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Момент взрыва автомобиля начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Сушко. ВИДЕО

РосСМИ опубликовали видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент взрыва машины начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты уверяют, что взрывное устройство было заложено под сиденьем авто.

Смотрите также: Взорван в машине начальник оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Иван Сушко. ФОТО

ликвидация (3529) Запорожская область (3076) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+55
Здоровья погибшему
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24.08.2022 14:16
+36
И пусть привет передаст Кабздону и хору Александрова.
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24.08.2022 14:22
+34
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24.08.2022 14:19
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Здоровья погибшему
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24.08.2022 14:16 Ответить
И пусть привет передаст Кабздону и хору Александрова.
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24.08.2022 14:22 Ответить
Ой, як добре!!! Вони того варті.
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24.08.2022 14:24 Ответить
Сдох Максим и х..й с ним !
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24.08.2022 14:26 Ответить
Не факт.... что с ним...
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24.08.2022 17:53 Ответить
ПАРТИЗАНАМ , СЛАВА ,СЛАВА ,СЛАВА ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏УДАЧИ 🍀 ЗДОРОВЬЯ ,ВДОХНОВЕНИЯ ‼️Балецкий -МРАЗЬ ПЕРВЫЙ НА ОЧЕРЕДИ‼️
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24.08.2022 14:38 Ответить
да взагалі всім здоров'я пагібшім за наваросє
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25.08.2022 14:10 Ответить
засушили сушка- ще хтось бажає рюсского міра?
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24.08.2022 14:17 Ответить
не засушили, а замочили
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24.08.2022 14:23 Ответить
Дустера роздуло.
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24.08.2022 14:17 Ответить
четко заложили взрывчатку
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24.08.2022 14:59 Ответить
Як варіант - наївся несвіжих щів.
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24.08.2022 15:00 Ответить
Ашотакоє? А чому не на ладі- малін? От, якби їхав на говномаліні, то точно б вижив...
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24.08.2022 14:18 Ответить
так йому всю дупу з коками рознесло, шо там лікарі хтіли врятувати? Дурну голову?
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24.08.2022 14:18 Ответить
Тому й не врятували, бо життево важливий орган був пошкоджений. Головою він тільки "кушав".
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24.08.2022 14:25 Ответить
... А я молоденький мальчишка
лет семнадцать, двадцать тридцать, сорок восемь
Лежу с оторваной ногой,
Челюсть рядом, зубы сбоку, член в оторваных руках ...
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24.08.2022 19:14 Ответить
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24.08.2022 14:19 Ответить
ефект лінзи?
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24.08.2022 14:20 Ответить
кондиционер в машине взорвался
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24.08.2022 14:23 Ответить
однозначно из-за жары...
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24.08.2022 14:57 Ответить
Як на мене - це звичайнісінький приступ алергії, спровокований контактом його сраки з "рускім міромъ"...
Таке скрізь і всюди трапляється з 3,14дарасами...
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24.08.2022 14:21 Ответить
А-та-та-та-та...
Не пережив Дня нашої Незалежності, *****! 💥💥💥💀💀💀
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24.08.2022 14:30 Ответить
От жары наверное рванул пердак.
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24.08.2022 14:34 Ответить
Газовое оборудование было установлено в ТОВ "Правый сектор")
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24.08.2022 14:35 Ответить
До кабздона нахій.
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24.08.2022 14:36 Ответить
Оказалось, шо и коллаборантьІ -гауляйтерьІ бьІвают "хорошие".Здоровья покойному.
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24.08.2022 14:38 Ответить
Красівоє! 😊
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24.08.2022 14:38 Ответить
Насколько я понимаю в медицине, ему яйца оторвало.
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24.08.2022 14:38 Ответить
Я теж так думаю колего.
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24.08.2022 15:50 Ответить
Взорвали с ребенком. Хорошо дочь не погибла.
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24.08.2022 14:40 Ответить
то не його донька..то його шльондри..і якось от пофігу..наших дітей жаліти треба..

