Украинские воины уничтожили 10 русских солдат и офицера во время построения. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили 11 выстроившихся строем оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, зафиксированной беспилотником, опубликована в соцсети. Авторы публикации утверждают, что ликвидировано 10 сержантов и одного офицера.
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+49 Яр Холодний
показать весь комментарий24.08.2022 09:59
+46 andriy niki1
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+43 Дмитрий Абрамов #493747
показать весь комментарий24.08.2022 10:29
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Тому і пишу - що відео можна би і нормальніше викладати, без смикання кадрів наприкінці і трошки довше після вибуху.
КРАСІВОЄ!!!
А озвучка - майже завжди гамняжа.
Таке відчуття, що якийсь школяр прищавий озвучку підбирає.
СЛАВА ЗСУ!!!