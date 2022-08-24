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Kalush Orchestra в течение дня собирает деньги на реабилитацию защитников Мариуполя: просят пожертвовать 24 грн. ВИДЕО

Группа Kalush Orchestra в День Независимости объявила сбор средств на реабилитацию защитников Мариуполя - украинцев просят сделать донат в 24 гривны.

Об этом коллектив сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поздравляем украинцев с Днем Независимости и объявляем сбор средств на реабилитацию защитников Мариуполя, которые на протяжении многих суток героически удерживали оборону Азовстали. В течение 24 августа мы собираем по 24 гривны с каждого украинца. У вас будет 24 часа, чтобы сделать символический донат в большом деле", - говорится в сообщении.

В Kalush Orchestra говорят, что эти средства помогут нашим героям снова быть здоровыми и сильными.

"Сегодня вы можете стать героем для тех, кто пытался защитить вас до последнего!" – добавили музыканты.

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Деньги можно перечислить на банку Монобанка https://send.monobank.ua/jar/8p6zwtsvKT

Или на карту 5375 4112 0165 1879

Мариуполь (5710) помощь (7798) сбор (300) реабилитация (348) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+2
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24.08.2022 13:07
+2
Скажіть Калушу, нехай зніме обмеження з картки
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24.08.2022 13:16
+1
Підтримаю, але от на#уя треба було отой три#уйовий флешмоб підтримувати? Вас що, зобов'язали це зробити? І ви ж западенці, навіщо ж так низько?
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24.08.2022 13:17
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24.08.2022 13:07 Ответить
Скажіть Калушу, нехай зніме обмеження з картки
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24.08.2022 13:16 Ответить
Підтримаю, але от на#уя треба було отой три#уйовий флешмоб підтримувати? Вас що, зобов'язали це зробити? І ви ж западенці, навіщо ж так низько?
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24.08.2022 13:17 Ответить
+35..)(
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24.08.2022 13:20 Ответить
+
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24.08.2022 13:26 Ответить
+
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24.08.2022 13:35 Ответить
24 грн на карту+ 5 комиссии кого ещё донатим?
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24.08.2022 13:51 Ответить
+200
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24.08.2022 13:54 Ответить
+
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24.08.2022 14:21 Ответить
240
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24.08.2022 14:52 Ответить
+
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24.08.2022 15:05 Ответить
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24.08.2022 17:23 Ответить
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24.08.2022 20:12 Ответить
 
 