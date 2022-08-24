Момент взрыва автомобиля начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Сушко. ВИДЕО
РосСМИ опубликовали видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент взрыва машины начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты уверяют, что взрывное устройство было заложено под сиденьем авто.
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лет семнадцать, двадцать тридцать, сорок восемь
Лежу с оторваной ногой,
Челюсть рядом, зубы сбоку, член в оторваных руках ...
Таке скрізь і всюди трапляється з 3,14дарасами...
Не пережив Дня нашої Незалежності, *****! 💥💥💥💀💀💀
її мати знала про всі ризики того сожитєльства..
Весь размазанный по шине..
Участь мелкого рашиста.
👍👍👍
P.S. - і буде.
І від радості перднув.