Украинские воины уничтожили 10 русских солдат и офицера во время построения. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили 11 выстроившихся строем оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, зафиксированной беспилотником, опубликована в соцсети. Авторы публикации утверждают, что ликвидировано 10 сержантов и одного офицера.

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