Трогательное поздравление от воинов Харьковского отдельного батальона ТрО: "С Днем Независимости, Мама". ВИДЕО

Воины Харьковского отдельного батальона ТРО сейчас находятся на фронте и защищают наше государство от нашествия московских оккупантов, записали трогательное поздравление ко Дню Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

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