міра везли слідом за нею, щоб він на власні очі побачив як зірвуть її в автомобілі, щоб він на своїй шкурі відчув те, що відчувають тисячі батьків за своїми загиблими дітьми. Страшнішої кари годі й придумати. Карма працює.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
ФСБ так працює, їх слід
показать весь комментарий
24.08.2022 00:41 Ответить
Давно очевидно, що Московія - фашистська банда. Тепер це вже бачать усі, сподіваюся.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:53 Ответить
Вони шо, копіюють тих, хто тотально програв к другій світовій війні? Е..е..е... логіка... Тоді хай спалять х..ла і пів-мацкви, тоді піднімуться як Берлін - зуб даю.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:58 Ответить
Я коли цим поцікавився, з'ясував для себе дещо. Більшість концепцій дійсно скопійована один в один, з легкими змінами, типу "Lebensraum im Osten" на "Руській мір", німецькомовних замінили на російськомовних, Ein volk "адіннарод" в них вже давно використовується у спілкуванні.

Але є один нюанс, який радикально відрізняється: у гітлерівської ідеології було окультне підгрунтя, а у москалів замість окультного підгрунтя воровське. І це накладає відбиток на модель їх мєнталітету: у гітлера це було захоплення земель із ціллю росповсюдження нової ідеології, в той час, як у кацапів це спроба в агонії відкусити в себе уражену гангреною ногу, яка вже давно відсохла - їх колонізаційна культура, яка живе за рахунок підживлення рештками колонизованих культур, не придатна до існування у фіксованих межах. ******** правочин їм тим і не подобається, що раніше тихо сидівшиє під шконкою "частинки російського народу" отримали право на власну національну владу і почали відокремлюватись від цієї лоскутної ковдри російської ерзац-культури. Ця війна - агонія росії та усього російського, як культурного явища.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:11 Ответить
Кацапські провдадні тєлєги самі в шоці від слів цього довбой.ба . .
----------------------------------------------------------------

https://t.me/dancingrussians Джига на могиле 🅉

Иудейский рукосуй Слуцкий из ЛДПР зачем-то повторяет нацистские лозунги, не к месту упоминая Путина.

Пропагандист Киселев опять отказывает русским в субъектности в собственной стране, https://t.me/Govorit_Topaz/1923 додумывая что-то за Дарью.

И вся эта привычная российская шизофрения опошляет похороны прекрасной русской девушки, погибшей от рук врагов России и русских.

Буквально, многонациональная джига на русской могиле.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:02 Ответить
І "адін х*й нам 3,14зда"...
показать весь комментарий
23.08.2022 15:07 Ответить
ну тож гітлер їх кумір,
моляться на нього і на х@йла
показать весь комментарий
23.08.2022 15:15 Ответить
кацапські нацисти вже навіть і не шифруються. Він би ще хайль ***** сказонув...
показать весь комментарий
23.08.2022 15:22 Ответить
Фейк, не может быть, правда что ли райсиська фашисткое государство? А мы в Харькове ***** не знали, что эта *********** ***** которая называет себя райсисянцами есть фашисты как и их деды в 39 которые с немцами друг у друга *** сосали и Европу на куски рвали
показать весь комментарий
23.08.2022 15:24 Ответить
И что, ****, характерно - сами же её и грохнули. Принесли в жертву фюреру путлеру.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:27 Ответить
Лаптєногі недофашики, дегенеративна пародія на гітлерівців!
показать весь комментарий
23.08.2022 15:29 Ответить
и один длбо*б который это всё сказал
показать весь комментарий
23.08.2022 15:32 Ответить
Odni debili
показать весь комментарий
23.08.2022 15:32 Ответить
Один Слуцкий - одна пуля!
показать весь комментарий
23.08.2022 16:24 Ответить
Це Гітлер казав про свою батьківщину - Австрію,після її анексії в 1938 році.
показать весь комментарий
23.08.2022 17:50 Ответить
из ********* даже фашисты дебильные ))
показать весь комментарий
23.08.2022 17:58 Ответить
Не повна ізоляйія московії,а повнє її знищєння і возврат історічних зємєль Україні.
показать весь комментарий
23.08.2022 19:10 Ответить
"В Сети обратили внимание на то, что Дугину, которая сгорела после взрыва в собственном автомобиле, хоронили в открытом гробу. На лице пропагандистки не было никаких следов повреждений. И этот факт не стыковался с кадрами ее гибели в пылающем автомобиле."
????????????????????????????????
показать весь комментарий
23.08.2022 19:35 Ответить
Короче, кино и немцы. В данном случае кино и рашисты.

показать весь комментарий
23.08.2022 19:39 Ответить
Выкинуло ее взрывом

Было фото того что осталось

Там фарш но лицо могло уцелеть
показать весь комментарий
24.08.2022 07:46 Ответить
зато слава украине им не нравится
показать весь комментарий
23.08.2022 19:57 Ответить
Одна страна ....
В одном царстве, три-девятом государстве, дочь одного придурка
слетала в космос на низкой орбите.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:21 Ответить
Та вже зрозуміло, що цю соску ніхто не збирався вбивати. Імітація, щоб вивести її за кордон та ще звинуватити Україну. Та й сама імітація дуже непрофесійна
показать весь комментарий
24.08.2022 09:15 Ответить
Забавно!

"Игорь Стрелков

К вопросу о кретинах и вредителях:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkapital-rus.ru%2Fnews%2F389845-odna_strana_odin_prezident_odna_pobeda_lider_ldpr_sluckii_sdelal_zay%2F&post=347260249_661775&cc_key= https://kapital-rus.ru/news/389845-odna_strana_odin_p..

Кретин ли Слуцкий? - Нет, ни сколько. А значит, кто он? - Вопрос риторический: лучшего "подарка" вражеской пропаганде эта мразь преподнести не могла.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:58 Ответить
ничего нового. рашизм. обыкновенный рассеянский шизо-фашист.
показать весь комментарий
24.08.2022 13:46 Ответить
 
 