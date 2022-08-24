Kalush Orchestra в течение дня собирает деньги на реабилитацию защитников Мариуполя: просят пожертвовать 24 грн. ВИДЕО

Группа Kalush Orchestra в День Независимости объявила сбор средств на реабилитацию защитников Мариуполя - украинцев просят сделать донат в 24 гривны.

Об этом коллектив сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поздравляем украинцев с Днем Независимости и объявляем сбор средств на реабилитацию защитников Мариуполя, которые на протяжении многих суток героически удерживали оборону Азовстали. В течение 24 августа мы собираем по 24 гривны с каждого украинца. У вас будет 24 часа, чтобы сделать символический донат в большом деле", - говорится в сообщении.

В Kalush Orchestra говорят, что эти средства помогут нашим героям снова быть здоровыми и сильными.

"Сегодня вы можете стать героем для тех, кто пытался защитить вас до последнего!" – добавили музыканты.

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