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Трогательное поздравление от воинов Харьковского отдельного батальона ТрО: "С Днем Независимости, Мама". ВИДЕО

Воины Харьковского отдельного батальона ТРО сейчас находятся на фронте и защищают наше государство от нашествия московских оккупантов, записали трогательное поздравление ко Дню Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

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krasavci !
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24.08.2022 13:16 Ответить
Хлопці , Ви наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:18 Ответить
Дякую!!!!!!
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24.08.2022 13:19 Ответить
Яке щастя бути українцем!
А бути мамою бійця ЗСУ - це гордість!
Молюсь за свого сина і за всіх синів,які захищають нашу рідну землю!
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24.08.2022 13:20 Ответить
Бережи вас всіх Господь та Матінка Божа
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24.08.2022 13:43 Ответить
ГОСПОДИ, МАТІНКО БОГОРОДИЦЕ, бережіть та допомагайте нашим ЗАХИСНИКАМ !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 13:24 Ответить
І я повстав. Душа спитала - доки?!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
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24.08.2022 13:26 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЦЕВ! ЖЕЛАЮ СКОРОЙ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ ! ТӘУЕЛСІЗДІКТЕРІҢІЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! ЖЕҢІС ТІЛЕЙМІН! СЛАВА УКРАИНЕ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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24.08.2022 13:43 Ответить
Всі такі гарні, наші герої❤️
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24.08.2022 14:31 Ответить
 
 