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Новости Видео Война
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Бойцы полка "Азов" записали поздравление ко Дню Независимости на острове Хортица. ВИДЕО

Бойцы полка "Азов" записали специальное видео с поздравлением ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение бойцы "Азова" опубликовали в соцсетях.

"Наша нация стала сознательнее, а от того и сильнее, чтобы наконец дать сокрушительный ответ и навсегда наказать вековых преступников за все содеянное ими столетиями. Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще больше решимости. Мы уверены, временную петлю из вандальных набегов Москвы на современный мир, суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задача не из легких, но мы обязательно победим!", - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трогательное поздравление от воинов Харьковского отдельного батальона ТрО: "С Днем Независимости, Мама". ВИДЕО

День Независимости (1196) Азов (793)


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Топ комментарии
+42
верніться живими хлопці, промова до сліз
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24.08.2022 13:57
+32
Азовці на цьому відео нагадують вікінгів. Але азовці набагато крутіші.
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24.08.2022 14:10
+18
Дякуємо! Вітаємо! Слава ЗСУ! Слава воїнам Азову!!! Героям Слава!!! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2022 14:34
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верніться живими хлопці, промова до сліз
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24.08.2022 13:57 Ответить
Азовці на цьому відео нагадують вікінгів. Але азовці набагато крутіші.
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24.08.2022 14:10 Ответить
Так, це не вікінги. Це українські козаки.
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24.08.2022 16:52 Ответить
Дякуємо! Вітаємо! Слава ЗСУ! Слава воїнам Азову!!! Героям Слава!!! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2022 14:34 Ответить
Наши дорогие Украинские воины,вы самые крутые,самые неповторимые в мире! Вы наша гордость,наша надежда! Слава и огромная благодарность вам!!💙💛
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24.08.2022 15:24 Ответить
Бойся, дрожи и дохни от ненависти, проклятая россия! У нас такие ВОИНЫ, которые тебе даже не снились, мы защищаем своё, мы защищаем свою Родину. А вы, биогниль , вы средневековое стадо
насильников и убийц, тупиковая ветвь развития человечества, мусор.
Мы боготворим своих защитников, свою Армию, которая очищает мир от вашей нечисти.
Когда говорят о полку Азов, понимается, что это воины чести и достоинства, настоящие патриоты,
которые не отступают, если их не предают. Вечная слава Азовцам, вечная слава и благодарность
Всей Армии защитников земли Украинской!
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24.08.2022 16:21 Ответить
У нас очень красивые мужчины, наши защитники, наши герои пусть бог вас бережет. У Хортицы особая энергетика , когда то так же собирались там наши предки, они были непобедимые и крутые как и вы ,наши родные мальчики🇺🇦💛💙🙏
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24.08.2022 17:18 Ответить
А какие у нас красивые, умные и додельные женщины.....❤️
Лучшие на всем Свете! 💛💙
Никому не отдадим! 💪
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24.08.2022 17:42 Ответить
До сліз! Слава Україні! Героям Слава!
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24.08.2022 17:34 Ответить
Файні хлопці- нащадки козаків!
Слава Україні яка має таких синів, слава "АЗОВу"!
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24.08.2022 18:30 Ответить
Слава Азовцам!
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24.08.2022 22:17 Ответить
 
 