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Посол Нидерландов де Мол в вышиванке на украинском языке поздравил Украину с Днем Независимости. ВИДЕО

Посол Нидерландов в Украине Инес де Мол в вышиванке записал видеопоздравление для украинцев ко Дню Независимости, пообещав поддержку со стороны своей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Обращение записано полностью на украинском языке.

Инес де Мол вспоминает торжественный парад к 30-летию Независимости и "Мрию" в небе над Киевом - которой через полгода не станет.

"Мечта" была уничтожена российскими агрессорами в аэропорту "Гостомель" в конце февраля 2022 года. Так же, как Буча, Ирпень и Бородянка. Теперь эти некогда преуспевающие городки символизируют ужасающие военные преступления России. Хотя это вполне может быть только вершиной айсберга, когда станет понятно, что действительно произошло на Востоке и Юге вашей страны.

Агрессор уничтожил самолет под названием "Мрия", но никто не способен уничтожить мечту украинского народа… Нас не запугать. Мы вместе стоим на защите наших высших ценностей: свободы, демократии и безусловного уважения к международному праву", - отмечает он.

Посол отметил, что Нидерланды поддерживают Украину, оказывая ей помощь в военной, экономической, финансовой, гуманитарной и культурной сферах.

Он отдельно упомянул Конференцию о привлечении к ответственности за военные преступления в Украине, которая состоялась 14 июля в Гааге с участием представителей 45 стран, и на которой скоординировали шаги для обеспечения ответственности виновных. "Эта конференция – только первый, но очень важный шаг к справедливости", - подчеркнул посол.

"Как сказал премьер Рютте, наша страна с вами… Мы будем оставаться с вами, на каждом сантиметре этого пути, пока мир, свобода и демократия в Украине не будут восстановлены, и пока справедливость не будет достигнута. Нидерланды и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными путями. Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем. Все будет Украина!", - подытожил де Мол.

Читайте: Предложил выставить в Гааге трофейный БУК, - Резников провел в Киеве встречу с нидерландской коллегой Оллонгрен

День Независимости (1196) Нидерланды (1581) поздравление (1057) Йеннес де Мол (6)


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дякуємо! нам важливе кожне плече, кожен патрон, кожен, хто розуміє і допомагає...
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24.08.2022 13:35 Ответить
Сьогодні вразив виступ ********** на її програмі - ДОСЛІВНО!!! З ПОВНИМИ ЦИТАТАМИ !!! нехай й єхидною поропогандонською мовою викладені повні тексти підтримки Україні, засудження рашизму, й перспектив рашистам у світі туризму були вражаючи . Вислови усіх лідерів на он-лайн Кримській платформі повні й вбивчі - це щось та означає , Путіна готують прибрати , а от хто наступний???!
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24.08.2022 13:36 Ответить
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24.08.2022 13:38 Ответить
Єннесу де Молу , щира подяка за привітання 👍🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:44 Ответить
Dank U wel!
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24.08.2022 14:01 Ответить
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24.08.2022 14:03 Ответить
З Україною Весь Цівілізований Світ...з мавзолєйним бидлом ТРУПлєра тільки Єрітрєя та Северна Корєя...
Слава Україні !!!💙💛💪👍
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24.08.2022 14:10 Ответить
Якiй благородний та розумний хлопец з Hohland! 🔰
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24.08.2022 17:47 Ответить
Як він гарно володіє українською мовою!
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24.08.2022 22:17 Ответить
 
 