Момент взрыва автомобиля начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Сушко. ВИДЕО

РосСМИ опубликовали видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент взрыва машины начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты уверяют, что взрывное устройство было заложено под сиденьем авто.

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