Бойцы полка "Азов" записали поздравление ко Дню Независимости на острове Хортица. ВИДЕО
Бойцы полка "Азов" записали специальное видео с поздравлением ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение бойцы "Азова" опубликовали в соцсетях.
"Наша нация стала сознательнее, а от того и сильнее, чтобы наконец дать сокрушительный ответ и навсегда наказать вековых преступников за все содеянное ими столетиями. Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще больше решимости. Мы уверены, временную петлю из вандальных набегов Москвы на современный мир, суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задача не из легких, но мы обязательно победим!", - говорится в обращении.
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насильников и убийц, тупиковая ветвь развития человечества, мусор.
Мы боготворим своих защитников, свою Армию, которая очищает мир от вашей нечисти.
Когда говорят о полку Азов, понимается, что это воины чести и достоинства, настоящие патриоты,
которые не отступают, если их не предают. Вечная слава Азовцам, вечная слава и благодарность
Всей Армии защитников земли Украинской!
Лучшие на всем Свете! 💛💙
Никому не отдадим! 💪
Слава Україні яка має таких синів, слава "АЗОВу"!