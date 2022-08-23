Обзор танков и САУ гвардейских дивизий России в центре Киева. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов провел обзор уничтоженной украинскими воинами российской техники, которую выставили на осмотр в центре Киева на Крещатике.

Видеоэкскурсия опубликована на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Российская танковая колонна наконец-то достигла центра Киева. Вот в таком виде – уничтоженная и захваченная. Я решил пройтись по Крещатику, посмотреть, какую технику выставили, и рассмотреть интересные детали", - начал журналист.

"Парад" российской техники на Крещатике открывают самоходные артустановки 2С3М "Акация". Это модернизированная 152-мм САУ. Повреждена, но, в принципе, пригодна к ремонту. Есть многочисленные поражения от осколков. Она была под артобстрелом. Ее бросили. Но восстановить возможно, двигатель целый", - рассказывает Бутусов.

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"Следующая - разбитая, обгоревшая российская САУ 2С19 "МСТА-С". Здесь уже ничего не отремонтируешь", - продолжает он.

Вот первый российский танк на Крещатике – новейший, основной боевой танк Т-90А. Здесь именно стоит блок комплекса оптико-электронного противодействия "Штора". Он должен защищать от наблюдения, определять позиции наших противоракетных комплексов, оптических приборов, прицелов и наводить туда пушку, противодействовать. Обратите внимание, машина в отличном состоянии. Видно, что она где-то увязла. Все это возможно отремонтировать", - подчеркивает журналист.

Также в обзор Бутусова попали российские танки Т-72Б3М, Т-72Б, Т-80У, Т-80УЭ, станции РЭБ, система ТОС-1а "Солнцепек", транспортно-заряжающие машины, установка "БУК-М" и другая уничтоженная техника российских оккупантов.