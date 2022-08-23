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Обзор танков и САУ гвардейских дивизий России в центре Киева. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов провел обзор уничтоженной украинскими воинами российской техники, которую выставили на осмотр в центре Киева на Крещатике.

Видеоэкскурсия опубликована на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Российская танковая колонна наконец-то достигла центра Киева. Вот в таком виде – уничтоженная и захваченная. Я решил пройтись по Крещатику, посмотреть, какую технику выставили, и рассмотреть интересные детали", - начал журналист.

"Парад" российской техники на Крещатике открывают самоходные артустановки 2С3М "Акация". Это модернизированная 152-мм САУ. Повреждена, но, в принципе, пригодна к ремонту. Есть многочисленные поражения от осколков. Она была под артобстрелом. Ее бросили. Но восстановить возможно, двигатель целый", - рассказывает Бутусов.

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"Следующая - разбитая, обгоревшая российская САУ 2С19 "МСТА-С". Здесь уже ничего не отремонтируешь", - продолжает он.

Вот первый российский танк на Крещатике – новейший, основной боевой танк Т-90А. Здесь именно стоит блок комплекса оптико-электронного противодействия "Штора". Он должен защищать от наблюдения, определять позиции наших противоракетных комплексов, оптических приборов, прицелов и наводить туда пушку, противодействовать. Обратите внимание, машина в отличном состоянии. Видно, что она где-то увязла. Все это возможно отремонтировать", - подчеркивает журналист.

Также в обзор Бутусова попали российские танки Т-72Б3М, Т-72Б, Т-80У, Т-80УЭ, станции РЭБ, система ТОС-1а "Солнцепек", транспортно-заряжающие машины, установка "БУК-М" и другая уничтоженная техника российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19188) Киев (25513) парад (634) уничтожение (6904) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+16
Мені сподобалось. Плюнув на кожну горілу аналоговнетку.
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23.08.2022 19:35
+11
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23.08.2022 20:08
+6
орки так хотіли парад побєдобєсія на Хрещатику...получітє...распішітєсь
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23.08.2022 19:44
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Мені сподобалось. Плюнув на кожну горілу аналоговнетку.
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23.08.2022 19:35 Ответить
Надо было попросить французов из музея этого сделать восковое чучело Путина и его шестерок. Которые посажены на швабру как на кол, члены их семей (и выродки от любовниц разумеется) лежат забитые битой и порванные на части перед ними у них на глазах, и они молят о быстрой смерти, которая все не наступает. Реалистичную именно, а не карикатуру. Чтобы смотреть так, как будет. Еще зарабатывать деньги, продавая селфи по 300 всем желающим.
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23.08.2022 19:41 Ответить
орки так хотіли парад побєдобєсія на Хрещатику...получітє...распішітєсь
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23.08.2022 19:44 Ответить
Наступний парад треба робить с дохлих кацапів. У пакетах.
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23.08.2022 19:50 Ответить
- Що треба, щоб піднять настрій любтелю «русскава мира» до небес?

- Повідомить йому, що російські танки і солдати вже на Хрещатику...
- Що треба, щоб тут же опустить настрій любителя «русскава мира» до рівня каналізації?
- Уточнить, що російські танки там - у якості трофеїв, а солдати - полонені!

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23.08.2022 21:26 Ответить
Дійсно,була мрія пройти по Хрещатику-пройшли🤣🤣🤣
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23.08.2022 20:09 Ответить
виставку "парадок" знайдених в трофеях можно на хрещатику теж було зробить )) #оркижемечтали
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23.08.2022 19:52 Ответить
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23.08.2022 20:08 Ответить
що це за російська техніка?? https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM

Хто підкаже назву та призначення?
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24.08.2022 00:16 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.08.2022 01:02 Ответить
 
 