її мати знала про всі ризики того сожитєльства..
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24.08.2022 14:47 Ответить
Когда коллаборанты ездят в авто вместе с цивильными-это значит что они этими цивильными прикрываются как щитами. Этот падло хотел доченькой прикрытся наражая ее на опасность-не вышло. Граждане с мозгами-не присутствуйте рядом с коллаборантами-это опасно для жизни
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24.08.2022 15:34 Ответить
та не його то дочка, блін..а товаришки по ліжку
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24.08.2022 18:46 Ответить
Это сигнал *************, он тоже с собой таскает..
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25.08.2022 11:11 Ответить
Автомобиль стремнозадова-это законная цель для ВСУ а если гражданские садятся в его автомобиль-они соучастники его преступления и должны понимать риск. Стремнозадову рано или поздно порвут жопу-да он и сам прекрасно знает и видомо сам хочет сдохнуть побыстрее
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25.08.2022 16:31 Ответить
это зона ответственности этого чела. когда переходишь на сторону врага должен осознавать, что ты законная цель и все кто рядом с тобой могут пострадать, поэтому, если ты их любишь, то держи от себя подальше, отправь куда нибудь, что угодно.
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24.08.2022 16:26 Ответить
Зрадник здох на День Незалежності України - як символічно
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24.08.2022 14:41 Ответить
теперь он отрицательно живой. Но с другой стороны, отрицательный - это тоже результат
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24.08.2022 14:47 Ответить
Автомобль, конечно, жалко... Ну хоть колёса остались целыми!
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24.08.2022 14:47 Ответить
Ну що,ублюдки кацапські,є бажаючи павтаріть?
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24.08.2022 14:51 Ответить
Внаслідок ефекту лінзи вибухнула подушка безпеки
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24.08.2022 14:55 Ответить
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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24.08.2022 14:56 Ответить
Насмешил...
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24.08.2022 20:10 Ответить
Я розумію, що для залякування колаборантів треба було про це написати, але....для чого СТІЛЬКИ уваги? Якесь дрібне лайно ліквідували , що більше на День Незалежності не має про що? До речі Михайлівка це не село, а селище міського типу там 12 тис. населення було
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24.08.2022 14:59 Ответить
у зв'язку з війною і постійними повітряними тривогами, святкуємо як можемо!
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24.08.2022 15:11 Ответить
я про те, що забагато честі стільки згадувати про якесь дрібне лайно
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24.08.2022 16:35 Ответить
Попередження для колаборантів "берегись автомобиля")
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24.08.2022 15:01 Ответить
на последних кадрах видео - "спецы" выгребают сушку из порога машины )
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24.08.2022 15:11 Ответить
Бачок потік!
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24.08.2022 15:19 Ответить
Zēr gūt fcb,zēr gūt.
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24.08.2022 15:34 Ответить
Продаётся Рено Дустер. Требует косметического ремонта.
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24.08.2022 15:41 Ответить
Тяжела и неказиста
Участь мелкого рашиста.
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24.08.2022 15:42 Ответить
Ефект лінзи.
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24.08.2022 15:59 Ответить
Курил за рулем, окурок выпал и упал в промежность.
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24.08.2022 16:03 Ответить
О, тепер ця машина має належний вигляд. Саме на такій і має їздити колаборант. Ібо нє)(*й!
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24.08.2022 16:24 Ответить
Сколько таких мразей , с разорванным очком британского флага , по всей Украине, патриоты русского мира с примесью Бурятии . **** , могли прожить жизнь , под мирным небом. Но нет, ну мрази и больше ни куя....
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24.08.2022 17:09 Ответить
Яке нахабне самогубство !!!
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24.08.2022 17:28 Ответить
"ванька-встанька не спіши! Вже немає куди йти..."
👍👍👍
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24.08.2022 17:28 Ответить
Дотамадился
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24.08.2022 17:29 Ответить
Орк ползает у машины - пытается разминировать?
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24.08.2022 17:55 Ответить
хдє тєло? в мусорном мішочкє
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24.08.2022 19:16 Ответить
Колаборанти! Пам'ятайте! На його місті міг би бути кожен з вас!
P.S. - і буде.
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24.08.2022 20:06 Ответить
Видать першу получку від рашки отримав.
І від радості перднув.
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24.08.2022 22:19 Ответить
Ваня, передавай привіт кабздону
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27.08.2022 20:03 Ответить
 
 