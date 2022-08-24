Независимость имеет вкус земли, крови, смерти и слез. Кто воюет, тот знает, - Залужный. ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к народу по случаю 31-го Дня Независимости страны.
Поздравление с праздником он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим полный текст обращения Залужного.
Как можно почувствовать независимость?
Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез.
Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти.
У Независимости есть голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во время Великой войны.
Независимость возможна только когда есть люди, готовые за нее бороться.
Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами.
Вечная память павшим героям!
Вечная слава живым!
Слава Украине!"
Также украинских воинов поздравил Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
"Сегодня мы едины в своей борьбе, как никогда, и поэтому мы обязательно выстоим, сохраним территориальную целостность, восстановим страну и будем двигаться дальше в сторону общечеловеческих ценностей и мирного европейского сосуществования", - сказал он.
Приветствие украинцам также опубликовала Служба безопасности страны.
"Мы вместе остановили российскую орду и боремся до Победы - пока последний оккупант не покинет нашу землю. Потому что мы - украинцы, свободный и храбрый народ!" – говорят в спецслужбе.
В.и.о. главы СБУ Василий Малюк назвал нынешний праздник символом борьбы, единения и веры в Победу, которую украинцы приближают и на передовой, и в тылу. Далее приводим полный текст его поздравления.
"Дорогие украинцы! Уважаемые коллеги!
31-ю годовщину Независимости наше государство встречает в борьбе за свою свободу. С оружием в руках мы защищаем, что каждая украинская семья строила десятилетиями. Но главное – отстаиваем будущее страны.
Нынешний праздник – это символ борьбы, единения и веры в Победу, которую все мы приближаем и на передовой, и в тылу.
День Независимости олицетворяет силу и несокрушимый дух украинского народа. Потому что сколько бы ни пытался враг уничтожить наше государство, мы знаем, что обязательно одолим оккупантов.
Шаг за шагом освободим родную землю, чтобы навсегда отбросить российскую орду туда, откуда она пришла.
Это наша миссия. И она будет успешной!
Служба безопасности Украины бок о бок с Силами обороны делает все, чтобы приблизить Победу. Вместе мы проходим трудный путь, на котором, к сожалению, теряем настоящих Героев – лучших сыновей и дочерей Украины.
Помним их подвиг. Но даже болезненные потери не остановят освободительную борьбу!
Наша цель – не только вернуть свои территории и восстановить разрушенные города и села.
Мы стремимся жить в мирной, безопасной и единой стране. И эта мечта станет реальностью!
Защищаем Независимость – Приближаем Победу!
Слава Украине!".
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https://youtu.be/vsbV4czkzOU
Час підбиття перших підсумків
Що можна сказати щодо путіна?
50/50
У чому він помилився, а чому не помилився?
В Україні він помилився, а в Росії не помилився.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Ось-"
Зеленський також прокоментував те, що до 24 лютого Україні не було поставлено більше зброї, хоча Вашингтон знав про майбутню війну.
"Я не скаржуся - аж до того, що мені хтось починає говорити: "Але ми посилали вам сигнали". До цього моменту у мене немає претензій. Але коли хтось стверджує, що вони посилали нам якісь сигнали, я кажу їм: "Надайте нам зброю", - сказав він."
https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-otrimali-vid-ssha-zbroyu-yaku-do-pochatku-vijni-ne-mogli-navit-kupiti.htm
це виявляється Вашингтон був повинен готуватися захищати Україну! як вам спірайтери зебуїна?
Разница чувствуется, есть ощущение, что ты не один, что тебя защитит настоящий ВОИН!
Долгие лета Вам, всему нашему Воинству, всем, кто действительно что то нужное делает для страны, а не только для себя, любимого. Слава УКраине! Ще буде Украiно!
Безмежна подяка нашим Захисникам і всім хто допомагає пришвидшити нашу переремогу!
Гарненний був би Президент, але наші 73% іншого бачать президентом!
Україні і українцям Слава!
А хто втік від війни за кордон - Ганьба!
"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни..."
Ліна Костенко
сина тече козацька кров. Зi Святом Незалежностi, друзi! ☺️💙💛
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Боневтік Владимир Зеленский https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-na-planuye-zminyuvaty-zaluzhnogo-na-posadi-golovnokomanduvacha-zsu/ заявив , що не планує меняти Валерія Залужного на кого-небудь іншого на посаді головнокомандуючого ЗСУ.
Два місяці тому він те ж саме заявляв про свого друга голову СБУ літінанта Ваню. Місяць тому він був звільнений.
Слава ЗСУ!
Слава всім, хто так чи інакше докладається до перемоги України над рашизмом в цій війні!
Смерть ворогам!
Але все ж таки наголошую: якби ми відповідальніше ставилися до того, хто ми э, де живемо і як голосуэмо і т.д. - всього цього не було б. Це э більшим сенсом незалежності.
- думати своэю головою. А не заглядати весь час до чужого рота і слухати, хто нам щось скаже - "що робити" - росія, америка, эс, бо-зна хто інший.
1 не так, що проросійський блазень, назвав нас усіх "порноакторкою", "що приймаэ з усіх боків", щоб повеселити своіх хозяів в Юрмалі, а - 73/43 потім пішли і на виборах під цим підписалися. А зараз дехто з них надуваэ щоки, що він э "захисник". Вибачте, але мав я і таку краіну, і таких захисників-ідіотів. Котрим навіть зараз не доходить, що вони зробили. Це при тому, що багато з них опинилися на фронті, під бомбардуваннями, багато загинули. Я не хочу бути ані "героэм", ані "краіною-героэм", ніким. Бо героі з`являються вимушено, там, де э прой)би. А прой)обами я не можу пишатися, вибачте.