Трогательное поздравление от воинов Харьковского отдельного батальона ТрО: "С Днем Независимости, Мама". ВИДЕО
Воины Харьковского отдельного батальона ТРО сейчас находятся на фронте и защищают наше государство от нашествия московских оккупантов, записали трогательное поздравление ко Дню Независимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.
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А бути мамою бійця ЗСУ - це гордість!
Молюсь за свого сина і за всіх синів,які захищають нашу рідну землю!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.